Forbes: трое топ-менеджеров Nvidia перестали быть миллиардерами

Forbes: трое топ-менеджеров Nvidia потеряли статус миллиардеров

Трое бывших и нынешних топ-менеджеров американской технологической компании Nvidia перестали быть миллиардерами из-за падения акций, вызванного скандалом вокруг главы фирмы Дженсена Хуанга. Об этом 13 ноября сообщил журнал Forbes.

Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о «китайском шпионаже» в контексте дела Nvidia.

Кто потерял статус миллиардера

По данным Forbes, еще шесть действующих и бывших руководителей и директоров компании понесли серьезный ущерб. Их совокупное состояние снизилось на 5,6 миллиарда долларов — до суммарных 21 миллиарда. Трое из них больше не миллиардеры.

Речь идет о финансовом директоре Nvidia Колетт Кресс, которая временно исполняет обязанности гендиректора, бывшем исполнительном вице-президенте по международным операциям Джее Пьюри, ныне занимающем должность консультанта, а также о члене совета директоров Nvidia Бруке Сьюэлле. Кресс и Сьюэлл владеют 0,018% акций компании, Пьюри — 0,015%. Однако все трое потеряли по 300 миллионов долларов, из-за чего состояние каждого снизилось до 900 миллионов.

Насколько упали акции

По данным Forbes, с тех пор как Хуанг признался в супружеской измене, акции Nvidia упали на 11%, а по сравнению с пиковым октябрьским значением — на 31% на момент закрытия биржи 12 ноября. Из-за этого состояние Хуанга снизилось на 62 миллиарда долларов до 145 миллиардов, и он вышел из рейтинга десяти самых богатых людей в мире.

Всего Forbes пишет о семи миллиардерах Nvidia, понесших потери. В их числе также члены совета директоров Марк Стивенс, ставший беднее на 2 миллиарда долларов, и Тенч Коукс, потерявший 2,2 миллиарда, а также председатель совета директоров Харви Джонс.

Как начался скандал

Новости об измене главы Nvidia появились в октябре 2026 года. Любовницей Хуанга назвали замужнюю Алису Хуанг — бывшего руководителя сингапурской IT-компании MegaSpeed. Вскоре в сети появились фотографии и записи пары: на кадрах они выходят вместе из ресторана, а Алиса целует Дженсена в щеку.

Затем The New York Times вышла с сенсацией: спецслужбы заподозрили Алису Хуанг в работе на китайскую разведку. Якобы через ее компанию MegaSpeed технологии наночипов утекали в Китай, что запрещено американскими законами. Доказательств опубликовано не было, но этого оказалось достаточно, чтобы Хуанг покинул пост.

Вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмусен отметил, что обвинения основаны лишь на утечках от неназванных источников. По его словам, Сингапур провел расследование в отношении Алисы и ее мужа, но не нашел ничего, что указывало бы на шпионаж.

Другие любовницы и признание

Позже стало известно о связи Хуанга с подчиненной Кимберли Пауэлл и третьей женщиной, личность которой не раскрыли. Сам Хуанг признался сотрудникам компании в неверности и извинился перед семьей.

На фоне скандала акции Nvidia рухнули. Компания, которая начинала со стартового капитала в 30 тысяч долларов, а сейчас стоит триллионы, потеряла около двух триллионов долларов рыночной стоимости. Несколько членов конгресса потребовали расследования деятельности Хуанга.

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