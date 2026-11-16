На Пхукете произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

Еще больше 30 человек получили ранения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sun Weitong; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Пхукете в пожаре погибли 11 человек и более 30 пострадали

В провинции Пхукет в Таиланде произошел крупный пожар в результате, которого погибли люди. Россиян среди пострадавших нет. Об этом «Известиям» сообщили в генеральном консульстве России на острове.

Ранее на Пхукете загорелось административное здание в районе Патонг округа Кату. Огонь моментально перекинулся на соседние постройки. В итоге пламя охватило несколько помещений.

По данным телерадиокомпания Thai PBS, в результате инцидента погибли 11 человек еще 30 пострадали. К настоящему времени огонь полностью потушен. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия пожара.

«С 7 утра они (сотрудники экстренных служб. — Прим. Ред.). К 12 уже свет есть, вода есть <…> Ребята молодцы. Работают в поте лица», — рассказал турист Георгий Фадеев, остановившийся недалеко от места происшествия.

О случившимся туристка Ольга Романова узнала рано утром. По ее словам, обстановка в районе спокойная.

Ранее в Омске загорелась кровля автоцентра. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных километров. В результате пострадали четыре человека. От госпитализации они отказались. С автомобилями все в порядке: сотрудники центра вовремя эвакуировали машины из горячего здания. Причина возникновения пожара, выясняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Мертвые души: врач оформил кредит на умершую пациентку
11:52
Соль, распятие и кровь: мужчина убил «одержимую демонами» сестру
11:45
Автомобильное движение по Крымскому мосту остановили после атаки
11:36
Полюса Урана и Нептуна могут резко смещаться: ученые раскрыли тайну планет
11:19
Начальник не отвертится: как часто можно просить повышение зарплаты
11:11
На Пхукете произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек

Сейчас читают

Массовые сокращения или рост зарплат: чего ждать от рынка труда в 2027 году
Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео