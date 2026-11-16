На Пхукете произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек

На Пхукете в пожаре погибли 11 человек и более 30 пострадали

В провинции Пхукет в Таиланде произошел крупный пожар в результате, которого погибли люди. Россиян среди пострадавших нет. Об этом «Известиям» сообщили в генеральном консульстве России на острове.

Ранее на Пхукете загорелось административное здание в районе Патонг округа Кату. Огонь моментально перекинулся на соседние постройки. В итоге пламя охватило несколько помещений.

По данным телерадиокомпания Thai PBS, в результате инцидента погибли 11 человек еще 30 пострадали. К настоящему времени огонь полностью потушен. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия пожара.

«С 7 утра они (сотрудники экстренных служб. — Прим. Ред.). К 12 уже свет есть, вода есть <…> Ребята молодцы. Работают в поте лица», — рассказал турист Георгий Фадеев, остановившийся недалеко от места происшествия.

О случившимся туристка Ольга Романова узнала рано утром. По ее словам, обстановка в районе спокойная.

Ранее в Омске загорелась кровля автоцентра. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных километров. В результате пострадали четыре человека. От госпитализации они отказались. С автомобилями все в порядке: сотрудники центра вовремя эвакуировали машины из горячего здания. Причина возникновения пожара, выясняется.

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