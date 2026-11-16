Отдых отменяется? В 2027 году россияне не выйдут на пенсию по старости

В 2027 году в России не будет новых пенсионеров по старости на общих основаниях

В 2027 году в России не будет новых получателей страховой пенсии по старости на общих основаниях. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Социальный фонд России.

Причина — пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается. Из-за этого в графике появится очередной перерыв: одни россияне смогут оформить выплаты в 2026 году, а следующим придется ждать до 2028-го.

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет и женщины 1967 года рождения в 59 лет. Следующими станут мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения. Они смогут оформить выплаты в 2028 году, когда им исполнится 65 и 60 лет соответственно.

Такие паузы уже были в 2021, 2023 и 2025 годах. Они связаны с постепенным повышением пенсионного возраста. Завершить реформу планируют в 2028 году.

При этом в 2027 году некоторые россияне все же смогут выйти на пенсию. Речь идет о тех, кому положены досрочные выплаты. В эту категорию входят медики, педагоги, работники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера и многодетные матери.

Для получения пенсии досрочно необходимо выполнить условия, предусмотренные законом для каждой категории.

Кроме того, в 2027 году планируют повысить пенсии в два этапа. Индексацию собираются провести 1 февраля и 1 апреля. Первая прибавка должна составить 6,8%, вторая — 3,3%. В общей сложности выплаты могут вырасти на 10,1%.

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