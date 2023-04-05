Никонов день: почему 5 апреля нельзя оставлять беспорядок в доме

Православные верующие 5 апреля чтут память святого Никона Печерского.

Житие Никона Печерского

Святой Никон жил в XI веке и был первым сподвижником и последователем преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители. Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость и был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность. Поселившись на полуострове Тмутаракань (ныне Краснодарский край, Таманский полуостров — Прим.ред.) Никон Печерский усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал там монастырь Пресвятой Богородицы.

После святой смог вернуться обратно в Ки­е­во-Пе­чер­скую лавру и впоследствии был избран игуменом. Пре­по­доб­ный умер в глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­гре­бен в Ближ­них пе­ще­рах пре­по­доб­но­го Ан­то­ния.

5 апреля — Никонов день

Пятого апреля женщины посвящали уборке и приговаривали: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик». В качестве чистящего средства раньше использовали настой сушеной мяты. Он придавал блеск полам и оставлял в помещении приятный аромат.

Также на Никонов день было принято зазывать птиц зернами или льняными семечками — чтобы пернатые защищали посаженные саженцы от вредителей.

Что можно делать 5 апреля

В Никонов день люди по традиции посвящали время генеральной уборке, пишет utro.ru. Хозяйки стирали постельное белье, чистили половики и ковры, тщательно протирали пыль. После наведения чистоты в доме ходили в баню, чтобы также очистить тело и дух.

5 апреля принято производить первые работы в саду и огороде. На Никона сажали яблони, груши, кусты смородины и другие ягодные кустарники.

Что нельзя делать в Никонов день

Ни в коем случае нельзя держать деньги на виду. Это может привести не только к неожиданным тратам, но и к нищете в будущем. Также не рекомендуется 5 апреля спать на чужой подушке, потому что таким образом можно притянуть все негативные мысли другого человека.

В Никонов день запрещалось оставлять дома беспорядок. По поверью, чем больше грязи и пыли лежит в жилище, тем меньше будет в семье денег.

Женщинам 5 апреля не советуют красить волосы и вообще менять прическу. Это может привести к затяжным трудностям на личном фронте.

Народные приметы 5 апреля

Услышать первый весенний гром — к дождливому холодному лету;

Ясное звездное небо ночью — следующий день после Никона будет морозным;

Птицы выдергивают перья под окнами — в семью придет несчастье;

Кошка чихает и кашляет — скоро придет период затяжных дождей.

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