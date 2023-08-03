Фейс-контроль: почему нужно защищать лицо от солнца круглый год

Многие привыкли защищать кожу от ультрафиолета только летом, совсем не догадываясь, что невидимое излучение представляет опасность для человека в течение всего года.

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Погоня за красивой и молодой кожей набирает обороты с каждым годом. Пилинги, маски, anti-age кремы и даже хирургическое вмешательство — в ход против старения и преждевременных пигментных пятен идет все. А ведь здоровье и красота лица начинаются с малого — короткого ежедневного ухода.

Тот же солнцезащитный крем многие привыкли использовать только летом, опасаясь фотостарения и меланомы (самая агрессивная вариация рака кожи — Прим. ред.). Но эксперты уверяют, заботиться о состоянии лица (и не только) нужно круглогодично.

О том, что влиет на ускоренное старение, какова реальная вероятность развития меланомы из-за постоянного загара, и почему беспокоиться о состоянии кожи нужно круглый год, эксклюзивно Пятому каналу рассказала пластический хирург Ольга Ованесова.

UVA, UVB и UVC: какой вред несут разные виды УФ-излучения

Ни для кого не секрет, что факторов, влияющих на скорость старения кожи, не так уж и много.

«Один из них [внутреннее] — это время. То есть мы от времени стареем. А второе [внешнее] — это, в первую очередь, ультрафиолетовое облучение. Мы его не видим, не важно, лето или зима. Соответственно, все равно мы этот ультрафиолет воспринимаем, кожа становится более дряблой, сухой, увядает», — поясняет хирург.

Что же касается влияния солнечных лучей — в этой теме легко запутаться. Кто-то говорит, что загар полезен и помогает добрать естественную норму витамина D, а другие, напротив, твердят об ужасной опасности, которая поджидает любителей солнечных ванн. В определенных случаях оба мнения окажутся верными, но чтобы научиться самостоятельно ухаживать за кожей и разбираться в вопросе, следует изучить тему с самых основ.

Главным источником ультрафиолетового излучения на Земле является Солнце, посылающее в сторону планеты лучи А-, В- и С-типов. Но они неодинаково опасны для человека. К примеру, излучение типа C задерживается в озоновом слое и не проникает дальше стратосферы. По крайней мере, пока экологическая обстановка позволяет об этом не беспокоиться.

Также редко на Земле встречаются и UVB-лучи («ultraviolet B-light» в переводе ультрафиолет В-типа — Прим. ред.): лишь 5% всего излучения достигает кожи (его частично задерживают стекло и облака), но именно оно отвечает за интенсивность загара и мутации, приводящие к онкологии. А вот лучи типа А встречаются в пределах земной коры в 95% случаев и составляют большую часть того, что многие привыкли называть «ультрафиолетом». Ни озоновый слой, ни стекло, ни эпидермис не становятся для них преградой. Излучение проникает глубоко в дерму и запускает в организме необратимые процессы старения:

Фотостарение (кожа теряет упругость, появляются морщины);

Истончается эпидермальный слой, возникает гиперчувствительность;

Увеличивается риск развития онкологии и пигментных пятен.

Как это происходит: УФ-лучи проходят сквозь озоновый слой и попадают на кожу, провоцируя синтез свободных радикалов (высокореактивные частицы, которым не хватает нескольких электронов). Витающие в воздухе молекулы стремятся собрать пару, поэтому они «охотятся» и отбирают «нужные» им частицы у других клеток (и кожи в том числе). На месте повреждения запускается процесс окисления. Для наглядности можно представить надкушенное яблоко — спустя время мякоть темнеет, нечто схожее происходит и с клетками кожи, которые находятся рядом с пораженной областью.

Опасность этого процесса заключается в том, что он может происходить не только в теплые месяцы года, но и в любое другие сезоны, когда лицо подвергается солнечному излучению.

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Почему защита от солнечных лучей нужна в течение всего года

Первое и наиболее популярное заблуждение — солнечные лучи воздействуют на кожу только в ясную, теплую погоду. Вовсе нет, как уже было выяснено ранее, UVA и UVB (излучение А- и В-типов — Прим. ред.) лучи проникают глубоко в дерму независимо от времени года, не страшась ни туч, ни низких температур. И хотя их интенсивность летом гораздо выше, чем в другие сезоны, зимой, весной и осенью, фотостарение не останавливается, а лишь немного замедляется.

«Если есть родинки, они могут переродиться, то есть стать злокачественными. <…> Когда развивается меланома, ультрафиолет способствует ускорению этих процессов, хотя считается, что не больше шести процентов родинок под воздействием ультрафиолета может переродиться, это тоже достаточно много», — комментирует эксперт.

И второе заблуждение — риску развития меланомы подвержены только люди, в семейном анамнезе которых уже встречалась онкология. Отчасти это правда, но факторов намного больше. Например, немалую роль играет фенотип (совокупность генетических вариаций и особенностей окружающей среды, влияющих на внешний вид и развитие организма — Прим. ред.).

I фенотип —всегда получает солнечный ожог на солнце, кожа краснеет и после слезает, а не становится темной.

—всегда получает солнечный ожог на солнце, кожа краснеет и после слезает, а не становится темной. II фенотип — часто возникают солнечные ожоги, загар появляется медленно.

— часто возникают солнечные ожоги, загар появляется медленно. I II фенотип — редко получает солнечные ожоги, загар появляется довольно быстро.

— редко получает солнечные ожоги, загар появляется довольно быстро. IV фенотип — солнечные ожоги не возникают вовсе, кожа загорает быстро.

Таким образом, в группу повышенного риска развития меланомы попадают представители I и II фенотипа, так как в их организме критически мало меланина, позволяющего приобрести красивый бронзовый загар. Помимо людей со светлыми глазами и бледной кожей, остерегаться прямого воздействия солнечных лучей следует тем, кто получал серьезные солнечные ожоги в детстве или взрослом возрасте. Так как зачастую на месте обгоревшей области образуются точечные скопления меланина или, более привычное название, родинки.

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При отсутствии факторов риска развития меланомы проходить обследования и проверять подозрительные невусы (медицинское название родинки — Прим. ред.) нужно не менее одного раза в год. При предрасположенности и наличии образований с неровным краем или нестандартным цветом — каждые полгода.

И последнее заблуждение — ультрафиолет провоцирует только старение. Это совсем не так, ведь подростки и молодые люди должны заботиться о состоянии кожи не меньше представителей возрастных групп. Особенно, если они проходят лечение акне. Постоянное воздействие прямых солнечных лучей на незащищенную кожу приводит к утолщению эпидермиса, таким образом организм защищается от возможного ожога. Омертвевшие клетки становятся более плотными, а под ними скапливается кожное сало и бактерии, провоцирующие различные высыпания.

Какие защитные меры от солнца нужно применять

Наиболее эффективное средство для кожи в любое время года — это солнцезащитный крем, или, как его сейчас модно называть, санскрин. Но тут же бежать в магазин косметики не стоит. Для начала нужно разобраться во всех разновидностях.

Первое, что важно изучить, — это уровень защиты средства. Существуют кремы с уровнем SPF («солнцезащитный фактор» от англ. — Прим. ред.) от 15 до 50, цифры указывают на количество ультрафиолета, которое может воспринять человек. К примеру, если на средстве указано SPF30, это означает, что кожа без вреда усвоит в 30 раз больше солнечных лучей, чем без него.

Высокие значения — маст-хэв в летний и зимний сезоны (SPF 30, 50), так как в это время UVA и UVB-лучи наиболее агрессивны. А ранней весной и поздней осенью можно остановиться на более легких вариантах, но все равно не забывать и поглядывать в прогноз погоды. Пренебречь санскрином дозволяется только при зеленом значении УФ-индекса:

Зеленый уровень (0-2) — можно безопасно покидать помещение без защиты;

— можно безопасно покидать помещение без защиты; Желтый уровень УФ (3-5) — перед выходом на улицу необходимо использовать солнцезащитный крем;

— перед выходом на улицу необходимо использовать солнцезащитный крем; Оранжевый уровень УФ (6-7) — обязательно использовать крем и головные уборы, желательно сократить время нахождения на улице в период с 10 до 16 часов;

— обязательно использовать крем и головные уборы, желательно сократить время нахождения на улице в период с 10 до 16 часов; Красный уровень УФ (8-10) — необходима усиленная защита, нахождение вне помещения с 10 до 16 часов максимально ограничено.

Сейчас средства против солнца продаются не только в формате крема, на полках также найдутся спреи, эмульсии и твердые стики, поэтому трудностей с подбором идеального варианта не возникнет. Базовые правила при использовании санскрина — не забывать о нанесении крема на шею и уши, обновлять защиту после купания и каждые 2-3 часа в городе, а также тщательно смывать крем и макияж гидрофильным маслом или пенкой. Не забывать о последующем этапе увлажнения, иначе возникает риск нарушения липидного слоя кожи.

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Особенности ухода за кожей в разные сезоны

На территории России времена года выражены ярко, поэтому одна стратегия защиты кожи на ближайшие 365 дней — затея провальная.

Зимой, помимо ультрафиолетового излучения, на кожу воздействуют сильные морозы и пересушенный центральным отоплением воздух. В холодную пору ни в коем случае нельзя пропускать этап увлажнения, а также предпочтительно выбирать кремовые текстуры со значением 30-50 SPF.

Весной и осенью важно следить за прогнозом погоды, с марта по апрель и с октября по ноябрь УФ-индекс практически всегда остается в пределах нормы, поэтому санскрином можно пренебречь. Правило не работает для людей, лечащих акне или использующих пилинги и кислоты в домашнем уходе. В противном случае на коже образуется пост-акне (потемневшие рубцы — Прим. ред.).

Как правильно загорать летом



© РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

В теплое время года среди любителей солнечных ванн открывается настоящая охота за красивым бронзовым загаром. В народе бытует немало способов заполучить желаемый оттенок кожи, но на самом деле правил, которые нужно соблюсти, не так уж и много:

Предварительно подготовить кожу — принять душ и нанести скраб, чтобы убрать омертвевшие частички;

— принять душ и нанести скраб, чтобы убрать омертвевшие частички; Постепенно увеличивать время загара — в первый день ограничиться 10-15 минутами под солнечными лучами до обеда и 15-20 после;

— в первый день ограничиться 10-15 минутами под солнечными лучами до обеда и 15-20 после; Стараться не загорать в период с 11 до 16 часов, когда УФ-излучение наиболее агрессивно;

когда УФ-излучение наиболее агрессивно; Наносить средства с соответствующим уровнем защиты, SPF-50 и 50+ для светлой кожи и не менее SPF-30 для смуглой.

Но несмотря на то, что современная медицина и средства по уходу за кожей действительно помогают продлить молодость, их всегда будет недостаточно.

Ультрафиолетовое излучение — это лишь один из факторов, ускоряющих старение. Кроме него на организм ежедневно воздействуют стресс, употребление вредных продуктов, нестабильный режим сна и пагубные привычки. Все это негативно сказывается на организме в целом и, соответственно, на внешности. Поэтому важно позаботиться о своем здоровье уже сегодня и начать комплексную anti-age работу.