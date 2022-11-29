Роковой удар: какое наказание получил избивший Павла Прилучного предприниматель

Поклонники Павла Прилучного до сих пор обсуждают приговор, который вынесли обидчику звезды. В деле разобралась программа Пятого канала «Светская хроника».

Суд поставил точку в громком деле об избиении Павла Прилучного в Калининграде. После инцидента актер надолго выпал из съемочного процесса, прошел через несколько операций. Какое наказание получил бизнесмен, напавший на актера, и почему звезда сериалов остался недоволен приговором, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Прилучный нашел время в своем плотном графике и прилетел в Калининград на заключительное заседание суда. Именно в этом городе два года назад в одном из ночных клубов звезду сериалов жестоко избили. Владелец развлекательного заведения Владимир Семенов нанес артисту не менее десяти ударов по голове и лицу.

«Первый был кулаком со спины, даже гематома у меня была. Дальше пока я лежал, вероятно. Сейчас я уже плохо помню. <…> Но просто серия там точно была», — поделился Прилучный деталями происшествия в ходе судебного заседания.

По словам актера, в тот злополучный вечер он пришел в заведение отдохнуть после съемок. Он находился в трезвом состоянии и никак не провоцировал предпринимателя на конфликт. Прилучный до сих пор не понимает, почему Семенов внезапно напал на него.

«Я думал, человек меня к кому-то приревновал, может быть, он позавидовал мне, я не знаю, честное слово. Но как можно человека чуть не убить?» — прокомментировал ситуацию пострадавший актер.

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Прилучному пришлось перенести несколько челюстно-лицевых операций, а затем пройти долгий курс реабилитации.

«Я хотел, в принципе, разобраться, когда лежал в больнице, что произошло, потому что это была для меня очень интересная ситуация», — рассказал актер.

У подсудимого своя версия событий. Адвокат Семенова сразу после инцидента рассказывал, актер заявился в клуб под утро в нетрезвом состоянии, проявлял агрессию, настоял на спарринге в зале для единоборств и в ходе боя всячески задевал оппонента. В итоге актер нанес предпринимателю удар в плечо, тот ответил и попал в голову.

«Павел разделся по пояс, снял обувь и начал размахивать руками перед лицом. И вот после очередной попытки нанести удар Семенову, тот ответил нанесением удара в ответ. В результате, к сожалению, Павел упал», — комментирует произошедшее Денис Бушуев, адвокат обвиняемого предпринимателя.

Поведение Прилучного не одобрили его коллеги по цеху. Многие считают, что в конфликте виноваты оба.

«Если драка была на почве того, что пьяные начали разбираться, один подстрекал, другой начал махать кулаками, то, конечно же, виноваты в драке двое», — высказалась о случившемся певица Анна Калашникова.

Два года шло следствие, и вот на днях суд вынес приговор. Владимира Семенова признали виновным. Изначально действия предпринимателя оценивали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но позже статью переквалифицировали. Бизнесмена обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорили к исправительным работам сроком в один год и пять месяцев с удержанием 15% заработной платы в пользу государства.

«За потерпевшим суд признал право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба. Вопрос о размере возмещений передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — пояснила решение суда пресс-секретарь Калининградского областного суда Марина Бучная.

Исходом судебного процесса недовольны те, кто давно знают артиста. Поведение Прилучного, по их мнению, часто выходит за рамки приличия.

«Как же он будет потом спать, этот Прилучный, после того, что он натворил? Он, считайте, сломал жизнь человеку. Я вообще считаю, что он должен был встать в зале суда и сказать: «Вы знаете, что я такой, я драчун, я дебошир, <…> что я начал эту потасовку», — считает светский журналист Денис Сорокин.

Прилучный остался недоволен приговором. Он считает наказание слишком мягким и уже подал апелляционную жалобу. Актер уверен, что Семенов прекрасно отдавал себе отчет в происходящем, а потому просит для него реальный срок. Некоторые из окружения Павла Прилучного поддерживают его решение.

«Таких людей нужно правильно наказывать, чтобы они не повторяли таких вещей», — комментирует певица Арина Данилова.

Но нашлись и те, кто встал на защиту обвиняемого и считает, что подобный приговор стоило назначить и Прилучному.

«Это его надо изолировать от общества, это его надо посадить там на год и к исправительным работам приобщить. Он же недавно напал на журналистов, совершенно беззащитных. Люди снимали его на улице, ты звезда, извините меня, ты же не дворник», — говорит Денис Сорокин.

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Защитник обвиняемого в нападении на артиста уверяет, что не знает, почему Прилучный хочет добиться ужесточения наказания для Семенова.

«По какой причине Павел Прилучный хочет настойчиво усадить в тюрьму Семенова Владимира, я достоверно не знаю, видимо, какие-то личные мотивы есть», — пояснил Бушуев.

Также артист требует, чтобы бизнесмен выплатил ему компенсацию за моральный и физический вред — около пяти миллионов рублей.

«На год он выпал из рабочего процесса, перенес несколько операций, пережил восстановительный период. Я думаю, что он имеет право оценивать моральный вред в несколько миллионов рублей», — высказался адвокат артиста Петр Арешин.

Адвокат Семенова в свою очередь сообщил, что будет просить суд оправдать своего клиента и признать его действия самообороной.

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