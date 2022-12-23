Самая мистическая ночь: ТОП-10 крутых гаданий на Новый год 2023

Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 25

Чтобы узнать желаемое, для новогодних гаданий дома потребуются всего пять предметов.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; 5-tv.ru

Издавна канун Нового года считался лучшим временем для проведения гаданий на удачу, судьбу, любовь, исполнение желаний. Современный человек не оставил эту традицию в прошлом и охотно пытается заглянуть в будущее, чтобы узнать о наступающем годе.

С помощью каких старинных предсказаний можно приоткрыть завесу тайны грядущих событий и как правильно готовиться к новогодним гаданиям, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Фируза Саиджонова.

Фируза Саиджонова
Блогер

Новогодняя ночь считается одним из самых мистических времен в году. В этот момент люди делятся на два типа. Одни верят, что, исполнив определенные ритуалы, узнают свою судьбу, а другие гадают просто ради развлечения.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать будущее

  1. Взять графин и налить в него воды.
  2. Поставить вокруг него три свечи и внимательно посмотреть в емкость.
  3. Там начнет проявляться загадочная картинка, которую каждый сам для себя должен расшифровать.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя второй половинки

  1. Взять бумагу, разрезать ее на полоски.
  2. На каждом листочке написать имя. Количество не ограничено, можно делать до бесконечности.
  3. Подписанные листочки сложить в новогоднюю ночь под подушку.
  4. Утром сразу после пробуждения вытащить одну бумажку. На ней будет имя будущей второй половинки.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать суженного

  1. Взять графин и стакан.
  2. Переливать воду из графина в стакан и приговаривать: «Добрый молодец, приходи ко мне в гости, я водой тебя напою».
  3. На ночь поставить графин со стаканом рядом с кроватью. Тот, кто приснится девушке, будет ее избранником.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя суженного

  1. В полночь набрать случайный номер телефона и долдаться ответа.
  2. Спросить имя человека, который ответит.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли год успешным

  1. После того как пробили куранты, взять зеркало, облить его водой и выйти на улицу.
  2. Подождать, пока вода на зеркале замерзнет.
  3. Зайти домой и рассмотреть узоры. Если их много и они красивые, значит, год будет удачным.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать ответ на интересующий вопрос

  1. Засунуть руку в банку с рисом и проговорить про себя интересующий вопрос.
  2. Вытащить руку и стряхнуть на бумагу то, что прилипло к руке.
  3. Посчитать, сколько зерна осталось на бумаге. Если четное количество, то ответ «Да», если нечетное, то ответ «Нет».

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли удача в Новом году

  1. Налить в плоскую тарелку воды и оставить в новогоднюю ночь на улице.
  2. С утра оценить льдинки: если лед замерз буграми, то год будет не совсем ровным и удачным.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, сколько будет детей

  1. Налить в рюмку воды и оставить ее в новогоднюю ночь на морозе.
  2. С утра посмотреть, что получилось. Сколько бугорков в рюмке образовалось, столько деток и родится в будущем.

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Старинные гадания на Новый год 2023 — как найти ответ на важный вопрос

  1. Взять любую книгу.
  2. С закрытыми глазами выполнить следующие действия: задать про себя интересующий вопрос, открыть книгу на любой странице и ткнуть в нее пальцем.
  3. Открыть глаза и прочитать предложение, на которое указывает палец.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как сделать, чтобы желание исполнилось

  1. В конце праздничного вечера взять пустую бутылку от шампанского, подуть в нее, закрыть глаза и проговорить про себя желание.
  2. Затем засунуть в горло бутылки как пробку салфетку.
+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.13
1.60 76.64
1.55
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