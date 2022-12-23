Самая мистическая ночь: ТОП-10 крутых гаданий на Новый год 2023
Чтобы узнать желаемое, для новогодних гаданий дома потребуются всего пять предметов.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; 5-tv.ru
Издавна канун Нового года считался лучшим временем для проведения гаданий на удачу, судьбу, любовь, исполнение желаний. Современный человек не оставил эту традицию в прошлом и охотно пытается заглянуть в будущее, чтобы узнать о наступающем годе.
С помощью каких старинных предсказаний можно приоткрыть завесу тайны грядущих событий и как правильно готовиться к новогодним гаданиям, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Фируза Саиджонова.
Фируза Саиджонова
Блогер
Новогодняя ночь считается одним из самых мистических времен в году. В этот момент люди делятся на два типа. Одни верят, что, исполнив определенные ритуалы, узнают свою судьбу, а другие гадают просто ради развлечения.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать будущее
- Взять графин и налить в него воды.
- Поставить вокруг него три свечи и внимательно посмотреть в емкость.
- Там начнет проявляться загадочная картинка, которую каждый сам для себя должен расшифровать.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя второй половинки
- Взять бумагу, разрезать ее на полоски.
- На каждом листочке написать имя. Количество не ограничено, можно делать до бесконечности.
- Подписанные листочки сложить в новогоднюю ночь под подушку.
- Утром сразу после пробуждения вытащить одну бумажку. На ней будет имя будущей второй половинки.
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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать суженного
- Взять графин и стакан.
- Переливать воду из графина в стакан и приговаривать: «Добрый молодец, приходи ко мне в гости, я водой тебя напою».
- На ночь поставить графин со стаканом рядом с кроватью. Тот, кто приснится девушке, будет ее избранником.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя суженного
- В полночь набрать случайный номер телефона и долдаться ответа.
- Спросить имя человека, который ответит.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли год успешным
- После того как пробили куранты, взять зеркало, облить его водой и выйти на улицу.
- Подождать, пока вода на зеркале замерзнет.
- Зайти домой и рассмотреть узоры. Если их много и они красивые, значит, год будет удачным.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать ответ на интересующий вопрос
- Засунуть руку в банку с рисом и проговорить про себя интересующий вопрос.
- Вытащить руку и стряхнуть на бумагу то, что прилипло к руке.
- Посчитать, сколько зерна осталось на бумаге. Если четное количество, то ответ «Да», если нечетное, то ответ «Нет».
Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли удача в Новом году
- Налить в плоскую тарелку воды и оставить в новогоднюю ночь на улице.
- С утра оценить льдинки: если лед замерз буграми, то год будет не совсем ровным и удачным.
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Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, сколько будет детей
- Налить в рюмку воды и оставить ее в новогоднюю ночь на морозе.
- С утра посмотреть, что получилось. Сколько бугорков в рюмке образовалось, столько деток и родится в будущем.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как найти ответ на важный вопрос
- Взять любую книгу.
- С закрытыми глазами выполнить следующие действия: задать про себя интересующий вопрос, открыть книгу на любой странице и ткнуть в нее пальцем.
- Открыть глаза и прочитать предложение, на которое указывает палец.
Старинные гадания на Новый год 2023 — как сделать, чтобы желание исполнилось
- В конце праздничного вечера взять пустую бутылку от шампанского, подуть в нее, закрыть глаза и проговорить про себя желание.
- Затем засунуть в горло бутылки как пробку салфетку.
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