Самая мистическая ночь: ТОП-10 крутых гаданий на Новый год 2023

Издавна канун Нового года считался лучшим временем для проведения гаданий на удачу, судьбу, любовь, исполнение желаний. Современный человек не оставил эту традицию в прошлом и охотно пытается заглянуть в будущее, чтобы узнать о наступающем годе.

С помощью каких старинных предсказаний можно приоткрыть завесу тайны грядущих событий и как правильно готовиться к новогодним гаданиям, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Фируза Саиджонова.

Фируза Саиджонова

Блогер

Новогодняя ночь считается одним из самых мистических времен в году. В этот момент люди делятся на два типа. Одни верят, что, исполнив определенные ритуалы, узнают свою судьбу, а другие гадают просто ради развлечения.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать будущее

Взять графин и налить в него воды. Поставить вокруг него три свечи и внимательно посмотреть в емкость. Там начнет проявляться загадочная картинка, которую каждый сам для себя должен расшифровать.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя второй половинки

Взять бумагу, разрезать ее на полоски. На каждом листочке написать имя. Количество не ограничено, можно делать до бесконечности. Подписанные листочки сложить в новогоднюю ночь под подушку. Утром сразу после пробуждения вытащить одну бумажку. На ней будет имя будущей второй половинки.

Названы три знака зодиака, которым в Новом 2023 году повезет в любви

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать суженного

Взять графин и стакан. Переливать воду из графина в стакан и приговаривать: «Добрый молодец, приходи ко мне в гости, я водой тебя напою». На ночь поставить графин со стаканом рядом с кроватью. Тот, кто приснится девушке, будет ее избранником.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать имя суженного

В полночь набрать случайный номер телефона и долдаться ответа. Спросить имя человека, который ответит.

Читайте также Названы три знака зодиака, которым 2023 год Кролика принесет удачу в деньгах

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли год успешным

После того как пробили куранты, взять зеркало, облить его водой и выйти на улицу. Подождать, пока вода на зеркале замерзнет. Зайти домой и рассмотреть узоры. Если их много и они красивые, значит, год будет удачным.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать ответ на интересующий вопрос

Засунуть руку в банку с рисом и проговорить про себя интересующий вопрос. Вытащить руку и стряхнуть на бумагу то, что прилипло к руке. Посчитать, сколько зерна осталось на бумаге. Если четное количество, то ответ «Да», если нечетное, то ответ «Нет».

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, будет ли удача в Новом году

Налить в плоскую тарелку воды и оставить в новогоднюю ночь на улице. С утра оценить льдинки: если лед замерз буграми, то год будет не совсем ровным и удачным.

Тотальное невезение: названы знаки зодиака, для которых 2023 год будет тяжелым

Старинные гадания на Новый год 2023 — как узнать, сколько будет детей

Налить в рюмку воды и оставить ее в новогоднюю ночь на морозе. С утра посмотреть, что получилось. Сколько бугорков в рюмке образовалось, столько деток и родится в будущем.

Читайте также Гадание для каждого знака зодиака на 2023 год по печеньям с предсказаниями

Старинные гадания на Новый год 2023 — как найти ответ на важный вопрос

Взять любую книгу. С закрытыми глазами выполнить следующие действия: задать про себя интересующий вопрос, открыть книгу на любой странице и ткнуть в нее пальцем. Открыть глаза и прочитать предложение, на которое указывает палец.

Старинные гадания на Новый год 2023 — как сделать, чтобы желание исполнилось