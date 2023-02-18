Рядом с мужем девушке ничего не страшно.

Старшая дочь певицы Анастасии Сланевской, известной под псевдонимом Слава, призналась, что планирует рожать вместе с мужем. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

По словам девушки, это абсолютно логичное завершение беременности для них с мужем.

«Вы вместе забеременели — вы рожаете вместе. И действительно мы будем рожать с Андреем вместе. Это его желание тоже. У меня были с ним разговоры, я спрашивала у него: «Может быть, ты боишься? Что думаешь?». Он говорит: «Нет, я хочу быть с тобой», — написала Александра.

Александра Морозова планирует партнерские роды с мужем. Instagram* / sasha_morozova_who_is

Также она добавила, что прекрасно осознает, что именно своего любимого ей будет не хватать в тот самый момент рядом. Она поблагодарила своего мужа и даже призналась, что теперь ей не страшно рожать.

При этом врач дочери Славы предупредил, что если произойдет форс-мажор во время родов, то мужа сразу же попросят отвернуться или выйти, поэтому ничего страшного он там не сможет увидеть. Все это контролируется врачами.

«Быть рядом с женщиной в этот момент максимально правильно, как мне кажется, ведь вы вместе сделали этот выбор и вы должны пройти этот этап родов тоже вместе», — заключила будущая мама.

Александра Морозова долгое время скрывала, что беременна. Только недавно она раскрыла пол ребенка — у супругов будет мальчик.

В конце прошлого года дочь Славы вышла замуж. Со своим мужчиной она знакома более восьми лет, он работает в сфере автобизнеса. Он сделал предложение Анастасии осенью. Торжественная церемония прошла в Барвихе в узком кругу друзей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочь певицы Славы раскрыла пол будущего ребенка и назвала имя.

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