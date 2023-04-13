Разбудить финансовую энергию: когда делать денежную стрижку в апреле 2023

В зависимости от расположения Луны по отношению к Земле любые действия с волосами и прической могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Обновлять образ нужно с умом. Поэтому без совета лунного календаря в этом вопросе не обойтись.

Перед походом в салон красоты астрологи рекомендуют выбирать наиболее подходящие даты для стрижек, чтобы новый образ помог усилить природный шарм и улучшить благосостояние.

Какое время подходит для кардинального преображения, а когда встречу с парикмахером лучше перенести — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Для подборки дат она использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, специалист обращается к лунному календарю. Для определения положительного или отрицательного аспекта энергий, астролог прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.

Елена Егорова

Астролог

Самые благоприятные даты для стрижек в апреле 2023

По лунному календарю второй весенний месяц богат на время для обновления себя, прически, стильных окрашиваний и смены имиджа. Звезды благоволят к любым преображениям у женщин и мужчин.

«Записаться на стрижку лучше всего 13, 14, 16, 24, 25 и 26 апреля. Даты наполнены благоприятной энергией, такой как успех, открытие и сбор урожая. Воспользуйтесь этим и смело планируйте визит в салон», — посоветовала астролог.

По ее словам, достаточно подстричь лишь миллиметр с кончиков волос для того, чтобы все осуществилось.

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Денежная стрижка в апреле 2023

В какие дни лучше стричься, чтобы заручиться благосклонностью Вселенной и притянуть финансовый успех? В апреле по лунному календарю идеальными для денежной стрижки подходят всего два дня.

«Денежные стрижки в апреле активизируют вашу финансовую энергию, потенциал и успех. После такой стрижки у вас может быть заказ, придет новый клиент. Вас будет ждать финансовая удача. Это дни: 24 и 26 апреля», — подчеркнула Елена Егорова.

Она также порекомендовала не стричь волосы самому. Иначе достигнуть нужного эффекта не удастся. Лучше это дело поручить специалисту или человеку, которому доверяете.

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Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2023

Однозначно не стоит экспериментировать с внешним видом в некоторые даты, начиная с середины месяца.

Согласно лунному календарю, стрижка волос в неподходящий период способна оказать негативное влияние, привести к потере красоты волос и навредить биоэнергетике человека.

«Неблагоприятные дни, когда точно не стоит экспериментировать с внешним видом: 15, 17, 21, 22, 23, 27 и 30 апреля. Не рекомендуется начинать новый процесс, смену имиджа. Лучше не стригитесь в эти даты», — посоветовала Егорова.

Астролог также напомнила, что волосы являются источником жизненной силы человека. Поэтому действовать лучше со знанием дела и с пользой для себя.