Знаменитые однолюбы: 7 пар, которые сложились еще во время студенчества

В России 8 июля отмечают главный семейный праздник — День семьи, любви и верности. В этот день чествуют пары, которые несмотря на многолетний союз, смогли пронести свою любовь друг к другу сквозь годы и сложности.

Некоторые молодые люди начинают задумывать об отношения в студенческие годы. У каждого к этому вопросу свой подход. Одни всю жизнь ищут суженого, а другие, увидев человека один раз, проносят нежность и заботу о нем через всю жизнь. Ко второму типу относятся и некоторые знаменитости.

Сергей Гармаш и Инна Тимофеева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актерская чета уже почти сорок лет вместе. В их судьбе было многое, но все трудности им помогла преодолеть любовь.

Они вместе учились в школе-студии МХАТ. Сергей был старше Инны на пять лет. Ему сразу понравилась студентка-первокурсница, но у девушки было другое мнение на этот счет. Она не сразу приняла настойчивые ухаживания со стороны взрослого и самоуверенного молодого человека. Все изменил случай. Однажды Гармаш сломал ногу. Тимофеева стала навещать знакомого в больнице. Именно тогда молодому человеку удалось растопить ее сердце. Инна и Сергей начали встречаться, а вскоре узаконили отношения.

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Они всю жизнь стояли друг за друга горой. Когда жену хотели после института отправить по распределению в другой город, Сергей вступился за супругу и добился, чтобы ее приняли в театр «Современник», где к тому моменту уже сам работал. Но в их семье существовало правило — ни на подмостках, ни в кино вместе не играть. И действительно в их творческой карьере не было совместных ролей, так как они считали, что личное счастье нельзя объединять с работой. Однако супруги всегда помогали друг другу в творчестве. Гармаш признается, что жена — это главный его помощник и критик.

Но даже в самой счастливой сказке не может быть без грустных страниц. В 90-е семья оказалась на грани распада. Нехватка денег и отсутствие возможности реализовывать творческий потенциал чуть не привели к разводу. Сохранить отношения удалось благодаря усилиям Инны. Гармаш до сих пор благодарит избранницу за терпение и мудрость. Супруги вырастили двоих детей и даже через много лет счастливы в браке.

Максим Лагашкин и Екатерина Стулова

www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Судьбы знаменитых актеров свела учеба в театральном институте. Максим и Екатерина вместе поступали в ГИТИС. В день их встречи молодой человек сильно переживал, а девушка его успокаивала. Девушку почему-то сразу привлек юноша, который, как ей показалось, был похож на одного известного певца. Максим и Екатерина разговорились и подружились.

Их вместе зачислили на один курс, а через несколько месяцев между экзаменами по актерскому мастерству и сценической речи они обвенчались. Над Лагашкиным и Стуловой не хотели совершать таинство, потому что у них не было штампа в паспорте, но в одном из храмов все-таки сделали исключение. Долгое время супруги шифровались, скрывая всю серьезность отношений от сокурсников и родных. Но тайное все равно стало явным. Родители Максима узнали о венчании от друга сына, а мама Екатерины нашла спрятанные документы.

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Официальный брак Лагашкин и Стулова заключили только через несколько лет, когда им вместе с трехлетним сыном нужно было уехать. Пара признается: раньше необходимости не было, так как и без штампа было ясно, что они любят друг друга и расставаться не собираются.

Супруги вместе смогли построить успешную карьеру в театре и кино за счет того, что по собственному признанию, постоянно поддерживают друг друга. В нескольких проектах они даже снимались вместе. У пары двое детей. Старший сын решил продолжить артистическую династию.

Александр и Екатерина Стриженовы

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

История этой пары похожа на сказку. Екатерина и Александр происходили из семей с разной судьбой. Девушку после смерти отца воспитывала одна мать. Женщина все силы вкладывала в дочерей и даже отказывалась праздновать свой день рождения. Родителями юноши были знаменитые артисты, поэтому он рос в атмосфере кино и театра. Объединили молодых людей съемки, проходившие в Сочи. На тот момент Екатерине было 14, а Александру — 13. Они оба были утверждены на роли в одном фильме.

Поначалу девушке не понравился ее партнер по площадке. Но юноша не растерялся и сумел покорить сердце начинающей актрисы. Как вспоминают знаменитые супруги, в Сочи они даже начали вести общий бюджет, распределяя суточные на общие нужды.

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Но любовь не закончилась после съемок. Вернувшись в Москву, молодые люди продолжили встречаться. Когда Александру исполнилось 16, он предстал перед Екатериной и ее мамой и в первый раз сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Но будущая теща запретила молодым жениться в таком раннем возрасте, сославшись на то, что сперва нужно окончить школу.

Отказ не остановил молодого человека. Через год он снова пал на колено перед Екатериной. Тут снова вмешалась мама девушки. Она посоветовала пылкому влюбленному дождаться совершеннолетия. Перед тем, как сделать предложение в третий раз Александр предупредил будущую тещу, что они с ее дочерью все равно обязательно поженятся. Любящая мать сдалась.

Споров не было только по поводу даты свадьбы. Екатерина решила вернуть матери ее день рождения, поэтому назначила свадьбу на эту дату. Она подумала: если та не хочет отмечать свой праздник, то пусть у нее будет другой повод для радости в этот день.

Союзу артистов более 35-ти лет. Вместе они воспитали двух дочерей и создали множество проектов, на которые вдохновляли друг друга.

Даниил Страхов и Мария Леонова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актер Даниил Страхов влюбился в свою будущую жену еще во время учебы в Щукинском училище. Но тогда девушка отвергла ухаживания поклонника.

Очередной шанс завоевать сердце Марии появился через некоторое время, после того как пара встретилась на подмостках театра имени Гоголя. Леонова наконец по достоинству оценила кавалера. Больше они не расставались. Но предложения все же пришлось долго ждать. На этот шаг пара решилась только через пять лет.

Их отношения не были безоблачными. Во время съемок сериала «Бедная Настя», в которой у Страхова была одна из главных ролей, возникли недвусмысленные слухи о том, что на площадке между артистами, игравшими любовь, произошел настоящий роман. Но домыслы быстро утихли. Супруги и сейчас смотрят друг на друга так же, как и в первые годы отношений.

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Александр Ширвиндт, известный своим чувством юмора, шутит, что испортил жизнь всего одной женщине. Со своей супругой Натальей Белоусовой он познакомился, когда еще учился в школе. Ему было на тот момент 16. На летние каникулы Александр, как обычно, уехал в поселок к бабушке, где и познакомился с 15-летней соседкой. После проведенных совместно каникул влюбленные продолжили встречаться в столице.

Молодые люди выбрали разные профессии. Юноша пошел в театральный, а его избранница решила стать архитектором. Однако к экзаменам Александр и Наталья готовились вместе. Именно это укрепило их отношения. Они поняли, что не хотят разлучаться.

В один из морозных январских дней Ширвиндт пригласил девушку во двор, встал перед ней на колено и протянул небольшой сверток. В бумаге оказались завернутыми цветы белой сирени. Молодой человек признался Белоусовой в любви и сделал предложения. Та, не раздумывая, согласилась.

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Супруга всегда признавалась в интервью, что если бы они тогда не встретились на даче, то судьба их все равно обязательно свела, потому что между ними всегда было много общего.

Наталья родила Ширвиндту сына Михаила, который пошел по стопам отца. Несмотря на постоянное внимание поклонниц, Александру не было дела до других женщин. Он сделал свой выбор и всегда оставался верен избраннице.

Владимир Меньшов и Вера Алентова

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Вера и Владимир учились на одном курсе во МХАТе. Вскоре после первого свидания они решили пожениться, но денег на пышное торжество у студентов не было. Они решили не ждать.

Расписавшись, Алентова и Меньшов отправились в общежитие, где скромно отметили событие в компании однокурсников. Знакомые не понимали, как такая многообещающая актриса могла выбрать в мужья такого посредственного студента. Но Алентова всегда верила в талант избранника и не сомневалась в выборе.

Однако после окончания института им пришлось расстаться. Веру взяли в московский театр имени Пушкина, а Владимира отправили играть в театре Ставрополья. Несколько лет влюбленные провели в разлуке. Но это не смогло разрушить их брак.

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После возвращения Владимира из «театральной ссылки» отношения супругов разладились. Материальные трудности и рождение дочери привели к частым ссорам. Муж и жена решили разойтись, но брак официально не расторгли.

Три года они жили отдельно, но все равно продолжали общаться и видеться. Забота о дочери укрепила отношения между супругами, и они снова воссоединились.

Рука об руку Алентова и Меньшов шли и в карьере. Именно своей супруге он предложил главную роль в фильме «Москва слезам не верит», который в 1981-м получил главную кинематографическую награду — «Оскар».

Разлучить влюбленных смогла лишь только смерть Владимира в 2021-м. Режиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Они прожили вместе почти 58 лет.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская

© РИА Новости / Михаил Фомичев

Когда Андрей поступил во МХАТ, он был самым старшим на курсе. За его плечами уже были учеба в химико-технологическом вузе, первая любовь и расставание. Анастасия Вознесенская наоборот была самой младшей и, как утверждали в институте, самой красивой. Мягков рассказывал, что это была любовь с первого взгляда. Молодой человек сразу понял, что именно эта девушка должна стать его женой.

Анастасия же смотрела на него по-другому. Она думала, что в ее жизни еще будут другие отношения. Но судьба распорядилась иначе. Уже на втором курсе они сыграли скромную свадьбу. Мягков и Вознесенская всю жизнь держались за руки и старались не разлучаться. Анастасию после выпуска пригласили играть в «Современнике», но одну. Женщина твердо заявила: на работу должны взять и мужа, иначе она отказывается от предложения.

Поначалу именно Вознесенская больше проявляла себя в творчестве. Ей давались главные и яркие роли, а вот об Андрее долгое время говорили только как о муже актрисы. Но через десять лет все изменилось. На экранах появились Женя Лукашин, Анатолий Новосельцев и другие образы, которые прославили Мягкова на всю страну.

Но с переменами в творчестве ничего в жизни четы не изменилось. Они продолжали любить друг друга. Когда Вознесенскую в 2013-м постиг инсульт, Мягков сразу ушел из театра, чтобы ухаживать за избранницей. Но пережить ее не смог. Мягков ушел из жизни на год раньше супруги — в 2021-м. Они вместе прожили 58 лет.