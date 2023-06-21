Праздник «Алые паруса» в 2023-м зазвучит по-новому. Каждый год организаторы события устраивают на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге грандиозное шоу. В этом году 24 июня событие удивит зрителей невероятным размахом, так как празднику исполняется 55 лет. Также круглую дату (100 лет) отмечает и произведение писателя Александра Грина «Алые паруса», образ брига из которого стал главным символом выпускного.

Для выступления каждого артиста продумали эксклюзивные номера, соорудили невероятные декорации и подготовили видеоконтент. Праздничный вечер все выпускники точно запомнят на всю жизнь. Список приглашенных звезд скрывали до последнего. Лишь за несколько дней до шоу стали известны имена тех, кто выступит на «Алых парусах».

LYRIQ

© РИА Новости / Алексей Майшев

Праздничный концерт откроют хиты «Дискотека на двоих», «Она не поверит», «Грустный тромбон» в исполнении молодого белорусского певца LYRIQ. Композиции набирающего популярность артиста сразу погрузят зрителей в непринужденную танцевальную атмосферу.

The Hatters

© РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Рок-группа The Hatters стала «второгодниками» главного выпускного страны. По опросу, проведенному в 2022-м, оказалось, что именно музыкальный номер этого коллектива понравился зрителям больше всего.

Несмотря на это, коллектив готов превзойти былой успех. The Hatters решили провести эксперимент и соединить классическую музыку и рок. Выступление обещает быть грандиозным по своему масштабу. В нем будет одновременно задействовано около пятидесяти человек.

Тося Чайкина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Молодая исполнительница с волшебным голосом Тося Чайкина также подарит выпускникам свое невероятное выступление. Организаторы праздника «Алые паруса» создали специальные декорации в футуристическом стиле, а сама артистка и ее команда предстанут перед публикой в костюмах нимф, обитающих в загадочном лесу будущего.

Gayazovs Brothers

© РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

«До встречи на танцполе», — говорят исполнители этой группы в одном из своих хитов. После выхода на сцену дуэта Gayazovs Brothers никто из зрителей не сможет сдержать свой порыв.

Зажигательные хиты обладают гипнотическим эффектом и точно поднимут настроение как выпускникам, так и сопровождающим их родителям и учителям. В движение придут не только люди, но и декорации, которые организаторы приготовили для их номера. Сообщается, что реквизит будет летать.

Юлианна Караулова

© РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

Одним из самых ожидаемых гостей вечера станет певица Юлианна Караулова. Очаровательная исполнительница также поздравит выпускников с переходом на новый жизненный этап.

Подробности выступления знаменитости пока не разглашаются, но поклонники уверены, что ее номер поднимет всем настроение на внеорбитную высоту.

Gafur

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Выпускной — это не только пора прощания с детством, но и возможность признаться любимому человеку в своих чувствах. Удачный шанс пригласить избранника или избранницу на медленный танец получат все участники праздничного концерта, когда на сцену выйдет молодой исполнитель Gafur. В его репертуаре немало трогательных композиций, подходящих для этого романтического момента.

А если кто-то пока не обрел вторую половинку и последнее время посвящал всего себя только учебе, то сможет расслабиться и отвлечься от волнующих мыслей о будущем под ритмические треки восходящей звезды.

Моя Мишель

© РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Популярная у молодежи группа «Моя Мишель» тоже не смогла пройти мимо праздника «Алые паруса». Коллектив обязательно подарит выпускникам свое яркое и запоминающееся выступление.

Говорят, что после школы дети, словно птицы, покидают родительское гнездо. У группы «Моя Мишель» есть подходящая песня «Пташка», которой, вероятно, коллектив поздравит виновников торжества. Также группа может напомнить, что в этот момент для молодых людей ветер меняет направление, но не стоит этого бояться.

Burito

© РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Выпускники предвкушают, чем же на этот раз удивит группа BURITO. Исполнители уже знакомы с торжеством всех выпускников. На сцене «Алых парусов» им выступать не впервой. Коллектив участвовал на празднике в 2019-м. Тогда вместе с Владимиром Пресняковым солист группы исполнил романтическую песню «Зурбаган».

Чем музыканты будут удивлять в 2023-м пока неизвестно, но этот номер точно станет одним из ярких украшений торжественного вечера.

Чайф

5-tv.ru

В Санкт-Петербурге до сих пор блюдут рок-традиции, поэтому главный выпускной страны невозможно вообразить без представителей данного жанра. Хедлайнером мероприятия выступит легендарная группа «Чайф». Участники коллектива дадут напутствие вчерашним школьникам и вероятно, пожелают, чтобы с возрастом их глаза горели так же, как и в этот особенный вечер.

Выступление коллектива станет финальным аккордом концерта. Исполнять свои хиты «Чайф» будет перед появлением в акватории Невы главного символа — брига с алыми парусами. Популярные не одно десятилетие хиты станут запоминающимся завершением школьной жизни.

Кто станет ведущими «Алых парусов — 2023»

5-tv.ru

Организаторы мероприятия постарались, чтобы вновь удивить выпускников. Поначалу зрители увидят только одну сцену, но во время события она, благодаря встроенным механизмам, будет трансформироваться прямо на глазах. Движение специальных конструкций создаст три площадки. Смена декораций и сложное техническое оснащение позволят перенести всех гостей в иную реальность.

Проводниками в другой мир станут шоумен Дмитрий Хрусталев и телеведущая Ида Галич. Они будут сопровождать зрителей в течение всего мероприятия. Именно их организаторы выбрали в качестве ведущих шоу.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.