Переломы, травмы и инфаркт: за что Анатолию Коту часто «прилетает» после ролей

Мистические роли и смерть на экране вызывают у Анатолия Кота тревогу. Что заставило его поверить в актерские суеверия, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Анатолия Кота: о мистических случаях на съемках, отрицательном амплуа и личной жизни. Правда, что актер пережил инфаркт? Зачем звезда кино заключал фиктивный брак с Юлией Высоцкой? И ради кого артист оставил вторую супругу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я, конечно, льщу себе, но значит, получаются такие персонажи, если приглашают на такие роли. Значит, как-то добросовестно их делаю, правдоподобно», — предположил актер.

50-летний Анатолий Кот считается одним из главных экранных кинозлодеев. Режиссеры видят его в основном в образе отъявленного негодяя. Харизматичный актер так правдоподобно играет, что порой зрители начинают недолюбливать его в реальной жизни.

«Так многим режиссерам легче, потому что это узнаваемо. Хотя я считаю, что это неправильно. Сыграл одну роль, и тебя начинают, не побоюсь этого слова, юзать по всем фильмам в одной этой роли», — высказалась актриса Наталья Бочкарева.

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Однако сам Анатолий рад, что может реализовать драматический талант. Вжиться в образ, впитать в себя характер героя под силу не каждому. Но актер не скрывает: все-таки кое-что общее у него есть с его персонажами.

«Да, я злопамятный, к сожалению. По-христиански надо прощать. И мне хочется простить, потому что прежде всего я хуже делаю себе. Я это понимаю, осознаю. Но все равно не отпускает меня очень долгое время. И иногда из-за этого плохо сплю, потому что я представляю какие-то варианты мести», — признался он.

Как и многим людям искусства, актеру присущи суеверия. Например, мистические роли и смерть на экране вызывают у Кота тревогу.

«Что-то иногда догоняет из ролей, бывает. Я замечал это, что если сильно погрузиться, то оно может догнать тебя», — рассказал Анатолий Кот.

Артист говорит: он много раз получал те же травмы, которые были у его экранных персонажей. Например, после того, как Анатолий сыграл раненного в плечо бойца, он сломал ключицу. А после роли больного старика угодил в реанимацию.

«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но, тем не менее, это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — уточнил актер.

После этого случая Анатолий Кот стал внимательно следить за здоровьем. Ведь у артиста жена и двое дочерей от разных женщин.

«У меня старшая дочь — Алиса. Ей 19 лет. Она уже учится во ВГИКе. Окончила сейчас первый курс. А младшая дочь (Арина. — Прим. ред.), ей 11 лет. Она увлекается сейчас конями», — поделился он.

Первый брак актера длился всего несколько месяцев и был фиктивным. Его женой стала телеведущая Юлия Высоцкая, которая нуждалась в прописке.

«Юлю пригласили в театр в Минске работать, а для этого нужна была прописка. А я минчанин. Собственно… Это же не наказуемо, что фиктивный брак», — рассказал актер.

Второй раз Анатолий Кот женился на стилисте-имиджмейкере Елене. У пары родилась дочь Алиса. Но спустя пару лет супруги развелись. На съемках сериала «Маргоша» актер без памяти влюбился в коллегу Янину Колесниченко.

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«Я такой раз, как в песне у Розенбаума: «Любить — так любить! Гулять — так гулять! Стрелять — так стрелять!». И этот внутренний тормоз, хотелось бы над ним, наверное, больше поработать, чтобы была возможность самому себе сказать: «Стоп!“» — заявил артист.

Первое время Анатолий и Янина встречались тайно. О романе стало известно, когда у них в 2011 году родилась дочь Арина. Незадолго до появления наследницы пара поженилась. В этом году они отметят 12 годовщину брака.

«Чтобы все это было, надо, как мне кажется, не быть эгоистом. Интересоваться, как происходит жизнь твоего любимого человека. И по возможности проводить времени побольше вместе. Хотя это тоже не всегда хорошо», — подчеркнул актер.

Анатолий Кот признался, что сейчас в его семье полное взаимопонимание. Жена знает обо всех трудностях актерской профессии. Она поддержала решение супруга сыграть Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Кот сознательно идет на риск, зная о дурной репутации произведения. Многие считают его проклятым. Но артист надеется избежать беды и, как всегда, блистательно исполнить роль.