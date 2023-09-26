«На лице все написано»: на какие проблемы указывает третий инфаркт у Игоря Николаева

Друзья и поклонники Игоря Николаева переживают за здоровье музыканта. Почему певец оказался в больнице, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Игоря Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии. Что случилось с 63-летним народным артистом? Почему многие винят в этом алкоголь? И какую сложную операцию музыканту провели врачи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пестрят заголовками: «Игорь Николаев в реанимации», «Врачи борются за жизнь маэстро», «Певец перенес очередной обширный инфаркт». 15 сентября артист почувствовал себя плохо, его доставили в одну из московских клиник. Друзья обеспокоены: музыкант до сих пор не выходит ни с кем на связь.

«Я попыталась ему сразу дозвониться, но пока к телефону он не подходит. Видимо, он на лечении. Я, конечно, спрошу. Если нужна моя помощь, если действительно надо резко включиться, я готова», — заявила певица Анита Цой.

«Естественно, как публичная личность о нем переживают все. Он вообще спортивный парень, играет в теннис, хороший человек. Поэтому я надеюсь, что если даже сейчас у него существует какая-то проблема со здоровьем, он из этого выберется», — высказался продюсер Иосиф Пригожин.

Впервые Игорь Николаев перенес инфаркт в 2021-м. Затем серьезные проблемы с сердцем у певца возникли в январе этого года, сразу после празднования дня рождения. Его экстренно прооперировали и установили два стента.

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«Ему поставили стент. Видимо, у него была закрыта коронарная артерия в сердце. Сейчас его уже перевели в палату, то есть он, наверное, в первом кардиологическом отделении», — рассказала медицинский работник.

«В основе сужения сосудов лежит атеросклероз. Это неизлечимое заболевание. Скорее всего, стент или затромбировался, то есть возник тромб внутри сосуда, так как пациент не пил таблетки и кровь была недостаточно жидкой. Или же он не пил препараты, снижающие холестерин, и какая-то бляшка очередная выросла у него где-то в другом месте», — объяснил кардиолог Заур Шугушев.

Сам Игорь Николаев до последнего опровергал хирургическое вмешательство. Говорил, что якобы лег в клинику на плановое обследование. Весной он впервые появился на публике после болезни. Хвастался, что похудел на семь килограммов. А в начале сентября маэстро выступил на концерте в Кремле. Рассказывал о предстоящем гастрольном туре по городам России.

«Вы знаете, эта информация, которая прошла, как-то наделала почему-то много шума. А как я выгляжу?.. Все отлично, значит, все хорошо у меня со здоровьем», — заверил Игорь Николаев.

«Конечно же, как любому скромному, а он скромный человек, хочется какого-то покоя, спокойствия, чтобы его, как это сказать, не домогались, а дали возможность, например, пройти какую-то процедуру, я не знаю, осмотр, лечение», — отметил продюсер Пригожин.

Но что могло стать причиной уже третьего по счету инфаркта у музыканта?

О том, что у Игоря Николаева серьезные проблемы со здоровьем, заговорили еще несколько лет назад. Артист сильно изменился внешне: одутловатое лицо, лишний вес. Он с трудом ходил и страдал от одышки. Сам певец признавался, что это последствия перенесенного коронавируса. Однако многие заподозрили композитора в алкогольной зависимости:

«На лице все написано».

«Кто-то очень любит алкоголь: малиновое вино и так далее».

«Он хорошо разбирается в алкоголе, хорошо разбирается в винах, в виски и так далее. Он любит это вкусно сделать. Не просто нажрался и умер, а именно вкусно выпить, закусить. Это он любил и любит по сей день», — уточнила Анита Цой.

В то же время в шоу-бизнесе заговорили о разладе в семье музыканта. 13 лет назад Николаев женился на начинающей певице Юлии Проскуряковой. В 55 лет стал отцом дочери Вероники. Их союз казался идеальным. Но поклонники заметили, что за годы брака Николаев сильно сдал. Перестал писать хиты и следить за собой.

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«Мне кажется, это должно только мотивировать человека, когда с тобой находится такая красивая, молодая жена и ребенок», — предположила певица Александра Воробьева.

При этом Николаев много работал, чтобы содержать супругу и маленькую дочь. А также старшую наследницу от первого брака с Еленой Кудряшовой — 44-летнюю Юлию, которая безуспешно пытается строить карьеру певицы.

«Профессия актеров, музыкантов — это очень эмоциональная профессия и сказывается на внутреннем состоянии человека. Очень влияет на нервную систему», — уверена Воробьева.

«Игорь делает все возможное, как и любой другой нормальный мужчина, чтобы его семья надежно и крепко стояла на ногах. И в этом плане он большой молодец. Он человек уже в возрасте. И, соответственно, уже какие-то болячечки вокруг да ходят», — заявила Анита Цой.

Поклонники уверены: причиной проблем со здоровьем артиста стали личные переживания и колоссальные нагрузки. Предстоящие концерты Николаева отменены. По информации СМИ, врачи провели композитору коронарное шунтирование. После операции его перевели в одноместную палату, где он продолжает восстановление.