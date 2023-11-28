«Нужно немного пошуметь» — Кадони прокомментировал воссоединение Бузовой и Давы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 12 0

Влад Кадони считает, что Бузова и Дава могут снова сойтись

«Нужно немного пошуметь» — Кадони прокомментировал воссоединение Бузовой и Давы

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

Могут ли экс-возлюбленные снова стать настоящей парой?

Влад Кадони считает, что Ольга Бузова и Дава могут возобновить свои отношения. Об этом телеведущий заявил в личном блоге в социальных сетях.

По мнению Влада Кадони, воссоединение артистки и блогера возможно. При этом оба не откажутся от того, чтобы «поймать хайп» на слухах вокруг их звездного союза.

Тем не менее, телеведущий уверен: прошлые отношения были для звезд не просто пиар-ходом, их чувства были настоящими.

«Был ли это пиар-роман? Нет, я видел эти отношения. Будет ли он настоящим в будущем, я утверждать не могу, но, так как я теперь хорошо знаком с обоими, могу сказать, что вероятность большая на искренность! Просто Оле, я думаю, нужно немного пошуметь, чтобы все знали, что он ее вернул, а не она его. Но это нормально для истории их расставания», — считает Кадони.

Слухи о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян могут возобновить отношения, появились после того, как блогер посетил концерт своей бывшей возлюбленной. К тому же, звезды вместе принимали участие в проекте «Сокровища императора», где Ольга выступала в качестве ведущей, а Дава боролся за главный приз. А после того, как блогер спел знаменитый хит Бузовой «Мало половин» поклонники пришли к выводу, что Дава мечтает вернуть былое. Но знаменитости пока держат интригу и не комментируют происходящее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как еще Бузова и Дава подогревают слухи о воссоединении.

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