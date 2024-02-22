Подведут или выручат: так ли надежны непромокаемые носки

Если в очередной раз хочется подарить возлюбленному носки, лучше купить хотя бы водонепроницаемые. Это будет все тот же подарок, но уже со смыслом. В таких носках, если верить производителю, можно смело отправляться в поход, на рыбалку или на пробежку даже в плохую погоду.

Действительно ли это так, проверила «Самая полезная программа».

Читайте также Держи ноги в тепле: какие электростельки спасут в мороз

Даже если вдруг обувь прохудится и вода начнет поступать внутрь ботинка, такие носки не дадут промокнуть стопам, а значит, сохранят тело ног и никакая болезнь не будет страшна.

И купить водонепроницаемые носки можно в любом интернет-магазине. Цены начинаются от тысячи рублей. За эти деньги можно взять 10 пар обычных зимних носков. За что же предлагает переплатить производитель?

Главное отличие водонепроницаемых носков в том, что у них целых три слоя. Прежде всего, это внешний слой, полностью из нейлона. Производитель утверждает, что этот слой позволяет защитить изделие от повреждения. Далее идет мембрана — этр плотная, но при этом дышащая пленка. Как раз она должна защитить ноги от воды. Третий внутренний слой отвечает за терморегуляцию.

«70% это бамбуковая вискоза, а 30% все тот же нейлон. Именно это позволяет отлично отводить пот от ноги. Хотя внешне, мне кажется, да и не только внешне, наощупь эти носки напоминают некий футляр», - прокомментировал ведущий Владимир Щеглов..

Носки очень плотные и хорошо держат форму. Действительно ли эти носки не пропускают воду?

Для наглядности сначала на руки надевают обычные тканевые перчатки, а уже сверху на них носки. Обе руки погружают в аквариум с водой.

«Вот это поворот. Ощущение, как будто я в футляре. Вообще ни одной капли не просочилась внутрь», — удивлен Щеглов.

Внешний слой носков намок, но руки при этом остались сухими. На первый взгляд изделие работает. На перчатки не попало ни капли.

Носки проверку прошли. Они станут отличным подарком к празднику. Но чтобы изделие не потеряло своих свойств, ухаживать за ним нужно правильно. Не стирать в горячей воде, а сушить в два этапа. Сначала вывернуть наизнанку и дождаться, пока высохнет внутренний слой. И только потом сушить внешний.