Подведут или выручат: так ли надежны непромокаемые носки

| Обновлено: |
Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Носки до сих пор остаются самым популярным подарком мужчине на 23 февраля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bildverlag Bahnmüller

Тема:
День защитника Отечества

Если в очередной раз хочется подарить возлюбленному носки, лучше купить хотя бы водонепроницаемые. Это будет все тот же подарок, но уже со смыслом. В таких носках, если верить производителю, можно смело отправляться в поход, на рыбалку или на пробежку даже в плохую погоду.

Действительно ли это так, проверила «Самая полезная программа».

Читайте также

Держи ноги в тепле: какие электростельки спасут в мороз

Даже если вдруг обувь прохудится и вода начнет поступать внутрь ботинка, такие носки не дадут промокнуть стопам, а значит, сохранят тело ног и никакая болезнь не будет страшна.

И купить водонепроницаемые носки можно в любом интернет-магазине. Цены начинаются от тысячи рублей. За эти деньги можно взять 10 пар обычных зимних носков. За что же предлагает переплатить производитель?

Главное отличие водонепроницаемых носков в том, что у них целых три слоя. Прежде всего, это внешний слой, полностью из нейлона. Производитель утверждает, что этот слой позволяет защитить изделие от повреждения. Далее идет мембрана — этр плотная, но при этом дышащая пленка. Как раз она должна защитить ноги от воды. Третий внутренний слой отвечает за терморегуляцию.

«70% это бамбуковая вискоза, а 30% все тот же нейлон. Именно это позволяет отлично отводить пот от ноги. Хотя внешне, мне кажется, да и не только внешне, наощупь эти носки напоминают некий футляр», - прокомментировал ведущий Владимир Щеглов..

Носки очень плотные и хорошо держат форму. Действительно ли эти носки не пропускают воду?

Для наглядности сначала на руки надевают обычные тканевые перчатки, а уже сверху на них носки. Обе руки погружают в аквариум с водой.

«Вот это поворот. Ощущение, как будто я в футляре. Вообще ни одной капли не просочилась внутрь», — удивлен Щеглов.

Внешний слой носков намок, но руки при этом остались сухими. На первый взгляд изделие работает. На перчатки не попало ни капли.

Носки проверку прошли. Они станут отличным подарком к празднику. Но чтобы изделие не потеряло своих свойств, ухаживать за ним нужно правильно. Не стирать в горячей воде, а сушить в два этапа. Сначала вывернуть наизнанку и дождаться, пока высохнет внутренний слой. И только потом сушить внешний.

Тема:
День защитника Отечества
19 февр
Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной
24 янв
Станет альфонсом: что ни в коем случае нельзя дарить мужчине на 23 февраля
27 февр
Папа с бородой и лопоухий: Лазарев похвастался подарками детей на 23 февраля
24 февр
«Время выбрало меня»: SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе
24 февр
Олег Газманов: «Сколько бы песен ни написал, одна жизнь нашего воина стоит дороже»
23 февр
Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества — видео
23 февр
«Прорвемся» — Алексей Гаврилов со слезами на глазах поздравил мужчин с 23 февраля
23 февр
Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февр
Быть с Родиной: Алексей Гаврилов об образе Гоши из «Универа», патриотизме, чести и достоинстве
23 февр
«Вы стоите за нашу страну» — Денис Майданов поздравил мужчин с 23 февраля
-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит восхитился Петербургом
7:42
Подарок от Мурзика: как уличный кот помог пенсионеру обрести счастье
7:29
«Не предавая себя»: певица Зара рассказала, как прожить жизнь достойно
7:16
Умер актер из фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниос
7:13
В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200
7:06
В ледяной власти: что принесет Снежная Луна 24 февраля 2024

Сейчас читают

«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
«Я опытный подкаблучник»: Тимофей Пронькин рассказал, кто главный в его доме
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок