Остается совсем немного времени до одного из важнейших для всей России события. С 15 по 17 марта 2024 года на всей территории Российской Федерации пройдет всенародное избрание нового президента.

Это будут первые выборы после внесения правок в Конституцию в 2020-м. Как будет проходить избирательный процесс, какие он претерпел изменения, и кто среди кандидатов имеет наибольший рейтинг доверия?

Когда и как пройдут выборы президента России — 2024

Восьмые по счету выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), будут проходить с 15 по 17 марта 2024-го.

Избирательные участки во всех 89 субъектах Российской Федерации традиционно открываются в 8.00 по местному времени и закрываются в 20.00. Первыми начнут голосовать жители Дальнего Востока. Когда избирательные участки на Чукотке в Анадыре закроются в восемь вечера, в Калининграде будет только десять часов утра, и жители самого западного города России продолжат размышлять, за кого отдать свой голос.

Примечательно, что в 42 субъектах РФ выборы уже проходят досрочно — с 25 февраля по 14 марта 2024-го. Это касается жителей отдаленных и труднодоступных местностей, участников спецоперации, а также граждан недавно присоединенных территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Жители России, которые по причине болезни, инвалидности или ухода за недееспособным родственником не могут самостоятельно добраться до избирательных участков, имеют возможность проголосовать на дому. Для участия в выборах-2024 нужно было подать заявление на «Госуслугах» до 11 марта.

Граждане, проживающие на данный момент за рубежом, также имеют право отдать свой голос за одного из кандидатов. Для них организованы 281 избирательный участок на территории 144 стран. Досрочное голосование для находящихся за границей граждан проводится с 1 марта. В этом году оно доступно на 74 избирательных участках в 51 стране.

На данный момент официально зарегистрировано четыре кандидата в президенты:

Владимир Владимирович Путин — 71 год, действующий глава государства, самовыдвиженец.

Владислав Андреевич Даванков — 40 лет, депутат Государственной Думы, выдвиженец от партии «Новые люди».

Леонид Эдуардович Слуцкий — 56 лет, депутат Государственной Думы, председатель партии ЛДПР, выдвиженец от партии «ЛДПР».

Николай Михайлович Харитонов — 75 лет, депутат Государственной Думы, выдвиженец от партии «КПРФ».

Кто может избираться в президенты России — требования к кандидатам

Изменения в Конституцию, принятые в 2020 году, ужесточили требования к кандидатам. Теперь на должность главы государства может претендовать только гражданин России, у которого нет и никогда не было второго гражданства или вида на жительство в другой стране. Ранее требований об отсутствии второго гражданства не было.

Кроме того, кандидату в президенты должно быть не менее 35 лет, из них минимум 25 он должен прожить в России (до поправок достаточно было прожить в РФ 10 лет).

Один и тот же человек не может быть президентом страны более двух сроков подряд. Поправки к Конституции 2020 «обнуляют» количество президентских сроков действующего на тот момент главы государства и позволяют ему избираться снова на два срока.

Неизменным в обновленной Конституции осталось следующее правило: гражданину, по решению суда пребывающему в местах лишения свободы, а также недееспособному лицу запрещено избираться на пост главы РФ.

Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом в качестве самовыдвиженца на президентских выборах, помимо прочего необходимо:

Подать соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию (ЦИК);

Зарегистрировать в ЦИК группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом;

Собрать по стране не менее 300 тысяч подписей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, имеющих гражданство России;

Предоставить подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в ЦИК.

Кандидатам, выдвигающимся от партии, не входящей в Государственную Думу, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку.

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ЦИК, в свою очередь, обязана принять решение о регистрации или отказе кандидату в выдвижении на выборы президента не позднее, чем через 10 дней после приема всех документов.

Также, согласно пакету поправок к «Закону о выборах», во время предвыборной гонки в этому году уже заработали следующие нововведения:

Оплата труда членов избирательной комиссии теперь возможна за счет средств регионального бюджета.

На заседании избиркома могут присутствовать не все журналисты и блогеры, а лишь те, кто работает в СМИ по трудовому договору.

Агитационные материалы кандидатов не должны стоить более 2% МРОТ (чуть более 300 рублей), раньше порог был установлен на уровне 100 рублей.

Кроме того, ужесточаются меры контроля за сохранением тайны голосования.

После завершения избирательного процесса 17 марта, начнется подсчет голосов. Президентом Российской Федерации станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов — более 50%.

Если же ни один из кандидатов не наберет нужное число голосов, будет проводиться второй тур. Он организуется ровно через три недели после первого. В него проходят кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования.

Может ли иноагент стать президентом

Предстоящие выборы президента будут отличаться от предыдущих. За последние шесть лет российские реалии претерпели большие изменения.

Так, например, граждане РФ, имеющие статус иноагента, могут баллотироваться на должность главы государства, но о своем статусе они должны оповещать средства массовой информации, которые транслируют дебаты между кандидатами, чтобы этот важный нюанс был донесен до сведения избирателей.

С 1 декабря 2022 вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», согласно ему иноагент не может финансировать и организовывать публичные мероприятия, а также не допускается к гостайне. Получается, что кандидату не разрешено встречаться с избирателями, а в случае победы на выборах президента страны не допустят к гостайне — таких случаев в мировой истории еще не было.

Порядок голосования на президентских выборах — 2024

Придя на избирательный участок, гражданин должен предъявить паспорт или заменяющий его документ и получить бюллетень с перечнем кандидатов. В пустом квадрате напротив фамилии претендентов на пост президента, за которого голосует избиратель, нужно поставить любой знак.

Если избиратель поставит знаки напротив фамилии нескольких кандидатов, голос не получит ни один из них, так как такой бюллетень будет считаться испорченным.

Принять участие в выборах президента Российской Федерации смогут лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные дееспособными и не отбывающие срок в тюрьме.

Если избиратель в последний момент изменил свое решение и сделал выбор в пользу другого кандидата, а отметка в бюллетене уже была поставлена, то необходимо обратиться за помощью к избирательной комиссии.

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Отдав испорченный бюллетень организаторам, которые впоследствии его погасят, избиратель имеет право получить новый экземпляр. Однако такой порядок действий возможен, если гражданин еще не опустил бюллетень в урну для голосования. Кроме того, стоит иметь ввиду, что избирательная комиссия располагает ограниченным количеством бюллетеней, в связи с этим важно стараться заполнять бланк корректно с первого раза.

Кроме того, с этого года заработает нововведение. Впервые в истории России отдать голос за кандидата в президенты можно будет в дистанционном формате. Ранее технология тестировалась в 2019 году, однако тогда голосование не было столь масштабным. Оно проводилось в рамках Москвы для избрания депутатов городской Думы.

В мае 2020 поправка о возможности электронного голосования была официально закреплена в Конституции. В 2024-м отдать свой голос дистанционно можно сделать после предварительной регистрации через платформу «Госуслуги». Однако заполнять форму следовало заранее, сервис принимал заявление исключительно до полуночи 11 марта 2024. По предварительным оценкам ЦИКа, принять участие в онлайн-голосовании смогут около 38 млн избирателей.

Дистанционный формат будет доступен в следующих 29 регионах: Москве, Севастополе, Алтайском, Камчатском и Пермском крае, Нижегородской, Челябинской, Новгородской Ярославской, Архангельской, Новосибирской, Белгородской, Псковской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Воронежской, Томской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе и Чувашской республике.

Сколько раз может избираться президент России

Согласно 81 статье Конституции РФ, президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет. Один гражданин не может занимать пост главы государства более двух раз.

Однако в 2020-м году были приняты поправки, которые указывают, что данное ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост Президента Российской Федерации до или во время вступления в силу изменений в основной закон. Таким образом, обнуление сроков позволяет действующему президенту Владимиру Путину выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 и 2030 годах.

Будет ли день тишины перед выборами — 2024

Днем тишины называют сутки накануне голосования, в которые законодательством запрещены любые предвыборные агитационные действия. Однако 22 апреля 2021 года Государственной Думой РФ был принят закон об отмене дня тишины перед многодневными выборами.

Президентские выборы в 2024 году будут длиться с 15 по 17 марта. Соответственно, перед трехдневным голосованием дня тишины не будет. Все агитационные действия будут завершены 15 числа в 00.00 по местному времени.

Процедура инаугурации нового президента

Первоначально церемония вступления президента Российской Федерации в должность проходила на 30-й день с момента объявления итогов голосования. Однако с 2000-го года инаугурация президента традиционно проводится 7 мая в парадных залах Большого Кремлевского дворца. В 2024-м процедура также запланирована на это число.

У самой торжественной церемонии нет четко установленного порядка проведения. Неизменно одно — при вступлении в должность, согласно Конституции РФ, президент приносит присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации. Обычно, инаугурация длится около часа.

Рейтинг доверия действующему президенту России

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на конец февраля 2024 года уровень доверия граждан действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину составляет 79,6%.