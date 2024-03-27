Опять не пара: Александр Шоуа ответил на слухи об измене жене

Певца Александра Шоуа заподозрили в измене. Как артист объяснил свою встречу с молодой брюнеткой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Шоуа впервые прокомментировал слухи об измене. С кем певец ужинал в ресторане? Какие отношения связывают артиста с новой солисткой группы «Непара»? И неужели у музыканта появилась другая семья? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это первый раз за 22 года, когда я вообще в желтухе какой-то замечен. Лично я. Пусть будет там, где есть», — отметил певец.

СМИ облетели фотографии, на которых Александр Шоуа проводит время с таинственной брюнеткой. По сообщениям прессы, пара сначала гуляла по Арбату, потом отправилась в ресторан. И все бы ничего. Только Шоуа давно женат. А прошлым летом стал многодетным отцом.

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«У него очень много нетленок, шлягеров, как это называется, хитов. Вот он и зарабатывает. Он в хорошей форме. Он привлекает, естественно, дам», — высказался светский журналист Олег Пилягин.

Александр и его супруга Наталья поженились 12 лет назад. Они вместе воспитывают дочь Таисию. У артиста также есть дочка Майя от предыдущего брака. Шоуа долго мечтал о сыне. И в августе 2023-го у них с супругой родился мальчик, которого назвали Аарон.

«Жена мне подарила сына на 50-летие. Это самый главный подарок вообще в моей жизни», — заявил певец.

Шоуа признается: с появлением наследника его жизнь сильно изменилась.

«Я с малым, Наташка там бегает что-то, все. Я отдаю в этот момент ребенка Наташе. Она говорит: „А чего ты не одет?“. Я говорю: „А как я должен быть одетым, если я везу вроде бы Таисию в школу, но при этом у меня ребенок был на руках?“. То есть мне еще прилетает, чтобы вы понимали», — рассказал он.

Певец старается по возможности помогать жене. Но из-за плотного рабочего графика это не всегда получается. Практически все время он проводит в компании новой солистки «Непары» Дарьи Храмовой. Оба признаются: за последнее время они очень сблизились. И доверяют друг другу самые сокровенные тайны.

«Мы иной раз говорим какие-то вещи, у нее уши вянут. Она говорит: „Я сегодня узнала какую-то страшную новость для себя, которую не хочу нести домой. Можно я это забуду прямо сейчас?“» — поделился артист.

Когда молодая красотка только пришла в коллектив, поклонники тут же заподозрили их с Александром в служебном романе. Слишком уж восторженно Шоуа отзывался о ее талантах.

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«Я думаю, что мне очень сложно будет найти другую, чтобы представить, что она могла бы спеть что-то, как поет Дарья. Невозможно. Вот это самое сложное», — подчеркнул он.

«Каждый мужчина, в том числе и Александр, — ловелас по своей природе. Но это не значит, что он должен идти за каждой юбкой таскаться и изменять. Можно же просто наблюдать со стороны, восхищаться женской красотой, получать какие-то эмоции», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Артисты уверяют: их связывают исключительно рабочие отношения.

«Александр — очень строгий руководитель именно коллектива. В коллективе работают действительно уникальные музыканты, которые могут сыграть так, как не сыграет никто другой. И все благодаря тому, что Александр может стукнуть кулаком по столу и сделать так, чтобы музыка была невероятной», — заявила певица Храмова.

Супруга Наталья к Дарье не ревнует. Она полностью доверяет мужу. Но как она отреагировала на фото из ресторана? После публикации этих снимков, фанаты набросились на звезду с осуждением. Упрекали в том, что пока жена дома с детьми, он гуляет с другой женщиной.

«Конечно, вообще рождение ребенка полностью переворачивает твою жизнь. Александру, как человеку творческому, тоже, конечно, трудно находиться дома постоянно. Тем более он артист. Поэтому ничего страшного в том, что он прогулялся по Арбату, по красивой улочке с красивой девушкой, в этом плане нет. Жены артистов все это прекрасно понимают, всю эту кухню», — журналист Сорокин.

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Шоуа долго хранил молчание. Но в итоге все-таки решил ответить. Он рассказал: на фото — его коллега и практически родственница.

«Во-первых, это девушка моего брата. Во-вторых, у нас очень тесные отношения. И в-третьих, она работает у меня в компании», — объяснил Шоуа.

По словам артиста, встреча в ресторане была рабочей. Они обсуждали исключительно творчество.

«Кто-то меня сфотографировал в тот момент, когда я сидел и показывал сниппет, снятый только что днем, своему сотруднику, у которого вот здесь голова (показал возле плеча. — Прим. ред.)», — уточнил музыкант.

Шоуа уверяет: Наталья была вместе с ними. Просто не попала в объектив.

«В этот момент моя жена сидела напротив. Но сделали фото, специально его урезали. И типа Александр, смотрите, воркует с какой-то девушкой. Кстати, очень, весьма симпатичная, безусловно. Но тем не менее», — рассказал артист.

Музыкант успокоил поклонников. Сказал: в его браке все хорошо. Никто, кроме жены, ему не нужен. А появление на свет сына только укрепило их любовь.