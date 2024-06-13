Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»

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Мария Замотаева
Мария Замотаева 254 0

Не имеющий аналогов в мире грандиозный праздник в 2024 году пройдет с особым размахом в 20-й раз после возрождения традиции в 2005 году. Чего же ждать на шоу «Алые паруса»?

Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2024

Всероссийский праздник выпускников «Алые паруса» в 2024 году пройдет 28 июня.

Где и во сколько можно увидеть потрясающее зрелище в онлайн-формате и вживую, рассказывает Пятый канал.

Где смотреть «Алые паруса» 2024

Грандиозное шоу «Алые паруса» традиционно проводится после сдачи выпускниками школ всех экзаменов. Именно поэтому мероприятие всегда проходит в 20-х числах первого летнего месяца. Дата праздника в 2024 году уже определена — удивительное шествие белоснежного брига «Россия» с алыми парусами состоится в ночь с 28 на 29 июня. Сам праздник будет посвящен Году семьи.

Понаблюдать за яркими выступлениями артистов, захватывающим прохождением судна по Неве и грандиозным пиротехническим шоу вчерашние школьники смогут с обзорных площадок Дворцовой площади и набережных Петербурга.

Обычно в преддверии праздника в Санкт-Петербурге заблаговременно ограничивают движение автотранспорта по центральным улицам города. В это время проходят последние приготовления перед началом праздника.

Как попасть на «Алые паруса» 2024

Попасть на концертную часть «Алых парусов» и увидеть грандиозное шоу, которое традиционно проходит на Дворцовой площади, смогут только выпускники школ, а также сопровождающие их учителя или родители.

Приглашение на мероприятие получают старшеклассники Санкт-Петербурга. Также, понаблюдать за шествием брига удастся и медалистам из других регионов России.

5-tv.ru

Кроме того, в 2024 году приглашение получат лучшие молодые знатоки русского языка из Туниса и других стран Африки.

Вот только приобрести билет на праздник невозможно. Их выпускники получают через свое образовательное учреждение. Уникальный дизайн пригласительных предусмотрительно меняется каждый год и держится в строгом секрете в период подготовки и организации мероприятия.

Кто выступит перед выпускниками на «Алых парусах» 2024

Ключевые события праздничного вечера уже который год остаются неизменными. В очередной раз выпускников школ ожидает программа, состоящая из масштабного концерта, светового и водно-пиротехнического шоу. Кульминацией торжества станет проход по Неве брига «Россия» с алыми парусами под залпы салюта.

Имена артистов, которые выступят на масштабной сцене, до последнего держатся в секрете. Но, как правило, организаторы выбирают хедлайнеров среди самых популярных у молодежи артистов. Так, например, в 2023-м старшеклассников поздравили Gayazovs Brothers — дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, белорусский певец LYRIQ, а также SHAMAN. Он выступал в водно-пиротехнической части концертной программы с финальной песней на корабле.

Также неотъемлемой традицией «Алых парусов» является выступление исполнителя, который в прошлом году особенно понравился и запомнился выпускникам.

В 2024-м на участие в молодежной программе подано более 600 заявок от кандидатов, среди которых танцовщики, вокалисты и ведущие. Однако присоединиться к уникальному событию смогут только участники 25 лучших номеров. Их тщательно отбирает жюри.

Что известно о празднике «Алые паруса»

5-tv.ru

Яркий праздник, вместе с которым открывается новая глава в жизни российских старшеклассников, считается одним из самых грандиозных и масштабных не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире.

Каждый год у «Алых парусов» новая сцена. Так, в 2024 году ширина ее рабочего пространства составит 56 метров, при этом высота верхней точки достигнет 23 метров. В шоу будут задействованы более 700 единиц световых приборов и 1000 квадратных метров мультимедийных экранов. Благодаря особой конструкции сценического комплекса угол обзора удастся увеличить до 270 градусов.

Кроме того, воссоздать волшебную атмосферу на «Алых парусах» помогут сложные и необычные декорации. Часть из них будет находиться в воздухе, взлетать и перемещаться по сцене.

Завершит праздник шествие брига «Россия» под классические музыкальные произведения. Главный символ «Алых парусов» пройдет по акватории Невы. В это время старшеклассники по традиции загадывают желания, прощаясь с детством. Затем следуют оглушительные залпы фейерверка.

В 2024 году маршрут брига увеличат. На первой же репетиции судно опробовало более длинный путь вдоль Дворцовой набережной с двумя разведенными мостами и новой финальной точкой.

В 2024-м «Алые паруса» состоятся уже в 20 раз после возобновления традиции отмечать окончание школы с кораблем под алыми парусами в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.

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