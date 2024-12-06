«Это не мой вариант»: Полина Гагарина запретила 17-летнему сыну думать о свадьбе

Полина Гагарина пока не хочет становиться свекровью. Как она относится к девушке сына, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Полина Гагарина выступает против свадьбы сына с его избранницей Викторией Соломахиной. Почему артистка не желает, чтобы наследник женился? И как относится к потенциальной невестке, которая старше него на три года? Почему Андрей Кислов регулярно краснеет перед звездной матерью? На что просит деньги? И планирует ли сама певица выйти замуж в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно, согласно опросу ВЦИОМ, Полина Гагарина стала лучшей певицей года и, по мнению зрителей, обошла Ларису Долину, Ирину Аллегрову и Анну Асти. Сама артистка даже растерялась от такого признания публики. Говорит, уже привыкла, что ее лишь критикуют. Все последние годы подписчики только и делают, что обвиняют Полину в высокомерии и звездной болезни.

«Много выпендривается».

«Человека портят деньги. К окружающим относится как ко второму сорту».

«Я не собираюсь всем нравиться и никогда не понравлюсь. Это гиблое дело. Не буду тратить свою жизнь на доказательство этим людям того, что я не высокомерная, не зазвездившаяся», — заявила знаменитость.

Гагарина поясняет: у нее слишком напряженный график, чтобы любезничать с поклонниками. Концерты, гастроли, участие в шоу, съемки в сериалах. А дома ждут двое детей от разных браков: 7-летняя дочь Мия и сын-студент Андрей. После развода в 2021 году она воспитывает их одна. Гагарина сетует, что не успевает уделять время даже наследникам, не то что фанатам.

«Нет, я не делаю уроки. Мия делает уроки моментально. Андрюша вообще не знаю. Он только присылает мне свои произведения музыкальные», — рассказала певица.

Гагарина гордится своими талантливыми и самостоятельными детьми. Мия обучается в музыкальной школе, изучает языки. А Андрей создает аранжировки для других артистов и даже работает в проектах Полины. Правда, этих заработков юноше хватает не всегда. Бывает, что он просит финансовой поддержки у матери.

«Он мне звонит и говорит: „Мам, у меня, по-моему, закончились деньги“. Я говорю: „Почему ты мне об этом не говоришь? Поскольку я еще тебя содержу как минимум до 18 лет, и я обязана, собственно, тебе давать деньги“. Он говорит: „Мне очень стыдно“», — поделилась звезда.

Певица возлагает на сына большие надежды и пророчит ему блестящую карьеру. Поэтому, как только звездный отпрыск завел отношения с девушкой, запретила ему даже думать о свадьбе в ближайшее время.

«Ему 17 лет. Я думаю, что есть время еще об этом… Я надеюсь, что это не мой вариант», — отметила Гагарина.

«Полина права, потому что молодые люди все в некой дымке „Я влюбился“. Полина все-таки прошла не один год своей жизни и видела многое, у нее был не один развод», — выразила мнение певица Настя Крайнова.

Уже больше года Андрей Кислов встречается с начинающей певицей Викторией Соломахиной. Девушка старше юноши на три года. Она переехала в Москву из Воронежа. Успела победить в престижном музыкальном шоу, где и познакомилась с Полиной Гагариной и ее наследником. Артистка уверяет, что прекрасно относится к Виктории. Но при этом певица даже слышать не хочет о перспективе становиться свекровью.

«Вика, как моя воспитанница, я считаю ее безумно талантливой девочкой. Все, что касается остальных вопросов про невестку, — я вас умоляю», — подчеркнула знаменитость.

Читайте также Сложности с детьми: как Кети Топурия справляется с ролью многодетной матери

Многие уверены: певица не хочет отпускать от себя сына. Вероятно, дети для нее сейчас — единственное счастье. Ведь личная жизнь пока не сложилась. Первый супруг Петр Кислов, по словам знаменитости, был слишком вспыльчив и ревнив. Пара развелась спустя три года брака.

«Конфликты возникали по любому поводу. Мы пытались наладить наши отношения с Полиной, но в какой-то момент поняли, что лучше будет уже ничего не склеивать», — объяснил бывший муж Гагариной.

Вторым супругом знаменитости стал фотограф Дмитрий Исхаков. Они казались идеальной парой. Мужчина везде сопровождал Гагарину. И нашел общий язык с сыном певицы. А в 2017 году у пары родилась дочь Мия. Артистка была всем довольна.

«Когда приходит любовь, мое сердце расцветает, и я становлюсь ласковой и податливой», — призналась певица.

Но когда ребенку исполнилось три года, Гагарина ушла от Исхакова. Она рассказала, что в браке начала испытывать панические атаки и страдать от затяжной депрессии. А друзья певицы заверили, что Дмитрий был домашним тираном. И жил за счет жены, получая, по данным СМИ, в 140 раз меньше Полины. При этом чрезмерно контролировал. Хотя сам мужчина другого о себе мнения.

«Я очень нудный, спокойный человек. Покладистый на самом деле, потому что в принципе от природы не агрессор», — высказался Исхаков.

Пара разводилась со скандалом. Дмитрий подал на Полину в суд, обвинил, что она не дает ему видеться с Мией. Запрещал вывозить ребенка за рубеж. И грозил звезде разделом имущества. Но в итоге им удалось прийти к взаимопониманию. Каждый начал строить отдельную жизнь.

«Мы лучшие, мне кажется, друзья на свете. А как может быть иначе, когда мы оба родители? Это очень важная и ответственная миссия. Мы любим нашу дочь», — заявил Дмитрий Исхаков.

Полина Гагарина после второго развода начала встречаться с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. А прошлой осенью певица рассекретила очередной роман с артистом своего балета Станиславом Миковым. При этом на момент их отношений мужчина был женат на танцовщице Оксане Стратулат. Это вызвало большой резонанс в сети. Многие назвали Полину разлучницей.

«Из-за этой он бросил свою жену».

«Не будет тебе счастья, Гагарина. Ибо нельзя поступать так, как ты».

«Мне кажется, что ей очень подходил именно ее муж-фотограф. Она как-то по-другому радовалась, была раскрыта… Вы знаете, сердцу не прикажешь. Девушка может влюбиться и в дворника. Какая разница?» — высказалась певица Милена Дейнега.

После критики в сети Полина Гагарина предпочитает не афишировать личную жизнь. Она больше не появляется в компании Стаса на публике и не выкладывает совместные фото. А во всех интервью говорит лишь о сыне. Поклонникам остается только догадываться, как развиваются отношения певицы с танцором: собирается ли артистка в третий раз замуж, или, может, их спектакль давно окончен.