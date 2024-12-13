Народный метод или автохимия: чем эффективнее очищать колесные арки зимой

От 500 до 3000 рублей — за столько предприимчивые москвичи готовы откопать чужую машину из сугроба. В сети сотни таких объявлений. Услуга пользуется особым спросом после сильных снегопадов.

О том, как правильно очистить машину от снега, чтобы избежать аварии на дорогах, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Как правильно ухаживать за машиной зимой

Большинство автомобилистов не готовы тратить деньги и предпочитают чистить машину самостоятельно. Вот только в спешке многие забывают проверить колесные арки и выезжают на дорогу с налипшей наледью. А тут и до аварии недалеко.

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«При большом количестве налипшего снега, например, в колесных арках, автомобилист просто может не выкрутить до конца руль. То есть налипший снег может не позволить совершить данный маневр», — поделился автоэксперт Владимир Ахинько.

И это не единственная проблема. Смесь из снега, дорожных реагентов и грязи царапает и разъедает арки и диски. А в некоторых случаях могут деформироваться подкрылки и пороги автомобиля.

«Если вы столкнулись с такой проблемой, когда уже имеется налипший снег на подкрылках либо иных деталях автомобиля, самый простой способ — это, конечно, их удалить», — объяснил специалист.

Проще всего дождаться, пока машина прогреется и наледь растает. Но не всегда на это есть время. Чтобы ускорить процесс, автомобилисты пускают в ход различные средства. Вот только не все из них безопасны.

«Не рекомендую использовать горячую воду либо кипяток. Поскольку при нанесении жидкостей на данные элементы и лакокрасочное покрытие, которое может попадать, могут возникнуть проблемы. Например, может лопнуть какой-нибудь элемент либо также повредиться лакокрасочное покрытие», — отметил специалист.

Вместо кипятка лучше использовать фен или горячую грелку. Но эти приспособления есть под рукой далеко не всегда. Опытные автомобилисты знают: проблему лучше предотвратить. Обработать колесные арки водоотталкивающим составом. Для этого можно купить уже готовые средства.

Жидкий ключ или силиконовая смазка: какое средство лучше защищает арки

Выбрали так называемый жидкий ключ и обычную силиконовую смазку. А для чистоты эксперимента проверили еще два народных способа.

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«В качестве народных мы используем отработанное масло и керосин», — добавил эксперт.

Узнали, смогут ли копеечные средства справиться лучше, чем профессиональная автохимия. Для этого взяли пять заготовок из пластика. Представили, что это подкрылки автомобиля.

«Мы их помыли, почистили, нанесли средства на каждое из них, кроме одного. Одно мы оставили абсолютно пустым», — рассказал эксперт.

Необработанная пластина — тестовый образец. Он помог оценить эффективность других составов.

«Нанесли небольшое количество воды, снега, еще воды, снега и оставили данные элементы на улице при -18 градусах. Это чтобы наш снег с водой схватились и образовали что-то наподобие наледи», — сказал автоэксперт.

Когда сэндвич из снега и льда как следует застыл, оценили результат. Лучше всех справился жидкий ключ. Достаточно было всего лишь приподнять пластину, чтобы понять — средство работало.

Чуть хуже результат у силиконовой смазки и отработанного моторного масла. С первого раза осыпалась не вся наледь. Но стоило немного потрясти заготовки, и замерзшая масса отвалилась. А вот керосин провалил испытания.

«Он показал свой эффект точно такой же, как будто ничего и не нанесено было. То есть так же, как и пятый элемент, который мы оставили абсолютно пустым», — прокомментировал специалист.

Эксперт объяснил: в испытаниях сработали все образцы, в составе которых были масла и жиры. Но чтобы не навредить автомобилю, наносить средства нужно особым образом.

«Во-первых, ваши элементы, на которые вы будете носить, должны быть чистыми и сухими. Во-вторых, при нанесении данных средств необходимо укрывать либо тряпкой, либо какой-то ветошью вашу резину либо иные элементы. Поскольку они имеют жирный состав. При попадании данных средств на вашу резину могут измениться сцепные характеристики данного колеса», — объяснил эксперт.

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Но если соблюдать все правила, даже обычная отработка поможет защитить колесные арки от снега и наледи. А чтобы поддерживать эффект, эксперты рекомендовали наносить состав каждые десять дней.