Звездные бабушки и дедушки: знаменитости осваивают новый семейный статус

Кирилл Андреев из группы «Иванушки» на днях стал дважды дедушкой. Почему эта новость вызвала грусть у фанатов? И кто еще из знаменитостей недавно тоже приобрел такой статус? Готова ли Анастасия Волочкова, выдающая дочь замуж, к роли бабушки? Что за драма разыгралась в семье Татьяны Васильевой в ожидании уже седьмого внука? И почему певица Слава, убаюкивая малыша, вызвала негодование поклонников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Моей внучке уже три года. Это сплачивает семью настоящую», — подчеркнул Кирилл Андреев.

Солист группы «Иванушки» принимает поздравления. Недавно 53-летний певец снова стал дедушкой. Сын Кирилл с супругой Аделиной подарили ему уже вторую внучку.

«Кирюха Андреев, ты стал дедушкой, поздравляем тебя. Это очень круто, потому что дедушка — это практически папа, только круче, только больше. На самом деле мудрости и мотивации, потому что воспитание детей, а особенно внуков, я даже представить себе не могу, какая это ответственность», — пожелал актер Роман Курцын.

«Здоровья его внукам, чтобы они его только радовали, росли, развивались. Как правило, внукам, говорят, что уделяют больше времени не родители, а дедушка с бабушкой. Посмотрим, какой будет Кирилл с двумя малышами», — высказалась певица Анна Калашникова.

У коллег артиста нет сомнений: свою младшую наследницу он избалует точно так же, как и старшую Аннелию, которая родилась в 2021 году. Кирилл Андреев-старший не чает в девочке души, прощает ей любые капризы и шалости.

«Балую, да, разрешаю даже прыгать на кровати. И когда она к нам приезжает в гости, и Кирилл так смотрит на это все безобразие в кавычках: „Пап, а что ты мне не давал прыгать?“» — поделился артист.

Поклонники радуются за звезду. Но не могут поверить, что Андреев еще вчера был мечтой всех девчонок, а сегодня уже дважды дед.

«Какой молодой и красивый дедушка».

«Я не готова признать, что „Иванушки“ уже дедушки… Как вчера помню появление группы, первый альбом».

Впрочем, сам Кирилл свой возраст и статус воспринимает с гордостью. Как и 44-летняя певица Слава. Около двух лет назад дочь подарила ей внука Арсения. Артистка сразу окунулась в приятные хлопоты. С удовольствием присматривает за ребенком. А недавно выложила видео, как его убаюкивает. Правда, многие стараний звездной бабушки не оценили. Потому что в одной руке у нее была коляска, а в другой — бокал с вином.

«Бабуля качает малыша. О, винчик-винчик обязательно. Винишко, винишко. Ай, бабуля», — прокомментировал собеседник Славы.

«Бабка года», — прошептала певица.

«Конечно, маленькие дети… Сто процентов неправильно. Сигареты, алкоголь, всякие кальяны, еще что-то, конечно же, несочетаемо с маленькими детками», — выразила мнение Калашникова.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова грядущим летом собирается выдать замуж свою единственную дочь Ариадну. Кто знает, может, уже совсем скоро и она станет бабушкой. Но будет ли уделять время ребенку? Судя по последним высказываниям, балерина пока озабочена только собой.

«Я столько просто реально измучилась с этими астраханскими квартирами. Я, слава богу, продала их все. Оставила самую большую, но мне пришлось ее продать год назад, когда я создавала шоу и мне нужны были деньги на постановку», — рассказала артистка.

Фанатам остается лишь догадываться, как будут складываться отношения между будущими внуками и звездной бабушкой, и чем она их будет угощать.

«Я как представлю мясо тяжелое или что-то там, картошка, как это упадет в желудок, мне уже становится так страшно. Только держу легкие продукты, зеленые листья салатные», — призналась Волочкова.

Народный артист РФ Дмитрий Маликов прямо говорит, что для внуков еще слишком молод. Музыкант воспитывает 7-летнего сына Марка. Да и старшей 24-летней дочери Стеше, по его словам, еще рано заводить семью.

«На личном я не знаю, как у нее. А карьеру она не продолжила, потому что она себя видит в другом. Нормально. У нее очень удачно развивается бренд одежды», — поделился Маликов.

Певица Валерия души не чает в своей внучке Селин. Народная артистка РФ ждет не дождется, когда уже прижмет к своей груди еще одного малыша, которого ей скоро подарят сын Арсений и невестка Лиана.

«У меня Вася Баста спросил, как мы назовем ребенка, и я сказал ему прямо, что мы назовем его Мирон», — уточнил Арсений Шульгин.

«Раньше роль бабушки сводилась к тому, чтобы сидеть дома с внуками. Исполнилось 55 или 60, не знаю, во сколько уходят на пенсию, все, остались дома, вяжут носки, готовят кашки и все. Сегодня мир изменился, сегодня вообще люди помолодели. Поэтому, конечно, у меня немножечко другая роль», — объяснила 56-летняя Валерия.

Недавно радостью с поклонниками поделилась и Екатерина Волкова. 50-летняя актриса сообщила, что скоро будет трижды бабушкой.

«У меня Тимофей, Платон… И не знаю уж, кто будет. Хотят гендер-пати, сейчас так модно», — рассказала она.

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Народная артистка РФ Татьяна Васильева собирается стать бабушкой в рекордный седьмой раз. Правда, сын Филипп и невестка Мария Болонкина на днях наделали немало шума в интернете. Супруги выложили видео, как будущая мама плачет в ванной.

«Не хочу с тобой разводиться, не хочу, не хочу. Я знаю, что ты хочешь со мной разводиться, потому что я нервная, толстая и беременная. Как только я рожу, ты разведешься», — сказала Мария Болонкина.

Впрочем, многие уверены, что это просто розыгрыш или гормоны. И вряд ли супруги всерьез задумались о разводе. СМИ пишут: 77-летняя Татьяна Васильева обеспечила недвижимостью всех членов семьи. Она же помогает наследникам и с финансами. Поклонники актрисы в недоумении: чего еще может не хватать ее детям для счастья.

«Я такой человек. Я залюбливаю. Я плохой воспитатель. Я очень переживаю за всех. Я хочу прижать своих детей, своих внуков. И только отдавать, отдавать, отдавать», — призналась Татьяна Васильева.

Но не только она готова ради внуков на все. К примеру, Валерия может легко поменять концертный график, когда нужно посидеть с Селин. А певица Слава в одном из интервью призналась, что спокойно покинет шоу-бизнес, если это будет нужно для малыша Арсения.