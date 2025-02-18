Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака

Звездные пары раскрыли секреты счастливого брака. Кто главный в семье Иосифа Пригожина и Валерии? С помощью чего поддерживают страсть Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков? Как проводят романтические вечера Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова? И почему Дмитрий Дибров перестал ревновать молодую жену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если у человека одна единственная на всю жизнь, такое бывает, и тоже заслуживает уважения. Но я на таких людей смотрю подозрительно, скажу вам честно», — заявил композитор Максим Дунаевский.

Сохранять отношения в браке — работа не из легких. Вдвойне труднее это делать, когда твоя семейная жизнь у всех на виду. А вторая половинка — звезда шоу-бизнеса, творческая натура, которая почти всегда окружена поклонниками и очень редко бывает дома.

«Найти грань между работой и семьей очень важно, потому что не будет ни того, ни другого, если ты чересчур перестараешься», — высказался певец Сергей Жуков.

Не всем удается найти этот баланс. Но герои программы «Светская хроника» смогли. Они счастливы вместе уже много лет. И в день всех влюбленных решили дать советы поклонникам.

«Очень важно общение. И вместо того, чтобы что-то предъявлять и говорить о том, что ты не уделяешь мне внимание, почему ты не даришь мне цветы, просто сказать, что было бы классно, мне будет очень приятно, если иногда будут какие-то знаки внимания в мою сторону. Поверьте, это на мужчин действует», — объяснила певица Ханна.

«Самое главное — видеть эту цель, уважать партнера. И, конечно, где-то какие-то конфликты, мы все переводим в юмор, в шутку. Стараемся. И стараемся не ложиться спать, если мы не помирились. Больше юмор помогает. Юмор и ласка, конечно», — поделилась актриса Елена Борщева.

«Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером, да возьми ж ты две свечи, да купи ты шампанское», — заявил телеведущий Дмитрий Дибров.

Дмитрий и Полина Дибровы в прошлом году отметили стеклянную свадьбу — 15-летие совместной жизни. Но телеведущий уверяет: пламя страсти у них горит также ярко, как и во времена конфетно-букетного периода. Правда, с годами любовь вышла на новый уровень. Когда-то журналист очень ревновал молодую супругу. И поэтому никуда не отпускал одну.

«Вы ее видели? Да не то слово, какая красивая», — сказал Дибров.

Однако с возрастом шоумен умерил пыл. Полина создала свой женский клуб, с которым часто ездит в путешествия. Иногда в экстремальные. Недавно, например, она купалась в ледяном Баренцевом море. Дмитрий в это время спокойно ждал дома.

«Я думаю, что в его возрасте уже не очень хочется делать такие подвиги», — предположила жена телеведущего.

По словам супругов, разлука только еще больше укрепляет их брак. Они успевают соскучиться, и долгожданная встреча превращается в горячий праздник. А вот Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова с этим мнением не согласны.

«Мы почти 24 на семь вместе», — заявила певица.

«Да, так и есть. У Наташи песня есть, там такие слова: „Просто мы с тобою рядом, вот и весь секрет“», — подтвердил ее муж.

Певица лишь один раз в год уезжает от супруга на девичник с подругами. Виктор в эти моменты грустит. Он привык, что жена всегда рядом.

«Я без Натали только на пробежку выхожу и все», — признался Рыбин.

«Да, он ни на рыбалку не ездит, ни в баню не ходит», — уточнила Сенчукова.

«Какая рыбалка? Я что, каннибал, своих есть?» — пошутил артист.

Рыбин и Сенчукова делятся: им друг с другом совсем не скучно. Идеальный выходной для них — не праздник в шумной компании. А уютный вечер вдвоем.

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«Не любим мы вообще ездить никуда. Нам больше всего нравится путешествовать дома на диванчике и смотреть какие-нибудь телевизионные программы про путешествия», — объяснил Виктор Рыбин.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков, наоборот, считают, что очень важно менять обстановку. И по возможности устраивают себе романтические путешествия.

«Обязательно хотя бы раз в год нужно выбираться смело. Я поняла, что это клевая перезагрузка и обязательно это нужно делать парам», — высказалась Подольская.

«Потому что, действительно, когда за стенкой дети, сложно расслабиться», — отметила Борщева.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков согласны: самое важное в отношениях — сохранять страсть и романтику. Супруги стараются делать друг другу сюрпризы и покупать необычные подарки.

«Важно разнообразить свою сексуальную связь. Без этого любые отношения обречены на провал. Можно использовать какие-то сексуальные игрушки, какие-то разные игры, которые могут помочь в разнообразии сексуальных отношений. Можно брать какие-то фанты, какие-то карточки на то, чтобы узнать друг друга и реализовать это все в постели», — объяснила сексолог Наталия Райх.

Муж актрисы Елены Борщевой обожает радовать супругу. Каждый выходной готовит ей вкусный и красивый завтрак.

«Режет мелко-мелко клубничку и выкладывает там: „Леночка, я тебя люблю“. Он очень долго, значит, весь, собственно, в мыле. Говорит: „Пока я все это сделал, я прямо вспотел“. Вот какая романтика», — поделилась актриса.

Валерий Юшкевич умеет удивлять. Однажды на день рождения Елены он выпустил для нее журнал.

«Я договорился, мне немножко подредактировали и выпустили тираж 100 изданий. И всем гостям дарили этот журнал. Я сейчас вспоминаю оттуда: „У меня в сердце вот такая яма, потому что туда прыгнула Лена. Я сейчас перефразирую Омара Хайяма: мне это тьфу, по колено“», — рассказал Юшкевич.

«Самый большой подарок — это ее улыбка для меня. Это серьезно. Я не шучу… Надо совершенно точно уметь вовремя подставить плечо. Порядочность должна быть. И понимаете, жена — это не секс-партнер, это друг. Кризисные моменты есть у всех и всегда. Я иду на встречу, потому что я мужчина», — заявил Иосиф Пригожин.

Продюсер никогда не скрывал: в их браке последнее слово всегда за Валерией. Продюсер не спорит. Он готов выполнять любые желания супруги, лишь бы та была счастлива.

«Для меня женщина — это цветок. И мне нравится его поливать. Мне нравится, когда он открывается. Для меня Валерия — это цветок, на который падает солнце», — признался Пригожин.

«Если я где-то сказала: „О, это мне нравится“, он запомнит и будет вынашивать эту идею, пока не найдет. И для меня всегда очень показательный момент, когда он мне подарил эти часы, о которых я мечтала», — поделилась народная артистка РФ Валерия.

Позицию Иосифа полностью разделяет Александр Буйнов. Певец говорит, что залог его счастливого брака, который длится уже 40 лет, — беспрекословное подчинение жене Алене.

«Я подкаблучник. Причем не любитель, а профессионал уже. Попал под шикарный высокий каблук. Она меня придавила хорошенько так. Отпускает на коротком поводке иногда кобелька погулять чуть-чуть», — признался народный артист РФ Буйнов.

У каждой звездной пары свои рецепты счастливого брака. Но все они сходятся в одном: главный ингредиент, без которого ничего не получится, — это любовь.