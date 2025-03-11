«Это так глупо и смешно выглядит»: Катя Лель отреагировала на выпад Вики Цыгановой

Катя Лель столкнулась с критикой из-за присвоения нового звания. Как она отреагировала на заявления коллег, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Катя Лель оказалась в центре громкого скандала. Почему присвоение почетного звания 50-летней артистке возмутило россиян? И как ее оговорила Вика Цыганова? Что на выпад певицы ответила сама исполнительница хита «Муси-пуси»? И кто еще из знаменитостей больше не хочет с ней сотрудничать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я этого ждала очень много лет, признаюсь вам честно, потому что, говорят, после 20 лет творческой деятельности ты имеешь право уже получать эту награду высокую», — заявила певица.

Недавно Катя Лель удостоилась почетного звания. 11 февраля она стала заслуженной артисткой Российской Федерации. Друзья и поклонники рады за певицу, ведь она посвятила сцене 30 лет. А в последние годы стала мировой звездой. Ее хит «Мой мармеладный» неожиданно взорвал все музыкальные чарты от Бразилии до Китая.

«Это выбор людей, которые делают этот выбор. Если тебя отмечают, значит, это большое признание, за что большое спасибо», — отметила звезда.

Однако радовалась Катя Лель недолго. Буквально через несколько дней публика разделилась на два лагеря. И пока одни поздравляли знаменитость, другие усомнились в ее музыкальных заслугах и припомнили ее разговоры о космосе.

«Интересно, за какие заслуги она это заслужила? Даже голос и тот мог быть и получше, и профессиональнее».

«Ее даже не слышно. И за что, за песню „Пуси-муси“?».

Катя Лель за годы работы в шоу-бизнесе уже привыкла игнорировать критику. К тому же понимает: многие могут не знать, что она не только певица, но и композитор, автор и продюсер. Более 20 лет является заслуженной артисткой Кабардино-Балкарской республики и народной артисткой Чечни. Поэтому не стала обижаться и тем более оправдываться.

«Я стараюсь даже в самые сложные времена, которые бывают, просто стараюсь, говорю себе: и это пройдет», — поделилась Катя Лель.

«Основные массы знают ее по этим хитам про „Муси-пуси“ и „Джагу-джагу“, но на самом деле песни у нее есть разные. Есть и лирические песни. И, кстати говоря, я знаю, что Катя Лель в том числе выступала и в горячих точках. То есть у нее есть и общественная работа», — высказался светский журналист Антон Беккужев.

К осуждению Лель подключились и коллеги по сцене. Певец Шура заявил, что не хочет общаться и сотрудничать с Катей. А Вика Цыганова на своей странице в соцсети посвятила ей гневный пост.

«Я не хочу быть в этих рядах с перьями, да у меня их и нет. Не торчит ничего, даже „Джаги“ нет, „Мармелада“ тоже. Ни фига у меня нет, кроме совести и чести. Звание — это еще не сам человек», — заявила она.

«Шура просто шумит. Он очень эмоциональный человек. Что касаемо Цыгановой, мне очень сложно понять, какова ее причина и почему ее так это вообще беспокоит. Я считаю, что каждый артист должен заниматься своей жизнью», — выразила мнение певица Надя Ручка.

«Почему люди в нашей реальности элементарно не могут просто порадоваться за другого человека? Если я вижу успехи человека, говорю: молодец, крутой. Это круто реально, потому что он этого достиг. Зачем осуждать? Зачем завидовать? Зачем агрессировать и что-то говорить? Это так глупо и смешно выглядит», — подчеркнула Катя Лель.

Певица уверена: в коллеге говорит банальная зависть. Солидарны с ней и поклонники. Вика Цыганова уже давно не является топовой звездой шоу-бизнеса, ее творчество помнят лишь преданные фанаты. К тому же пару лет назад она пыталась и сама получить этот титул, да только ничего не вышло.

«Звание заслуженного артиста России дает льготы. Дает льготы на оплату коммунальных услуг. Плюс это дает в том числе прибавку к ценнику на корпоративах. Действительно, ей обидно, она завидует», — выразил мнение журналист Беккужев.

А вот Шура недавно опроверг свои высказывания. Он заявил, что на самом деле хорошо относится к певице и только рад за ее успехи на музыкальном поприще. Впрочем, стаж артиста практически такой же, как у Лель. Возможно, он решил, что скандалы накануне 30-летнего творческого юбилея ему ни к чему.