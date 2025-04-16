Дом затопило по крышу: как получить компенсацию за ущерб от паводка

Весна неизменно сопровождается быстрым таянием снега и льда. Увы, жители многих регионов из года в год становятся жертвами половодья.

«Воды в доме по щиколотку! Кругом вонище!» — возмущается одна из жительниц.

Как стихия может уничтожить ваш дом? Кто должен выплачивать компенсацию пострадавшим от паводка? И можно ли защитить свое жилье от большой воды еще при строительстве?

Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Как живут пострадавшие от паводков

Из-за аномально высокого снежного покрова и резкого потепления реки в Сибири, на Урале и в европейской части России вышли из берегов, затопив десятки населенных пунктов. Власти регионов экстренно эвакуируют людей, укрепляют дамбы и готовятся к возможному ухудшению ситуации. Но можно ли защитить свой дом от глобальных разрушений?

«Пришлось уходить в садовых галошах с тележками, документами. Собрали все необходимое и ушли», — делится пострадавшая от паводка Ольга Семенова.

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Ее дом в Оренбургской области затопило еще год назад. Вода пришла резко, времени на сборы у людей не было.

«Две недели наши дома стабильно стояли до потолка в воде», — рассказывает она.

Сначала пенсионерка с другими пострадавшими жила в спортзале школы соседнего города. А потом ее на целый год поселили в кризисном центре в Оренбурге. Когда вода отступила, и Ольга зашла в свой дом, то не смогла сдержать слез.

«Страшная картина, ужасная! Здесь все было в тине, все вперемешку! Все вещи в плачевном состоянии», — объясняет она.

Временное пристанище Ольге Семеновой уже нужно освобождать, но возвращаться некуда. По просьбе «Страны советов» специалисты бесплатно провели строительно-техническую экспертизу. Заключение — дом аварийный, жить в нем опасно.

«Я не могу ее допустить для проживания в основную часть дома. На территории участка имеется постройка в виде бани, и в предбаннике Ольга Викторовна вполне может пока проживать», — заключает эксперт строительно-технической экспертизы Сергей Закутнев.

Но в предбаннике с разбитым окном можно замерзнуть. Программа «Страна советов» решила помочь пенсионерке. Ольга Семенова готовится к переезду на свой участок. Жить она будет в том самом предбаннике. Теперь в нем даже есть окно, которое установили совершенно бесплатно, узнав о тяжелой ситуации пенсионерки.

«Выехал замерщик, снял размеры, привез их нам на завод, отдал в производство и в течение одного дня мы специально для нее сделали их по спецзаказу», — делится маркетолог компании по производству светопрозрачных конструкций Анастасия Луценко.

«У меня появилась надежда на улучшение жизни! Огромное спасибо ребятам. Огромное спасибо, кто помогал!» — благодарит женщина.

Местные волонтеры пообещали помочь пенсионерке привести в порядок дом и двор, также бесплатно предложил свои услуги адвокат. Ольга Семенова уже начала перевозить вещи из пункта временного размещения и даже планирует начать восстанавливать грядки, чтобы осенью собрать со своего затопленного огорода новый урожай.

Причины паводков и способы их предотвращения

Превентивной и довольно эффективной мерой предотвращения паводков считается контролируемый подрыв. Взрывать лед на реках весной важно, чтобы не допустить ледяных заторов во время половодья. Кроме того, крупные куски льда может унести течением, эти глыбы способны разрушить мосты и гидротехнические сооружения.

В борьбе с половодьем в потенциально опасных районах заблаговременно возводят дамбы, строят специальные водохранилища, создают обводные каналы, а также увеличивают пропускную способность рек, расчищая их от мусора.

И даже все это вместе не дает стопроцентную защиту, зато дает время на эвакуацию.

«Если организованная эвакуация невозможна, то надо постараться выбраться на возвышенность или забраться на чердак, крышу и сигнализировать спасателям, соседям, любым доступным способом по телефону на номер 112», — советует начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС главного управления МЧС России по Оренбургской области.

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Что делать если дом оказался под водой

После того как вода отступила, возвращаться в дом следует крайне осторожно. И лучше, если перед этим его осмотрят специалисты.

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«Остерегайтесь оборванных и провисших электрических проводов. Убедитесь в отсутствии значительных повреждений, перекрытий и стен, прежде чем войти в здание», — рекомендует специалист.

Паводок разрушает стены, размывает фундамент и уничтожает мебель, а в воде могут быть опасные инфекции.

«Вплоть до тифа, дизентерии, стафилококка. Могут быть различные вирусы, например, ротавирус, норовирус», — говорит доцент базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Так, после паводка в Орске десятки человек обратились к врачам с тяжелейшим отравлением — в питьевой воде обнаружили норовирус. И здесь важно помнить — во время паводка водопроводную воду пить запрещено. Минимальное, что можно сделать — прокипятить, но лучше дождаться спасателей, которые привезут чистую бутилированную.

Даже если дом подтопило не сильно, он может быстро превратиться в непригодное для жилья помещение с опасной черной плесенью. Поэтому эксперты рекомендуют откачать воду, если она скопилась в подвале, и проветрить помещение, открыв настежь окна и двери. Затем провести обработку, использовать можно простое и дешевое аптечное средство — таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

«Их необходимо, естественно, растолочь, чтобы они эффективно растворилась на один литр воды. Затем взять распылитель и, налив туда раствор, побрызгать на поверхности, особенно в углах стен», — рассказывает Подзорова.

Как получить возмещение за убытки от наводнения

Чтобы получить компенсацию, пострадавшим от паводка потребуются экспертизы и доказательства.

«Вы никогда не получите полное возмещение стоимости утраченного имущества. Вы получите небольшую денежную компенсацию, позволяющую вам первое время каким-то образом существовать», — поясняет адвокат Дарья Мороз.

Часть денег выплачивается из федерального бюджета — остальное выделяют региональные власти. В отдельных случаях может быть предоставлено новое жилье.

«Право на жилищный сертификат возникает у граждан Российской Федерации, только у тех, кто зарегистрирован по месту нахождения дома. И только для тех, для кого этот жилой дом, который пострадал в результате поводка, являлся единственным жильем», — дополняет она.

Решение принимает специальная комиссия после обследования жилья. Эксперты могут признать дом аварийным или требующим капремонта. Если человек не согласен с заключением, то он имеете право его обжаловать.

Что делать для защиты дома от паводка

Чтобы максимально обезопасить свое жилище от большой воды, необходимо изучить земельный участок до начала строительства на нем.

Специалисты рекомендуют: сделать анализ грунта, исследовать водоносный слой, измерить высоту участка. Лучше если здание будет расположено на возвышенности.

Также можно заказать геологическое и минералогическое изыскание, стоит оно около 30 тысяч рублей.

«Вы будете знать, из каких слоев состоит почва, на которой вы строите ваш дом, какая глубина залегания грунтовых вод», — разъясняет архитектор Елена Савина.

При выборе участка стоит обратить внимание на выписку из реестра объектов жилищного фонда и узнать, находится ли он в зоне подтопления паводковых вод.

«Это целая коробочка, которая будет загидроизолирована очень плотно. Чтобы построить такой фундамент, нужно набраться очень много сил», — объясняет она.

Также нужно решить, повышать ли уровень дома при закладке фундамента. Он, кстати, тоже бывает разных типов. Свайный, ленточный глубокого или неглубокого залегания — более бюджетные, монолитный фундамент бункерного типа дороже, но и надежнее.

«Прежде всего, за счет устройства дренажных ям, в которые насосы устанавливаются. Если это земельный участок, то это обводные канавы, которые тоже выполняют дренажную функцию», — уверяет эколог Владислав Жуков.

Снизить риск затопления можно даже если дом давно построен, но потребуются опытные специалисты.