Шолохов сбежал с показа: как Сергей Бондарчук снимал культовый фильм «Судьба человека»

Фильм «Судьба человека» стал для народного артиста СССР Сергея Бондарчука как для режиссера дебютным. Он рассказывает трогательную историю о взрослом мужчине Андрее Соколове и мальчике Ванюшке, потерявших на войне близких.

После выхода фильм получил множество наград, в том числе на четырех международных кинофестивалях в Чехословакии и в Австралии. О том, как проходили съемки знаменитой кинокартины, читайте в материал Пятого канала.

Ждал 10 лет, чтобы написать рассказ

© РИА Новости/Михаил Озерский

В последний день 1956 года на страницах газеты «Правда» впервые вышел рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» — точнее, первая его половина. Вторая вышла на следующий день, 1 января 1957-го. Рассказ был основан на истории бывшего военного, с которым писатель познакомился в 1946 году на охоте. Писать его он сразу не стал — тогда к плененным на Великой Отечественной войне бойцам относились негативно, многих ссылали в ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).

Потому Шолохову пришлось ждать, пока не началась хрущевская оттепель — целых 10 лет! — прежде чем написать рассказ. Вдохновением для него также послужили произведения Хемингуэя, Ремарка и других зарубежных писателей — после них «Судьбу человека» Михаил Александрович написал буквально за неделю.

Сильнее всего на него повлияла повесть «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя — в своем рассказе он словно пытался дать ему ответ на главный вопрос повести: как же человек выдерживает все выпавшие на его долю трудности?

Шолохов ходил в Кремль

© РИА Новости

Сергей Бондарчук в 1957-м уже был звездой советского кинематографа — но исключительно как актер. В свои 36 лет он успел сняться в 15 кинофильмах, и был особенно известен благодаря роли Тараса Шевченко в одноименном фильме 1951 года. Именно он настолько понравился Сталину, что тот дал актеру звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста РСФСР. В 1956 году игре Сергея рукоплескали даже в Каннах.

Стоило актеру прочитать рассказ Шолохова «Судьба человека», как он тут же захотел снять фильм. Это было не просто творческим порывом, а целью всей его жизни. Но автор не хотел поручать съемки режиссеру-дебютанту — слишком уж серьезным был материал. А «Мосфильм» считал, что сюжета хватит лишь на короткометражку.

Бондарчук начал обивать порог писателя в попытке получить одобрение — не только на экранизацию, но и на главную роль в ней. В конце концов Михаил Александрович сдался — смущали его только руки актера, которых не могло бы быть у Алексея Соколова… Более того, Шолохов, который был вхож в кремлевские кабинеты, добился того, чтобы Бондарчуку не мешали работать над экранизацией.

Режиссер начал работу, не дожидаясь официального разрешения от «Мосфильма». По совету писателя съездил на его малую родину — в станицу Вешенскую, до сих пор мирно обитающую в Ростовской области. В это время редактор писателя Юрий Лукин и его же литературный секретарь Федор Шахмагонов начали писать сценарий «Судьбы человека», который в 1957 году без нареканий и правок приняли в «Мосфильме».

Пашка Полунин специально не ел перед съемками

Кадр из к/ф «Судьба человека», реж. Михаил Шолохов, 1956 г.

География съемок «Судьбы человека» охватывала собой самые разные уголки СССР. Тамбов, Калининград, Воронеж, а также его область и Ростовская область… Сами съемки длились всего 74 дня, но из-за постоянной смены локаций растянулись на целый год.

Поиск актеров не занял много времени, а на некоторые эпизодические роли и вовсе взяли членов съемочной группы. Были случаи, когда для массовки брали даже женскую часть коллектива — например, на съемке колонны военнопленных шли в том числе и женщины, одетые в мужскую военную форму.

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко, которая сыграла жену Соколова Ирину, на роль утвердил сам Шолохов. Причем совершенно случайно. В станицу Вёшенскую, помимо съемочной группы Бондарчука, приехал еще и народный артист РСФСР, кинорежиссер Сергей Герасимов, чтобы показать третью серию «Тихого Дона». Все собрались в гостях у писателя, и Бондарчук посетовал, что пока не нашел идеально подходящую на роль Ирины актрису. В группе Герасимова была Кириенко, которая сыграла в «Тихом Доне» нелюбимую жену Григория Мелихова Наталью. После слов режиссера Шолохов тут же указал рукой на Зинаиду и сказал, что актрису на роль Ирины искать не нужно, так как она уже тут. Это было равносильно утверждению на роль худсоветом «Мосфильма».

Сложнее всего было найти подходящего ребенка для роли Ванечки, приемного сына Соколова. Актер Владимир Борискин предложил режиссеру посмотреть на его сына — пятилетнего Павлика. Бондарчуку мальчишка понравился, и он взял его после подтверждения от Михаила Шолохова.

Маленький Паша подошел к роли в «Судьбе человека» со всей ответственностью. Он еще не умел читать, потому роль учил на слух с помощью мамы и Бондарчука. А перед сценой, где он должен был жадно есть, специально весь день ходил голодным, чтобы выглядеть убедительней в кадре.

И во время съемок Сергей Бондарчук взаправду заменил маленькому Паше отца. Как раз тогда распалась его семья, и папа ушел. Бондарчук относился очень трепетно к юному актеру, всюду брал с собой, рассказывал мальчику сказки. Потому самая яркая сцена, где Ванюша бросается с объятиями на Соколова и кричит: «Папка! Родненький! Я знал, что ты меня найдешь!» получилась особенно достоверной.

Как в будущем признавался Полунин, всего раз за съемки «Судьбы человека» Бондарчук довел его до слез — когда забраковал чистенький берет, который маленький Паша выбрал для одного эпизода, и отдал его местному мальчишке, взамен взяв у него засаленную кепку, которую накинул на голову маленькому актеру.

Что интересно, мальчик буквально повторил судьбу своего героя: в девять лет его усыновил новый муж матери, от которого он и взял свою фамилию взамен отцовской.

Кириенко почувствовала себя Мадонной с младенцем

Кадр из к/ф «Судьба человека», реж. Михаил Шолохов, 1956 г.

Не так просто оказалось снять самую первую сцену фильма — прощание Соколова с женой на вокзале в Тамбове. Набранные в массовку женщины сильно стеснялись обнимающих их незнакомцев в военной форме. Тогда Бондарчук что-то коротко шепнул Кириенко, сыгравшей его жену, и та после команды «Мотор!» громко и тоскливо воскликнула: «Не увидимся мы с тобой на этом свете!..». Женщины, еще помнящие военные годы и проводы своих мужей, дядь и отцов тут же горько заплакали, из-за чего сцену получилось снять так, как и было нужно Бондарчуку и Шолохову.

«Это была для меня адски тяжелая съемка. Люди прощаются и провожают на фронт. Разрыдалась… Тут еще пыль, сажа паровозная. Целый день этого надрыва… Это же было не одну минуту, это очень тяжело. У меня потом три дня голоса не было», — рассказывала потом актриса в документальном фильме «Сергей Бондарчук. Триумф и зависть».

Непростой для Кириенко оказалась и сцена, где она пытается кормить грудью новорожденного сына, ведь в целомудренном советском кино в те годы практически не было обнаженной натуры. Однако режиссер и оператор вели себя настолько деликатно, что в какой-то момент актриса даже почувствовала себя Мадонной с младенцем.

А вот на съемках некоторых уличных сцен вокруг собиралось много зрителей. Например, во время эпизода расстрела пленных у старого храма — несмотря на раннее время (съемки проходили на рассвете), съемочную группу окружили местные. И, когда раздался залп, вслед за ним в толпе закричала женщина. Оказалось, что на этом самом месте во время войны расстреляли ее сына…

Перед официальным показом «Судьбы человека» Бондарчук сначала организовал закрытый. На нем, конечно, присутствовал и Михаил Шолохов. Он молча сидел почти весь просмотр, однако в конце фильма внезапно вскочил и, наступив на ногу режиссеру, выбежал из зала. Бондарчук остался в недоумении, однако решил дождаться звонка писателя. Тот позвонил поздно ночью и признался, что просто боялся разреветься при всех — настолько его тронул фильм.

После выхода на экраны кинокартину просмотрели почти 40 миллионов зрителей. «Судьба человека» до сих пор считается одним из самых значимых фильмов о войне и любим не только в России, но и за рубежом. А совсем недавно калининградцы признали его лучшим фильмом, съемки которого проходили в их «янтарном» регионе.