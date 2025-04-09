«Детский суд»: чем закончилась борьба Прилучного и Муцениеце за алименты

Процесс по делу об алиментах между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце завершен. Какое решение вынес суд? И будет ли вторая сторона его оспаривать? Общается ли сейчас сын актеров с матерью? Чем обернулась их последняя случайная встреча? Зачем Прилучный нанял для ребенка охрану? И кто помогает Агате справляться с душевными переживаниями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Если ты ведешь себя как плохой человек и редиска здесь, то не жди, что там будет что-то другое», — подчеркнула Муцениеце.

«К сожалению, сторона Агаты возражала против открытого судебного разбирательства. Хотя, на наш взгляд, это невероятно бы упростило ситуацию социального восприятия и понимания фактической картины, что происходит в действительности», — заявила адвокат актера Оксана Далиелова.

Суд, наконец, вынес решение по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Бывшие супруги больше года судились друг с другом из-за размера алиментов.

«Вся эта, знаете, подающаяся под соусом варенья и меда история на самом деле очень нечестная. И все всё видят», — высказалась Муцениеце.

По данным СМИ, сразу после развода актеры договорились, что Павел ежемесячно будет переводить по сто тысяч рублей на каждого из двоих детей. Сначала это устраивало Агату. Но ситуация изменилась после того, как гонорары Прилучного в разы выросли.

«Я считаю, что мужчина должен давать столько, сколько его детям необходимо и даже больше. Тем более у Павла есть возможность. Он же не нищебродье. Он же не последнюю копейку собирает. Он обеспеченный мужик», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

Агата через суд потребовала экс-супруга выплачивать наследникам 30% от его месячного дохода. Аргументировала это тем, что дети учатся в частной школе. А также посещают кружки и спортивные секции. И все это стоит гораздо больше, чем 100 тысяч. В итоге актриса победила. По данным СМИ, суд обязал Прилучного ежемесячно выплачивать по миллиону рублей на каждого ребенка.

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«Мы хотели сказать всем женщинам: боритесь за свои права, потому что всегда справедливость восторжествует», — заявила Агата Муцениеце.

Но Прилучного решение не устроило. Он подал встречный иск. И на этот раз выиграл.

«Правовые основания для удовлетворения исковых требований отсутствовали в полном объеме. Иск как таковой об изменении размера алиментов был незаконен. Поэтому первая инстанция, постановив это решение, оно было отменено в апелляции», — объяснила адвокат Далиелова.

Теперь Агата будет получать прежнюю сумму. Правда, с недавнего времени ее расходы на детей снизились. Сын Тимофей почти полгода живет с отцом. Сначала артистка пыталась вернуть ребенка домой. Но мальчик отказался переезжать. Мать решила принять его выбор.

«Они заведут новые семьи, уйдут, а ты останешься лапу сосать и переживать о том, что когда-то ты лучшие годы положил на то, чтобы этим людям сделать хорошо, а они этого не оценят никогда», — высказалась Муцениеце.

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Однако на своей странице в соцсети актриса призналась: она очень скучает по сыну и переживает, что тот не хочет с ней общаться. И даже отписался от нее в соцсетях. Тимофей не желает видеться не только с мамой, но и с бабушкой. Подарки, которые она прислала внуку, он отправил обратно.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя», — отметила мать актрисы Нонна Муцениеце.

Артистка и ее родные уверены: это Павел настраивает ребенка против них.

«На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия и фактически изолировал… Окружил его охраной, которая чинит физическое препятствие в общении. И, соответственно, общение фактически невозможно», — рассказала адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.

Но Прилучный все отрицает. Говорит, Тимофей сам решает, с кем хочет общаться, а с кем нет.

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — подчеркнул актер.

Недавно Агата Муцениеце случайно столкнулась с Тимофеем в магазине. И была поражена его реакцией.

«Заехали и встретили там Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — поделилась звезда.

Не расклеиться окончательно Агате помогает дочь Мия, которая, в отличие от брата, очень привязана к маме. А еще новая любовь. Артистка уже несколько месяцев встречается с аккордеонистом Петром Дрангой. И, судя по фото и видео, которые выкладывает пара, в их отношениях настоящая идиллия. Они вместе появляются на мероприятиях. А недавно отдыхали на Мальдивах.

«Очень много каких-то внутренних инсайдов. Много есть изменений, но какие-то не могу вам сказать», — отметила Агата Муцениеце.

Раньше Дранга предпочитал не афишировать личную жизнь. В свое время ему приписывали романы с гимнасткой Ляйсан Утяшевой и телеведущей Анфисой Чеховой, а также с актрисами Оксаной Кутузовой и Дарьей Мороз. Но музыкант никогда не комментировал это.

«Он про такую, больше реальную культуру, культурную составляющую нашей страны. Поэтому, как эти два человека сошлись, для меня загадка. Где они познакомились и как их пути пересеклись… Петр — довольно-таки завидный жених, и много спутниц хотели с ним связать свою судьбу. Но он такой более закрытый. Я никогда не видел как-то его в отношениях с другими девушками в публичном пространстве», — высказался светский журналист Олег Цуриков.

Кажется, на этот раз Петр настроен серьезно. Он уже познакомил Агату с родителями. На день рождения своего отца Дранга пришел вместе с новой возлюбленной и ее дочкой.

С точки зрения картинки — это два красивых человека, два талантливых человека, медийных, с именем. Сошлись и, в принципе, создали такой хороший тандем. Он уже принимает эту публичную игру, которая ему не особо свойственна, но выглядит это довольно-таки органично. Лишь бы не переборщили, как это обычно есть, не знаю, у Ольги Бузовой», — выразил мнение журналист Цуриков.

Судя по улыбке актрисы, рядом с этим мужчиной ей комфортно и спокойно. А поклонники рады, что в такой сложный жизненный период у Агаты есть поддержка. И надеются, что отношения с Петром принесут ей счастье.

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