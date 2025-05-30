Высокий пост, смерть от онкологии и номинация на «Оскар»: что стало с актерами «Бандитского Петербурга»

Сериал «Бандитский Петербург» вышел на телеэкраны в 2000 году в ряде других криминальных телесериалов — однако сразу же полюбился зрителю. Не последнюю роль в этом сыграл профессиональный актерский состав и режиссер проекта Владимир Бортко.

В течение семи лет было снято 10 сезонов телесаги. Для шести первых, познакомивших россиян с историей криминального Петербурга 1990-х, в основу лег сюжет книг Андрея Константинова. Остальные сезоны уже охватили события, происходившие в культурной столице в начале 2000-х.

Что стало с актерами, сыгравшими полюбившихся миллионам персонажей?

Андрей Серёгин (Обнорский) — Александр Домогаров

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.; © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Обнорский — он же Журналист — был главным героем книг Андрея Константинова, а в сериале «Бандитский Петербург» встал в ряд с другими героями. По сюжету криминальный журналист чудом избегает смерти, но попадает в тюрьму «Кресты». Что интересно, прототипом Обнорского был сам автор книг Андрей Константинов — бывший военный переводчик, журналист, глава «Агентства журналистских расследований» и Союза журналистов России.

Его героя воплотил Александр Домогаров. В те годы он уже был известен благодаря ролям в третьей части фильма «Гардемарины» и сериале «Графиня де Монсоро», также Домогаров с 1984 года играл на сцене Малого театра. В наши дни актер — народный артист РФ, который играл на сценах многих театров, включая МХАТ, и снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Успел несколько раз жениться, потерять сына — в 23 года тот погиб в ДТП.

По мнению коллег из мира театра и кино, в последние годы Домогарова реже берут на роли из-за его алкоголизма — и по этой же причине с ним перестал сотрудничать театр «Моссовета». Однако в этом году у него состоялись премьеры двух новых спектаклей: «Роман» и «Вертинский», где актер играет одни из главных ролей.

Виктор Говоров (Антибиотик) — Лев Борисов

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.

Главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга» вора в законе Антибиотика сыграл Лев Борисов, став символом сериала. И не просто так — ведь его прототипом стал реальный человек, а именно Дмитрий Филиппов, ставший жертвой заказного убийства в 1998 году, которое признали терактом. Образ Антибиотика в целом был собирательным, и в нем были черты различных криминальных авторитетов.

При жизни Филиппов был самым молодым министром СССР, создателем налоговой полиции Петербурга и бизнесменом. Хоть он и не относился к криминальному миру, автор книг передал герою его образ — интеллигента-интеллектуала, всегда приверженного своим принципам.

У актера и до «Бандитского Петербурга» были роли в достаточно известных кинокартинах, например, в «12 стульях». В кино Борисов снимался еще с середины 1950-х. Однако народную любовь он получил именно благодаря роли Антибиотика. В 2001 году Льву Ивановичу присвоили звание народного артиста РФ. А в 2011-м жизнь актера трагично оборвалась из-за инсульта в возрасте 77 лет.

Сергей Челищев (Черный Адвокат) — Дмитрий Певцов

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.; ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Одна из самых сложных и противоречивых ролей сериала «Бандитский Петербург» досталась Дмитрию Певцову — выпускнику ГИТИСа с большим багажом ролей в кино и в театре «Ленком». Сначала он сыграл следователя, который по ходу сюжета превращается в адвоката, а после — в бандита. В конце второго сезона Челищев и вовсе погибает из-за того, что решил снова противопоставить себя криминалу.

После «Бандитского Петербурга» Певцов играл в театре и в нескольких известных отечественных фильмах, включая Балабановские «Жмурки» и Фоминский «День выборов», вел программу «Последний герой-2». Но в 2021 году решить сменить актерскую карьеру на политическую и стал депутатом Госдумы. Последний раз на сцену Дмитрий Певцов вышел в 2024 году — в родном для него «Ленкоме».

Было в его жизни и больше горе — в 2012 году старший сын актера Даниил погиб в возрасте 22 лет, сорвавшись с балкона.

Олег Зайцев (Белый Адвокат) — Алексей Серебряков

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.; Вадим Тараканов/ТАСС

На роль Зайцева Серебрякова в «Бандитский Петербург» отобрали почти сразу — все благодаря его игре в боевике «Фанат», которая и создала подходящее амплуа. По сюжету Белый Адвокат вслед за Черным оказывается в криминальном мире, из-за чего погибает.

При этом в кино актер впервые снялся еще подростком, работал в Сызранском драматическом театре — в общем, имел хороший опыт еще до поступления в мастерскую Олега Табакова в ГИТИСе. В 2010 году получил звание народного артиста России.

У Алексея Серебрякова актерская карьера сложилась не только в России, но и на Западе. Например, именно он исполнил главную роль в фильме «Лефиафан», который был номинирован на «Оскар» и BAFTA, а также получил «Золотой глобус». Недавно зрители могли увидеть его в оскароносном фильме «Анора», где он сыграл олигарха, в сына которого влюбилась главная героиня. А в 2025-м у артиста состоятся премьеры сразу трех фильмов.

Что интересно, Серебряков больше 10 лет прожил с семьей в Канаде, но по итогу вместе с супругой и ее дочерью от первого брака вернулся в Россию. При этом один из усыновленных супругами сыновей остался жить и учиться в Канаде.

Екатерина Званцева — Ольга Дроздова

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.; © РИА Новости/Кирилл Зыков

Ольга Дроздова в сериале «Бандитский Петербург» сыграла возлюбленную и подельницу двух уже ставших бандитами Адвокатов. Как и ее супруг Дмитрий Певцов, она появилась на экранах только во втором сезоне.

А вот в четвертом сезоне роль Званцевой, ставшей возлюбленной Журналиста, сыграла другая актриса — Анна Самохина. В 2010 году актриса скончалась от рака желудка в возрасте 47 лет.

Сейчас Дроздову не увидеть на экранах, однако после съемок в сериале она получила звание заслуженной артистки РФ, а в 2015 — народной. Также в 2007 актриса родила ребенка от Дмитрия Певцова, с которым они состоят в браке с 1994 года. Из кино Дроздова ушла еще в 2017 году, а со сцены театра «Современник» — в 2021-м.

Юрий Михеев (Барон) — Кирилл Лавров

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.

В «Бандитском Петербурге» Барона сыграл народный артист СССР и Украины и кавалер Ордена Ленина Кирилл Лавров. Он был одним из самых известных актеров телесаги. Лавров появился буквально в одной серии первого сезона, однако сразу же запомнился зрителю благодаря своему образу благородного вора, которому не чужды принципы.

После съемок в «Бандитском Петербурге» Лавров сыграл Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита». В 2007 году актер скончался после долгой борьбы с лейкемией и был похоронен рядом с женой на Богословском кладбище.

Что интересно, профессионального образования у Кирилла Лаврова не было, так как из-за войны он даже не окончил школу. Мастерство он осваивал по ходу дела на сцене Киевского театра русского драмы имени Леси Украинки, в чем ему помогал отец — актер этого театра Юрий Лавров.

Никита Кудасов — Евгений Сидихин

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.; Сергей Виноградов/ТАСС

Еще одна из главных ролей «Бандитского Петербурга» — милиционер Кудасов — досталась Евгению Сидихину. В первом сезоне он появляется в звании майора, а в конце сериала становится полковником и главой 15-го отдела ОРБ.

Карьеру Сидихин начал в конце 1980-х в БДТ, до «Бандитского Петербурга» успел сняться в нескольких успешных картинах, например, «Волчья кровь» и «Мама, не горюй!». И в кино актер снимается до сих пор. Последний его фильм вышел в 2025 году — это российско-китайская кинокартина «Красный шелк», которая вышла в кинопрокат еще в феврале.

Владимир Колбасов — Игорь Лифанов

Кадр из к/ф «Бандитский Петербург», реж. Владимир Бортко, 2000 г.; legion-media/Persona Stars

Роль старшего оперуполномоченного ОРБ капитана милиции Владимира Колбасова досталась уже довольно известному отечественным зрителям актеру. а именно — Игорю Лефанову. Он играл на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова, также успел сняться в «Брате», «Улице разбитых фонарей».

Однако наибольшую известность актеру принес сериал «Спецназ» 2002–2003 годов. После у него было много других ролей, в том числе в сериале «Физрук», но уже не таких ярких.

Дуэт с Нагиевым, неверная жена и отказ от званий: как живет актер Игорь Лифанов

Сейчас Лифанов играет в труппах «Миллениума» и Театра двух столиц, снимается в кино. С 2011 года женат на своей любовнице времен второго брака Елене Косенко, с которой познакомился на съемках «Спецназа». Их роман длился почти 8 лет, пока та не забеременела, после чего Лифанов развелся с Татьяной Аптикеевой, игравшей, как и он, на сцене БДТ.