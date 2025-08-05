Счет идет на часы: что категорически нельзя делать при флюсе

Острая зубная боль, которая игнорировалась долго время и «лечилась» обычным обезболивающим, может в один день выдать очень неприятный сюрприз.

За ночь щека способная раздуться до немыслимых размеров, как будто бедолагу-пациента покусали пчелы. В таком виде бывает не то что стыдно показаться на людях, но и невозможно из-за непрекращающейся боли.

Но даже в таком состоянии не каждый спешит в кресло стоматолога, а, наоборот, старается лечиться народными средствами.

Как лечить флюс, эксклюзивно Пятому каналу подробно рассказал стоматолог, советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

Флюс — не просто слово

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Термин «флюс» часто используется пациентами, но не всегда правильно понимается. Эксперт подчеркивает, что под этим словом могут подразумеваться различные состояния, требующие разного подхода к лечению.

В медицинском понимании, флюс обычно указывает на инфекцию, локализованную на верхушке корня зуба или вокруг него, вызывающую агрессивный воспалительный процесс.

Симптомы, которые могут указывать на начинающийся воспалительный процесс, нельзя игнорировать:

Болезненность при накусывании — первый сигнал о зарождающейся боли. Также ко всему прочему добавляется ощущение дискомфорта при жевании;

Локальная гипертермия. В народе это горячая десна или щека. Понять это можно обычным прикосновением, температура тела при этом остается стабильно нормальной;

Ощущение шатающегося зуба. Кажется, что он подвижен даже от касания языком. Неприятный запах изо рта. Он свидетельствует о воспалительном процессе. А если вдобавок есть еще и гнилостный душок, это говорит и о бактериальной инфекции.

Эти признаки сигнализируют о проблеме, требующей внимания. Запущенные случаи, по словам врача, начинаются с воспаления пульпы (мягкотканная часть зуба, содержащая нервные окончания), переходящего в более серьезные осложнения.

Когда обезбол становится врагом

На начальной стадии многие пациенты прибегают к самолечению, заглушая зубную боль таблетками.

По мнению стоматолога, это распространенная ошибка. Обезболивающее лишь маскирует проблему, переводя ее из острой стадии в вялотекущую, что создает иллюзию выздоровления. Это может привести к усугублению воспаления и развитию более серьезных осложнений.

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Зубная боль требует немедленного реагирования. Однако Артур Тумашевич предостерегает от попыток найти высококвалифицированного специалиста в ночное время, советуя обращаться к стоматологу в утренние часы.

Конечно, можно обратиться к в ночную клинику, но после этого стоит еще раз проконсультироваться с более компетентным врачом. Важно не только купировать острую боль, но и спасти зуб от удаления.

Что нельзя делать при флюсе

Для снижения боли и давления на десну извне врачи часто прибегают к разрезу по переходной складке. Но такой устаревший метод не решит проблему. Эксперт классифицирует его как не очень действенный. Боль не уменьшится, а воспаление и вовсе обострится.

Полагаться на народный лайфхак — полоскание рта содой и солью — тоже не стоит. Это неэффективно, а в некоторых случаях и вредно.

Согревающие компрессы, к которым прибегают многие пациенты, также лучше не делать при флюсе. Греть воспаленное место противопоказано, поскольку это усилит кровообращение, а значит, распространит инфекцию.

«Нельзя проводить какие-либо согревающие процедуры. В случае с периодонтитом, первостепенное значение имеет качественное лечение корневых каналов, правильная медикаментозная обработка и пломбирование», — говорит Тумашевич.

В большинстве случаев периодонтит лечится без применения антибиотиков. Стоматолог подчеркивает, что самовольное применение химических веществ может нанести вред организму, нарушить микрофлору кишечника и вызвать другие побочные эффекты.

Антибиотики назначаются только в редких случаях, когда инфекция имеет системный характер и требует хирургического вмешательства.

Как лечить или предотвратить флюс

В современной стоматологии есть возможности сохранить зуб даже при серьезных воспалительных процессах, таких как периодонтит — острый или хронический воспалительный процесс корневой оболочки зуба и окружающих ее тканей. Основной задачей является обеспечение оттока гноя и устранение очага инфекции.

Регулярные визиты к дантисту, по объяснениям Артура Тумашевич, являются залогом здоровых зубов и профилактикой многих заболеваний. Стоматолог рекомендует посещать врача не реже одного раза в год, а лучше — каждые шесть-десять месяцев для выявления и своевременного лечения заболеваний.

Специалист отмечает, что обострения часто происходят в отпускной период или накануне праздников, что связано с отсутствием своевременного обращения к специалисту. Поэтому важно помнить о полной диагностике полости рта и планировать визит заранее.

Полная проверка включает в себя не только клинический осмотр, но и рентгенологическое исследование. Рентген позволяет оценить состояние корней зубов, и, основываясь на снимке, составить схему лечения. В сложных случаях, к примеру, при наличии кист или других осложнений, может потребоваться компьютерная томография (КТ).

Как зубы связаны с сердцем и ЖКТ

Хронические воспалительные процессы в полости рта могут оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечного тракт.

Например, инфекция, распространяющаяся от зубов, способна мигрировать по сосудистой стенке, вызывая различные осложнения. Поэтому врач советует уделять особое внимание гигиене полости рта и регулярно посещать стоматолога, чтобы предотвратить развитие осложнений.

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«Когда пациенты обращаются к смежным специалистам, те способны обнаружить другие заболевания, возникшие из-за бактериальной инфекции от зубов. Она поражает сердце, печень и органы ЖКТ», — рассказывает Тумашевич.

Зубные проблемы проявляются в виде заложенности носа, головных болей и других симптомов, которые часто связывают с ЛОР-заболеваниями. Инфекция от зубов может распространяться на гайморовы пазухи и вызывать воспаление, требующее комплексного лечения.

Здоровье зубов — важная составляющая общего здоровья человека. При возникновении зубной боли необходимо незамедлительно обратиться к профильному врачу.