Один в опенспейсе не воин: как получить повышение на работе

Нередко подъем по карьерной лестнице стопорится. Многие задаются вопросом: почему? И можно ли как-то обратить на себя внимание руководства, чтобы получить долгожданное повышение? Какие качества нужно продемонстрировать, чтобы показать начальнику свои лучшие стороны.

Обо всем этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

Что такое лидерство

Лидерство включает в себя много нюансов. Очень часто оно воспринимается так: кто-то из команды лидирует, и за ним сами собой идут другие люди. Но на самом деле это именно лидер ведет команду, а не она следует за ним сама по себе. И лидерство не закончится в моменте, к примеру, завершения проекта или работы в целом.

И то, как именно руководитель управляет командой, напрямую влияет на ее результат. А результат этот, в свою очередь, уже напрямую связан с расходами и доходами компании и показателями конца года по ним.

Но как же выделиться рядовому сотруднику, чтобы его заметили и, тем более, предложили ему повышение?

«В последнее время я заметила тренд среди моих корпоративных клиентов, что в их компаниях встречаются сотрудники, теряющие мотивацию к продуктивной работе — такое выделение не будет позитивным. А бывает наоборот сотрудники, которые начинают проявлять инициативу и берут на себя больше ответственности за общий командный результат. Обычно это происходит тогда, когда человек принимает решение расти и развиваться в своей сфере», — рассказывает специалист.

Уже благодаря этому сотрудник может начать больше взаимодействовать с коллегами, поддерживать их достижения. И, если он будет находить с ними все больше точек соприкосновения, то тем и начнет выделяться в глазах руководителя.

Как получить повышение

Как же обычному сотруднику добиться повышения? По словам коуча, повышения не надо добиваться, ведь оно не берется измором. Нужно максимально эффективно проявлять себя в коллективе, развивать командное взаимодействие, коммуникацию, делиться с коллегами, контактировать с кроссфункциональными отделами.

«Такие действия в первую очередь будут выделять человека как достаточно инициативного, ответственного и думающего о результатах, необходимых непосредственно компании или корпорации. Также обязательно нужно озвучивать свои мысли, идеи и желания. Потому что руководители, возможно, даже не задумываются, что сотрудник подрос и его можно повысить, да и голова может быть занята текущими рабочими процессами», — отметила бизнес-психолог.

Также Юлия Куликова-Цай рекомендует в принципе развивать социальные навыки и взаимодействовать с коллективом. Не обязательно прямо дружить с коллегами — достаточно общаться, делиться новостями, но ни в коем случае не сплетнями. В принципе важно быть открытым и позитивным человеком, создавать среду безопасности и комфорта в сотрудничестве. Гореть своим делом не так важно, ведь в «помогающих» профессиях так можно очень легко выгореть.

«Еще я хочу сказать, что не все люди могут быть лидерами — и это тоже нормально. Есть такие психотипы, которым вообще нежелательно находиться на руководящей должности. К примеру, люди с повышенной тревожностью, чрезмерно педантичные люди, люди, которые много надумывают и имеют заниженную самооценку, недостаточно уверенные в своем опыте и профессионализме», — подчеркнула коуч.

Таким лучше гореть делом, в котором они смогут хорошо себя проявить. Например, в профессиях, связанных с творчеством, креативом или на должности советника — если сотрудник здорово проявляется себя в контексте анализа ситуации и подготовки каких-то определенных решений рабочего процесса.

Лидер или выскочка

А как быть лидером, но при этом не быть самодовольной зазнайкой? По словам бизнес-тренера, в этом нет ничего сложного. Лидер будет стремиться замотивировать одного сотрудника, подбодрить другого — а вот выскочки действуют иначе. Они ориентированы на свои индивидуальные показатели.

В определенных профессиях это правильно. Например, в продажах такие сотрудники дают высокие результаты, благодаря чему становятся примером для менее успешной части команды.

Но если говорить про традиционную корпоративную среду, то в ней выскочке не удастся сфокусироваться на результате команды. И они всегда будут ориентироваться только исключительно на то, чтобы показать себя и проявить, выделиться в том действии, которое, возможно, было реализовано с участием нескольких человек. И, как подчеркнула Юлия Куликова, в любом случае такие люди не получают поощрения ни от своих коллег, ни от руководства.

