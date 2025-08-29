Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

У одних Козерогов наступит время кризисов, у других — период новых возможностей; одни Стрельцы столкнутся с чередой отказов, а на инициативы других наконец обратят внимание.

Определенно, от солнечного «затмения равноденствия» равного влияния на знаки зодиака ожидать не стоит. Какие еще диссонансы и секреты таит в себе уникальное астрологическое явление, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Наталья Андрианова.

Каким будет солнечное затмение 21 сентября 2025

Под конец сентября произойдет второе в этом году затмение Солнца.

Как и в марте, Луна 21 сентября закроет диск звезды не полностью, а лишь частично — отсюда и название явления. Наибольшую долю покрытия солнечного диска стоит ожидать в 22:42 по московскому времени — этот момент считается пиком влияния затмения.

Однако сильнейшее энергетическое поле создается в течение всех четырех с половиной часов особенного расположения небесных тел. Если точнее, солнечное затмение пройдет с 20:30 и до 00:54. Небо на этот раз не потемнеет.

Явление можно рассмотреть только из Антарктиды, с юга Австралии и из акваторий океанов. Так что увидеть его жителям России никак не удастся, а вот почувствовать — запросто.

Что особенного в солнечном затмении 21 сентября 2025

Астрологическое явление удивительным образом совпадет по времени с осенним равноденствием в северных широтах и весенним в южных. Такое стечение обстоятельств астрономы называют «затмением равноденствия».

Но это не единственное, что выделяет его среди других. Осенью 2025 солнечное затмение состоится в 29 градусе из 30 возможных в созвездии Девы.

«Последний градус всегда критический. Это символ завершения — порог пройден, пора ставить точку и делать выбор», — рассказала астролог.

Негативное влияние на знаки зодиака окажет оппозиция Сатурна и Нептуна. Она сулит проверку на прочность, честность, готовность отказаться от привычного старого и шагнуть в неизвестное новое.

На кого из знаков зодиака солнечное затмение повлияет негативно

Считается, что небесные тела в равной степени «затмевают» мысли всех людей. Тем не менее, в силу индивидуальных особенностей некоторые знаки зодиака ощущают влияние астрологического явления сильнее.

Кому период солнечного затмения покажется непростым?

Девам, Рыбам, Стрельцам и Близнецам, рожденным в последние 10 дней своего знака зодиака — то есть с 12 по 22 число;

Овнам, Ракам, Весам и Козерогам, появившимся на свет в первые 10 дней знака — с 21 по 1 число.

Светлые деньги от Черной Луны: финансовый гороскоп на сентябрь 2025

«Для них это время кризисов, отказов, испытаний, особенно в работе, а также в вопросах здоровья», — уточнила Андрианова.

На кого из знаков зодиака солнечное затмение повлияет позитивно

А вот остальным представителям четырех стихий повезло. Энергетика особого расположения планеты и звезды в сентябре 2025 раскроет их характеры и подарит силы на дальнейшее познание своих уникальных черт:

Раки, Скорпионы, Тельцы и Козероги, рожденные в последние 10 дней знака зодиака, получат поддержку и новые возможности;

Львам, Водолеям, Близнецам и Стрельцам первой декады улыбнется удача — их обязательно заметят.

Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025

«У них появится шанс занять чье-то место и использовать чужие ошибки себе во благо или же проявить свои лучшие качества», — добавила эксперт.

Как подготовиться к солнечному затмению 21 сентября 2025

Влияние небесных тел на человека в период затмения Солнца будет так сильно, что собственные неожиданные поступки и реакции легко повергнут его в шок.

Поэтому 21 сентября и за два-три дня до этой даты не стоит начинать новых дел: менять работу, увольняться, начинать проекты, переезжать и даже заключать брак.

«Пусть и кажется, что выбора нет. Возьмите паузу, потому что в это время часть картины скрыта от вас, и ошибка может стоить дорого, а последствия растянутся на годы», — предостерегла Андрианова.

Многие люди в день астрологического события ощутят отрыв от объективной реальности. Чтобы избежать происшествий и конфликтов, 21 сентября лучше провести за привычными домашними или рабочими делами, а накануне лечь спать раньше и выспаться. Размеренный ритм поможет провести этот день без потрясений. Желательно воздержаться от приема пищи за 3 часа до и 3 часа после затмения и выполнить дыхательные упражнения.

Солнечное затмение — это время, когда особенно сильны практики медитации на желание. Обращаться ко Вселенной стоит с просьбами о продвижении по карьерной лестнице, социальной реализации и признании.

«Но помните, что у каждого затмения есть цена. Иногда, чтобы получить новое, придется отказаться от старого», — подчеркнула астролог.

Итак, сентябрь подводит знаки зодиака к развилке. Кому-то придется пройти проверку, а кого-то выбранная дорога направит прямиком к награде. Но, независимо от стихии и планеты-покровителя, все знаки зодиака в это солнечное затмение получат шанс увидеть будущее под другим углом.