Покойный Высоцкий звал его во сне: тайна смерти Олега Даля в 39 лет

Актеру Олегу Далю было всего 39 лет, когда он умер. Артист успел сыграть в знаковых картинах, таких как «Король Лир» (1970), «Омега» (1975), «Женя, Женечка и Катюша» (1967) и многих других. Но почему его жизнь оборвалась так рано? Подробности в материале 5-tv.ru.

Начало алкоголизма Олега Даля

Фотохроника ТАСС/Михаила Строкова

Даль мог бы сыграть многие роли в знаменитых советских фильмах. Например, он мог бы воплотить образ Жени Лукашина из «Иронии судьбы» или даже сыграть в «Экипаже» благодаря своей харизме. Олег обладал врожденным талантом. Ему не нужно было учиться актерскому мастерству или пробиваться на кастинги. Все двери перед ним буквально открывались сами.

Правда, сам актер не то что не признавал своей ценности, но как будто видел, где персонаж создан для него. В случаях, когда роль даже потенциально не вязалась с его видением, Даль отказывался от съемок. Возможно, именно такой подход и сохранил его в памяти зрителя только в качестве первоклассного артиста.

Казалось бы, что человек с таким серьезным подходом к работе явно заинтересован лишь своим духовным развитием. Но у Олега Даля было другое пристрастие. Алкоголь.

По всей видимости, из-за частых отказов самого актера от ролей, которые он «не чувствует», режиссеры уже перестали его звать в проекты. Тоску одиночества и отсутствия работы Даль, видимо, топил на дне бутылки.

Женщины в жизни Олега Даля

РИА Новости

Ко всем прочим проблемам кинопроизводства добавлялись личные любовные промахи актера. На свадьбе с первой женой Ниной Дорошиной, известной по фильму «Любовь и голуби», гулял весь «Современник» и, конечно, Олег Ефремов, в которого без памяти была влюблена актриса. Ходили слухи, что согласилась выйти замуж за Даля она только назло любимому.

Ходили слухи, что якобы новоиспеченная невеста вовсе уединилась с Ефремовым, в то время как Даль сидел и плакал в соседней комнате. А заявился на свадьбу герой-любовник с пламенной речью о любви к Нине и даже позволил себе усадить ее на колени прям при супруге.

«Все было весело и красиво, и но все время шел диалог между Ниной и Ефремовым. В разгар свадьбы Ефремов усадил Дорошину на колени и сказал: „А любишь ты лапуля все-таки меня“. Олег Даль в ярости выскочил из квартиры, а Нина, Ефремов и другие гости остались», — рассказывал друг Нины Дорошиной, режиссер Александр Бурдонский.

Однако у биографа артиста Александра Иванова есть другая версия событий того вечера.

«Я выяснил, что информация о том, что на свадьбе Дорошиной с Далем Нина на коленях у Ефремова сидела, — всего лишь байка. Он просто пригласил ее на танец, но для эмоционального характера Даля этого оказалось достаточно», — говорил он в интервью «Экспресс-газете».

Брак артиста с Дорошиной продлился всего ничего — он так и не смог простить предательства на свадьбе, а ее сердце принадлежало другому.

Вторая супруга Даля — прима «Современника» Татьяна Лаврова — любила его так сильно, что сама чуть не стала жертвой отношений. Повстречались они в том же театре, когда Даль был популярнейшим актером на весь Советский Союз.

Все были наслышаны о его пагубной привычке, но Татьяна приняла это. Более того, сама тоже стала составлять ему компанию.

Сначала оправдывалась тем, чтобы ему меньше досталось, потом, чтобы скрасить артисту одиночество, а вскоре обнаружила уже и свою зависимость.

«Понимаешь, он катится в про­пасть и тащит туда меня!» — жало­валась она подругам.

Для Лавровой этот брак вел в пропасть. Она это понимала, поэтому с любимым мужем пришлось разойтись. Сам Олег держать ее не стал.

Одинокая смерть Олега Даля

РИА Новости/Владимир Родионов

Третий брак уже стал по-настоящему счастливым. Все как в сказке: фанатка артиста — монтажер Елизавета Апраксина — выдавливала из себя «все, что есть», лишь бы привлечь внимание кумира.

Первоначально он ее никак не замечал, а она ему то бутербродик, то минералочки, то стульчик подставит, то комплимент скажет — но все напрасно.

В один из дней скромная девушка решилась на «тяжелую артиллерию» и сама подложила в карман Даля записку со своим номером телефона и шепнула: «Приходи, когда захочешь!»

Несколько месяцев спустя он все-таки позвонил ей, а после хорошо проведенной ночи сделал предложение руки и сердца.

После свадьбы девушка переехала к нему из Ленинграда в столицу. Тут она уже сопровождала его на всех гастролях, следила за бытом и налаживала питание супруга.

Если же расставание было долгим из-за работы, то парочку спасали трогательные письма о своих чувствах и о том, как же они скучают друг без друга. Коллеги завидовали таким нежным отношениям, с завистью слушая восхваления жены от Олега.

Вскоре Далю дали четырехкомнатную квартиру с видом на Кремль, где он поселился с супругой и тещей. Бесконечными подарками баловал актер свою семью. Правда, бывало, что пропадал на неделю, а потом возвращался в грязной рваной одежде, с сильным перегаром и ссадинами. Лиза знала: он ей изменяет, но с бутылкой водки.

Терпеть такие карусели, сопровождаемые скандалами, Елизавета не стала, поставила ультиматум: либо она, либо 40-градусная разлучница. Олег сразу согласился на кодирование, потому что любимая жена была кратно дороже зависимости.

Они почти являлись эталоном счастливых семейных уз. В их браке почти не было скандалов, а место каким-то грязным сценам и вовсе не находилось места. Они наслаждались жизнью и друг другом на протяжении десяти счастливых лет.

Только спустя время Лиза поделилась о своем сожалении, так как отсутствовала во время «ухода» Даля из жизни — он был на гастролях в Киеве.

Поужинав с коллегами в ресторане гостиницы, он сказал: «Ну все, пойду к себе умирать!..» Актеры шутку оценили и дружно посмеялись, так как знали черный юмор Олега. Но тот взял бутылку водки и отправился к себе в номер, где утром его обнаружила горничная без сознания — сердце уже не билось.

Первые «звоночки» скорой смерти Олега Даля

РИА Новости

Уже под конец жизни у актера наблюдали первые мысли о скорой кончине. Как отмечают близкие люди артиста, настроение Олега Даля было довольно упадническим.

Стоя над гробом Владимира Высоцкого Даль заявил, что будет следующим. Так оно почти и получилось: прозаика не стало 25 июля 1980-го, а Даль ушел 3 марта следующего года.

По словам самого Олега, Высоцкий якобы приходил к нему во сне и звал к себе. Супруга Елизавета же не придавала этому никакого значения, списывая на меланхоличное настроение супруга.

Еще знакомые отмечали его плохой внешний вид, мол, после пневмонии его ребра можно было пересчитать даже без рентгена.

Самая распространенная версия причины смерти актера — последствия алкогольного опьянения после кодировки. Но вдова Даля отрицала это, заявляя, что он умер во сне «от остановки сердца».

Наиболее распространенной версией произошедшего считается та, согласно которой Даль проигнорировал «зашитую» в нем противоалкогольную капсулу и выпил спиртное, что и спровоцировало сердечный приступ.

Но биограф артиста Александр Иванов не согласен ни с одной из версий, видимо, придерживаясь того, что Далю кто-то «помог» уйти.

«Много писали и говорили, что он был зашит „торпедой“ и выпил алкоголь. В результате якобы испытал гипертонический шок и умер. Вранье! Я установил, что, хотя к 3 марта действие „спирали“ закончилось, спиртного в рот он почти не брал. Водка у него плохо усваивалась, он называл ее напитком плебеев и употреблять считал для себя табу. Мог позволить совсем немного вина или рюмочку коньяка. А накануне смерти выпил чуть-чуть украинской горилки», — писал он.

Судьба Олега Даля до сих пор приковывает внимание публики. Официально у него детей не было. Однако биограф артиста выяснил, что у него была внебрачная дочь.

«Факты о существовании дочки есть. Она появилась на свет в 1970-е годы, а после рождения девочки та женщина (она не актриса, но из кинематографической среды) удачно вышла замуж за высокопоставленного человека и счастлива с ним. Даль — закрытая для нее книга. Дочка тоже замужем, и все у нее хорошо… Я в архивах всю информацию нашел и уверен, что это правда, на 100%. Олег знал о дочке, даже немного с ней и ее мамой общался. Когда я начал уточнять эту информацию, мне позвонили, не знаю кто, и сказали успокоиться и остановиться, что я и сделал», — рассказывал Иванов.

На творческих встречах Даля часто спрашивали о детях. Он сразу разворачивал записки и читал вслух. Когда зрители интересовались, есть ли у него сын или дочь, Олег Иванович неизменно отвечал: «Наверное, где-то есть».