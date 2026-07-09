В результате атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе в Тверской области

Возгорание локализовано, предварительно, никто не пострадал.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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В Тверской области в результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королев в МАКС.
По словам главы региона, возгорание локализовано — предварительно, никто не пострадал.
«Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — написал Королев.
Ранее 8 июля украинские БПЛА совершили налет на компрессорную станцию «Газпрома» на Кубани. Через нее идет магистральный экспорт газа из РФ в Турцию — в Telegram-канале оператора отметили, что ВСУ поставили целенаправленно пытаются помешать внешней торговле России, атакуя пути поставок.
До этого, 6 июля, украинские боевики совершили атаку с применением беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), однако силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть летевших к объекту дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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