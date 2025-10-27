Неудобный гений советского кино: почему актер Светин ругался с режиссерами

Неоднозначная фигура советского кино — Михаил Светин. Легенда, подарившая зрителям интерпретации различных героев в «Не может быть!», «Афоне» и «12 стульях», запутался в паутине сложных взаимоотношений с людьми вокруг.

Говорят, что если бы по его биографии снимали фильм, то это была бы трагикомедия с элементами абсурда. На экране он перевоплощался в добрейших простаков, а по факту ссорился с каждым прохожим.

5-tv.ru рассказывает о нелегкой и запутанной судьбе актера Михаила Светина.

Талант и ум Михаила Светина

Шамуков Руслан/ITAR-TASS

Настоящая фамилия актера — Михаил Гольцман. Мечтая о сцене с самого детства, он, однако, поступил в Киевское музыкальное училище по классу гобоя. Как он сам позже признавался, выбор инструмента был вынужденным: «Гобой был единственным, куда взяли без связей».

Попытки поступить в столичные театральные вузы — ГИТИС, Щукинское училище — провалились. Приемные комиссии не видели в юноше ростом 152 сантиметра актерского потенциала, а резкие суждения, вылетающие из его рта, только усугубляли ситуацию.

«Выглядел как школьник, а вел себя как примадонна», — вспоминал один из педагогов.

Не смирившись с отказами, Светин избрал другую тактику. Он отправился прямиком к кумиру публики — Аркадию Райкину. Неделю начинающий артист осаждал вестибюль гостиницы «Москва», пока на восьмой день не прорвался к мэтру. Загнав того в угол на лестнице, молодой человек начал читать сатирический рассказ Чехова «Оратор».

Райкин, покоренный его наглостью и талантом, взял Светина в ученики, оплатил ему номер в гостинице и даже выбил для него зарплату.

Правда, несносный и скандальный характер быстро дал о себе знать. Михаил был воплощением зазнавшегося однокурсника: перебивал коллег на репетициях, а однажды вообще устроил драку из-за шутки про свой рост.

Когда жена Райкина застала его пьяным в театре, терпение мэтра лопнуло.

«Талант есть, а ума — нет», — бросил он и выгнал «на все четыре стороны» ученика.

Безденежная жизнь Михаила Светина

Юрий Белинский/ТАСС

После позорного ухода от Райкина для Михаила начались годы скитаний по провинциальным театрам. Он оказался в Камышине Волгоградской области, где местная публика не принимала его гротескный стиль. Городок с крохотным населением превратился не просто в место перебежки, а в полноценную тюрьму для творческой личности.

Чтобы выжить, он устроился преподавать игру на мандолине, хотя не имел о ней ни малейшего представления.

«Сказал, что инструмент сломан, и играл на гобое», — вспоминал Светин.

Но яркий свет в конце тоннеля показался и у него, когда он повстречал актрису Брониславу Проскурину. Впоследствии девушка стала его супругой.

Пока Светин пытался пробиться в кино с сотой попытки, его жена в поте лица шила и продавала костюмы. Ведь содержать семью надо было, поэтому Бронислава на некоторое время стала ее незаменимой финансовой поддержкой.

«Она верила, что я стану звездой. А я считал это глупостью», — признавался актер.

С каким режиссерами разругался Михаил Светин

Юрий Белинский/ТАСС

Как утверждают знакомые и очевидцы тех времен, сотрудничество Светина с великими режиссерами напоминало поле боя.

Например, с Леонидом Гайдаем их работа началась блестяще в комедии «Не может быть!», но актер позволял себе критиковать сценарий и перекраивать реплики.

Их последний разговор состоялся в 1989 году. Гайдай тогда предложил роль в фильме «На Дерибасовской хорошая погода…», а Светин в свою очередь возмутился шаблонностью персонажа и заявил о необходимости обдумать такое предложение.

Естественно, Гайдай, с которым мечтал сотрудничать каждый артист в советском пространстве, возмутился такой вседозволенности и гордыне в своей степени. Больше они не общались.

А с Георгием Данелией тоже вышло не очень красиво со стороны знаменитости. Пригласив Светина на роль в «Афоне», режиссер столкнулся с его капризами. Светину была предложена довольно колоритная роль — водитель ЖЭКа Воронков. Только актер солгал о важных съемках в Ленинграде и покинул площадку с «отгулом».

Данелия, вынужденно уложившись в срок, вырезал половину его материала и отдал реплики на озвучку другому артисту. По всей видимости, гнев Георгия был такой же сильный, как и его предыдущего коллеги. Больше совместных работ у них не прослеживалось.

Пробовал артист пробиться и к Эльдару Рязанову. На пробах для «Служебного романа» Светин, вместо робкого мужа Верочки, начал импровизировать в хаотичном ключе.

«Это не мой стиль», — отрезал Рязанов.

Позже в «Гараже» актеру указали, что он «слишком гайдаевский, слишком крикливый».

А на съемках «Безымянной звезды» Светин наотрез отказался играть начальника вокзала так, как видел его режиссер, превращая каждый дубль в конфликт.

«Он выводил меня из себя так, что хотелось кричать», — признавался режиссер картины Михаил Козаков.

Какая «болезнь» была у Михаила Светина

Юрий Белинский/ТАСС

Коллеги объясняли его взрывной характер «комплексом Наполеона». Как пишет KP.RU, Дома он мог устроить скандал из-за пересоленного супа, вымещая на терпеливой жене страх оказаться ненужным.

Единственным светом в его жизни была дочь Светлана. Именно в ее честь он взял псевдоним Светин, называя это единственным верным решением в жизни.

Когда дочь уехала в США, он посылал ей половину своих гонораров, несмотря на ее просьбы перестать это делать.

Михаил Светин долгие годы служил в Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Н. П. Акимова. Он скончался 30 августа 2015 года в петербургской больнице, так и не сыграв в последний раз в спектакле «Дон Педро». Он оставил после себя галерею любимых народом образов и шлейф скандалов.

Но, возможно, именно этот трудный, противоречивый нрав и сделал его гением, которого невозможно забыть. Ведь гении редко бывают удобными.