Тяжелое детство Прохора Шаляпина: «Бабушку ножом били, а папа перерезал горло собаке»

Детство певца Прохора Шаляпина было далеким от той счастливой жизни, которую он ведет сейчас. Его бабушку и тетю зверски убили в квартире в Волгограде, тела которых видел воочию сам Шаляпин, когда ему было всего 12 лет.

И это не единственный ужас, с которым ему пришлось столкнуться. Какую психологическую травму еще маленькому Прохору нанес отец и о чем еще он предпочитает не вспоминать из своего детства — читайте в материале 5-tv.ru.

Увидел мертвую бабушку и тетю

Когда маленькому Прохору было всего 12 лет, в его семье произошло большое горе. Февральским днем 1996 года к мальчику домой постучала милиция, которой важно было знать, где находились его родители этой ночью. Расспросив Прохора, они рассказали о возникших «проблемах» с бабушкой.

Взволновавшийся ребенок быстро направился в квартиру к родственнице. Там, почти на пороге, он наткнулся на два истерзанных тела — 61-летней бабушки Людмилы Колесниковой и ее 26-летней дочери Ирины Нетаевой.

«Моих родителей забрали как первых подозреваемых в убийстве, и я остался вообще один. Слава богу, через три дня отпустили маму, и мы проводили наших родственников», — рассказал Шаляпин в интервью на федеральном телеканале в 2021 году.

Тетя Прохора сама открыла дверь своему знакомому. Он тут же выстрелил ей в голову, и она мгновенно скончалась. А вот бабушке Шаляпина пришлось мучительнее — убийца изувечил ее тело 30 ножевыми ранениями.

«Захожу в квартиру бабушки и вижу тетю с простреленной головой, с подушкой на голове. А бабушка в изуродованном виде. Тетю застрелили, хотя бы не мучилась. А бабушку ножом били. Огромное количество ранений в живот. Умирала в пытках и муках», — вспоминает Шаляпин.

Тела обнаружили лишь на следующий день. В квартире же творился бардак, потому что убийца перевернул все вещи в поисках денег. По данным следствия, мотивом убийства стала финансовая выгода. Бабушка незадолго до этого продала квартиру и хранила большую сумму денег. И только спустя 25 лет удалось установить личность преступника.

«Прошло столько лет, и я никогда нигде об этом не рассказывал. А у меня до сих пор в глазах стоит этот кошмар, который я увидел», — рассказал артист.

Удалось идентифицировать убийцу по отпечаткам пальцев. За четверть века он успел совершить и другие злодеяния, за что успел отбыть срок в тюрьме. Шаляпин уточнил, что преступник работал в сговоре с еще одним человеком, но кем — неизвестно.

«Нашли по отпечаткам. Причем подонок, который это совершил, сидел за что-то еще. Он сначала признался, но напарника своего не сдал до сих пор. Потом отказался от показаний, но дело уже передано в суд», — рассказывал артист.

По оценкам адвоката, участвовавшего в программе шоу, где откровенно о детстве рассказал артист, дело могли закрыть из-за истечения срока давности. По его словам, умышленные убийства имеют срок в 15 лет. В 2021 году с момента убийства прошло уже целых 25 лет.

«Ладно, вы забрали деньги, но зачем было убивать?» — негодовал Прохор.

Из грязи в князи

Прохор Шаляпин лишь с виду кажется улыбчивым сердцеедом, которого волнует только отдых и праздный образ жизни. Однако это вовсе не так. Вероятно, артист скрывает все свои тревоги и слезы прошлого за маской безразличия и смеха.

Молодой Шаляпин рос в Краснооктябрьском районе Волгограда в неблагополучной семье. Его детство было трудным: отец часто пил и жестоко обращался с ним и матерью. Будущий артист страдал от постоянных издевательств со стороны родителя.

Приютом и «местом спасения» для него была та самая квартира бабушки на улице Поддубного. Именно мать отца мечтала, чтобы ее внук стал баянистом, что сильно сказалось на его будущей карьере. Благодаря поддержке бабушки Шаляпин отправился в музыкальную школу.

«К сожалению, у меня было тяжелое детство. У меня был пьющий папаша, он избивал маму. Не люблю лить слезы, нет, но я все это пережил. Это сформировало мою матрицу детскую — радоваться элементарному, радоваться малому. У меня с детства был такой страх, что меня убьют», — откровенничал певец в интервью Ксении Собчак.

Ко всему прочему, Прохор часто наблюдал жестокость со стороны отца. Под его «горячую» руку попала не только мать Шаляпина, но и домашние животные.

Певец с горечью вспомнил еще два страшнейших события из своего детства. В первый раз на глазах у Прохора отец убил его любимого кота, а во второй — собаку.

«Самое жуткое, что я видел — как папа кошку повесил на моих глазах и заставил меня смотреть на это. Это мой любимый кот, у меня были слезы, истерика… Папа отталкивал меня. Так он пытался мне показать, что такое жестокость, что я должен быть стрессоустойчивым. Вот что делает с людьми алкоголь. И второй эпизод — папа перерезал горло моей собаке… Моя собака умерла медленно… Это травмы на всю жизнь», — рассказывал певец.

Правда, от воспоминаний из детства у Прохора не накатывает грусть или истерика. Ему, наоборот, становится легче. По всей видимости, осознание, что он смог все-таки сам «выбиться» в люди, успокаивает его.

«Какие бы трудности у меня ни были, я сразу вспоминаю детство, мне становится легче. Мама развелась с отцом, его посадили — он подрался с полицейским. В итоге отец умер в тюрьме», — говорит он.

Покинуть родные края для певца было не особо трудно, даже легко. Он ностальгирует по былым временам, хорошим и плохим, но уехать в столицу, на его взгляд, было самым лучшим решением в жизни.

«Когда я уезжал из Волгограда, для меня это было счастьем. Я был счастлив переехать в Москву. Я уезжал не просто из бедной семьи, а из неблагополучной. Поэтому я сопереживаю всем, кто сталкивался с домашним насилием. Этот ужас с тобой на всю жизнь, это невозможно вытащить из головы. Я уже простил отца, у меня нет любви к нему. Но это навсегда с тобой…», — сообщает Шаляпин.

Биография Прохора Шаляпина

Настоящее имя артиста — Андрей Захаренков, и никакого отношения к оперному певцу Федору Шаляпину он не имеет. Он родился в абсолютно немузыкальной семье. Мать, Елена Колесникова, была кулинаром, а отец Андрей Иванович — сталеваром.

Мальчику не было и 10 лет, когда он стал одним из солистов вокальной шоу-группы «Джем», там он пел вместе с Ириной Дубцовой, Таней Заикиной и Софией Тайх. Уже в пятом классе он вошел в ансамбль «Вьюнок» и перешел из обычной школы в Центральную школу искусств на вокальное отделение.

Впервые зрители увидели его в шестом сезоне «Фабрики звезд». Съемки в проекте сопровождались скандалом: певец заявил, что он потомок оперного певца Федора Шаляпина, и взял псевдоним Прохор Шаляпин. Но обман быстро раскрыли.