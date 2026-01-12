ИИ за рулем, в космосе и в Госдуме: как нейросети незаметно вошли в нашу жизнь

Кто ответит за преступления искусственного интеллекта? Могут ли роботы заменить людей в космосе, в небе и даже в Госдуме? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Инциденты с роботами по всему миру

Москва, наши дни. Человекоподобный робот без всяких причин атакует курьера. Доставщик на велосипеде вынужден спасаться бегством.

Пекин. Во время забега на первых Всемирных играх гуманоидных машин одна из них сбила человека.

При этом робот в итоге победил и даже установил мировой рекорд.

Евгения Маслова своим умным автомобилем больше не восхищается. Девушка все чаще стала замечать, что главная в салоне электрокара совсем не она.

«Если вдруг не меняется мое поведение, я не открываю шире глаза, то она может забрать у меня также управление», — уверяет владелица автомобиля.

Умная машина может мешать перестраиваться, потому что ей кажется, что автомобиль в соседней полосе слишком близко. Ну и от ошибок техника не застрахована — датчики могут принять за помеху летящий по ветру пакет или голубя и вильнуть в сторону. Но самое неприятное — когда машина резко тормозит, думая, что человек хочет перейти дорогу, а он просто стоит на обочине.

«И я остановилась, за мной ехала машина. Конечно, он тоже, но он очень резко среагировал, он остановился и не дал, но было уже близко. Конечно, потом объехал меня, не очень по-доброму на меня смотрел», — делится девушка.

Кто ответит за ДТП с автопилотом

Но кто будет отвечать за ДТП, которые совершил автомобиль с автопилотом? Ведь современные машины способны полностью взять на себя управление.

«Она может доехать от точки А до точки Б, там по развязкам, по многим съездам. Ты можешь и сам помогать автомобилю, если хочешь, можешь там педалью газа ускорить ее», — комментирует владелец машины с автопилотом Вячеслав Зыкин.

Независимо от того, кто в момент ДТП управлял автомобилем, отвечать придется человеку, который хоть и формально, но сидел за рулем. А когда механизмы станут полностью автономными и начнут сами принимать решения, юристы сегодня сказать затрудняются.

«Роботы могут захватить мир и управлять им, но, наверное, тогда вряд ли они захотят подчиняться законам, написанным человеком. Напишут свои законы», — заявляет адвокат Александр Пименов.

Робот-пылесос: почему он опасен в доме

Беспилотные автомобили есть пока не у всех. А вот робот-пылесос давно стал привычным обитателем наших квартир. Эти бытовые помощники снимают на свою видеокамеру каждый уголок дома. Стоит ли этого опасаться?

«Чтобы пылесос ездил, подслушивал и снимал там ваши личные дела, — ну это надо быть каким-то даже китайским инженером, который что-то задумал и у которого есть доступ к вашей учетной записи», — объясняет мастер по ремонту роботов-пылесосов Дмитрий Кутьин.

Но существует и более осязаемая опасность — это батареи роботов-пылесосов. Они взрываются и могут привести к пожару. По официальной статистике МЧС, ежедневно в нашей стране регистрируется от трех до десяти пожаров из-за различных устройств, оставленных на зарядке, а роботизированные пылесосы, напомним, стоят на зарядной станции почти всегда.

Полезные роботы

Но есть и полезные роботы. Например, андроид Федор впервые в истории человечества побывал в космосе. Антропоморфная машина провела на орбите две недели и благополучно вернулась на Землю.

«Полный цикл, так как это делают космонавты. Он был всегда на связи практически, и плюс он отрабатывал разные исследовательские функции в космосе», — разъясняет ученый, основатель группы компаний в области робототехники и искусственного интеллекта Владимир Белый.

На Земле трудится робот по имени Володя. Носит бумаги в Госдуме. А в свободное от документооборота время примеряет на себя роль бортпроводника — развлекает пассажиров и даже настоящих бортпроводниц.

Будет ли восстание роботов

Но если когда-нибудь роботы решат, что главные на Земле — они, то первыми, к кому они придут, будут, скорее всего, американские инженеры.

И если уповать на три закона робототехники, согласно которым робот не может причинить вред человеку, то их можно обойти. Как сделал это еще один американский инженер — он долго упрашивал андроида под управлением искусственного интеллекта выстрелить в него из пневматического пистолета. Сначала ИИ упорно отказывался.

Но стоило человеку предложить искусственному интеллекту представить, что он актер, как ситуация вышла из-под контроля.

Однако несовершенство робоморали не останавливает людей, которые хотят завести себе домашних помощников. Кстати, стоит человекоподобный робот уже не дороже нового смартфона или ноутбука. Так что в скором времени свой домашний андроид появится, похоже, в каждой семье — главное, не давать ему в руки пистолет и не играть с ним в ролевые игры.