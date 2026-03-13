Трудности отцовства: Никита Панфилов столкнулся с проблемами в воспитании ребенка

Никита Панфилов назвал годовалую дочь Афину суровым человеком

Никита Панфилов пожаловался на трудности отцовства. Из-за чего артист постоянно переживает за годовалую дочь Афину? О каких особенностях ее поведения он рассказал? Почему актер был вынужден отвезти ребенка к специалисту по физической реабилитации? И собирается ли он жениться на матери девочки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я сам чуть не родил в поте лица и похудел килограммов на пять за эти роды. Когда ты смотришь за мучениями твоего любимого человека, это очень страшно», — заявляет актер.

Прошлой зимой звезда сериалов Никита Панфилов в третий раз стал отцом. Возлюбленная, имя которой он держит в секрете, подарила ему малышку Афину. Артист, у которого уже подрастают сын Добрыня и дочь Аврора от предыдущих браков, был уверен: он, как опытный родитель, справится с новорожденной в два счета.

«Ой, опять с бессонной ночи. Я не могу. Я сваливаю иногда на жену, говорю, что я ухожу в другую комнату, я не могу. Мне надо выспаться. Я иногда пользуюсь и делегирую ответственность… На третьем ребенке становишься безалаберным отцом уже. Ты уже не греешь воду до определенной температуры. Ты уже позволяешь съесть каку. Ничего страшного. Больше грязи — шире морда», — говорит Панфилов.

Но, видимо, актер переоценил свои силы и знания. Недавно Никита пожаловался, что они с возлюбленной едва справляются с малышкой. Не успела пара пережить период колик и бессонных ночей, как пришло время первых зубов. По словам отца, Афина плачет, беспокоится, а в последнее время даже стала проявлять агрессию.

«Дерется. Кто ее учил? С кулака. Старшая только убегать успевает. Прям вообще я поражаюсь. Афина — воительница. Как корабль назовешь…» — отмечает артист.

Панфилов к этому относился терпеливо. Он понимал, что у ребенка непростой период, и даже пытался шутить, что Афина характером в дедушку.

«Она еще ни разу не хохотала. Она улыбается, смеется. Она очень суровый человек. Очень. Маленький, но очень суровый человек», — говорит Никита Панфилов.

Но затем терпение актера лопнуло, и он нашел из ситуации выход. Правда, не совсем стандартный. Вместо покупки, к примеру, охлаждающего геля для десен он отвез свою малышку к лекарю.

«Человек просто держит ребенка, он плачет. Через десять минут он его отпускает, и зубы сами прорезаются. Никаких болей нет, и спит спокойно ночью. Я думал, так не бывает. Это прям чудо. Да, это человек, который разговаривает с твоим телом. И я на собственной дочери проверил, как это работает. Десять минут, три зуба прорезались ночью. Магия», — делится артист.

Своим поступком Никита удивил и друзей, и коллег. Многие уверены: он мог бы обойтись другими, более привычными способами, чем везти свою дочь непонятно к кому.

«Я бы не стала заговаривать на самом деле. Никому детей, кроме врачей, специалистов, отдавать не надо», — заявляет блогер Мария Погребняк.

«Я бы точно не повезла. Чудес не существует, мы можем делать их своими руками», — говорит певица Женя Малахова.

Но Панфилов поспешил успокоить возмущающихся. Он заверил, что полностью доверяет врачевателю. Сначала артист проверил его способности на себе. Два года назад он упал со сноуборда и не мог восстановить сломанную руку, пока не обратился к тому самому специалисту. Да и товарищ его не какой-нибудь знахарь, а врач-кинезиолог, специалист по физической реабилитации.

«Если б я сам это не заметил, если б я сам это не прошел и не увидел на примере своей дочери, я бы не поверил никогда. Раньше считал, что это шарлатан. А сейчас понимаю, что это работает. И это не плацебо. Потому что у грудничков плацебо не бывает. У них либо работает, либо не работает», — отмечает Никита Панфилов.

Однако медицинские работники тоже не на стороне актера. Они считают: он подверг Афину неоправданному риску и настаивают, что детская дентация, если она сопровождается сильными болями и иными проблемами, должна проходить под наблюдением квалифицированных стоматологов и педиатров. Ведь кинезиолог не имеет права даже выписать лекарство, а без них порой не обойтись.

«Ошибка со стороны родителей — лечить детей не у педиатра, а тем более не у врача. Кинезиолог — это не врач. Он может спутать прорезывание зубов с серьезным заболеванием», — объясняет кандидат медицинских наук Ольга Ованесова.

Панфилов признает: да, это был экспромт. Но он не против его повторить, ведь результат превзошел все ожидания. Дочь стала немного спокойнее, и теперь они с ее матерью могут посвящать друг другу больше времени. И даже спать не в разных комнатах, как раньше.

«Иногда я просто, когда совсем не высыпаюсь, ухожу. Нельзя в семье спать раздельно. Это ведет к плохому. Сначала у вас раздельные одеяла, потом у вас раздельная комната, потом раздельная семья. Это нельзя ни в коем случае», — заявляет артист.

Никита Панфилов уверяет: он точно знает, о чем говорит. За плечами у актера уже три неудавшихся брака, и повторять тот же самый сценарий он не хочет. А чтобы отношения с возлюбленной становились со временем все крепче и надежнее, артист решил, что никогда на ней не женится. Ведь он искренне верит: отметка в паспорте убивает любовь.

«Мне как-то моя семья и спокойствие гораздо важнее, чем штамп. Я как только ни пробовал. У меня было три брака, абсолютно разные девушки, прекрасные, с разной судьбой, с разной профессией, с разными характерами. А как только я ставил печать, все становилось одинаковое и заканчивалось одинаково. Больше я так делать не хочу. Может быть, это и мое какое-то сумасшествие, но я это заметил, я три раза обжегся, больше не хочу», — говорит Панфилов.

Но, несмотря на жесткую позицию относительно штампа, Никита заверил: их отношения с партнершей ничем не отличаются от обычных семейных. Они называют друг друга мужем и женой. Делят на двоих бытовые обязанности. Вместе стойко переносят капризы ребенка. Да и, по заверениям артиста, девушка сама не стремится под венец.

«Она все знает, понимает. Для нее действительно… Она не фотографируется никогда, она не ведет светскую жизнь, так что я благодарен ей», — признается звезда.

Однако многие уверены: избранница актера была бы не против надеть подвенечное платье. Возможно, девушка боится огорчить Никиту Панфилова, поэтому во всем с ним соглашается. Поклонники надеются: когда-нибудь артист пересмотрит свое отношение к браку, преодолеет страх и все же сделает любимой предложение.