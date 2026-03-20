Семейная тайна: родные Чака Норриса скрывают обстоятельства его смерти

Родные Чака Норриса скрывают обстоятельства его смерти

В США умер легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Печальную новость подтвердили его близкие, подчеркнув, что не намерены раскрывать подробности случившегося.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и был в мире», — приводит слова родственников TMZ.

По данным портала, незадолго до смерти артисту стало плохо во время тренировки по каратэ на острове Кауаи на Гавайях. Его срочно госпитализировали, однако спустя короткое время он скончался.

Причина смерти официально не называется. Издание утверждало, что до ухудшения самочувствия Норрис чувствовал себя бодро и находился в хорошем настроении. Незадолго до этого он даже публиковал в социальных сетях видео со спарринга с тренером.

Актер отметил 86-летие 10 марта. Поклонники отмечают, что в последние годы он активно делился кадрами тренировок и старался поддерживать отличную физическую форму.

Личная жизнь Чака Норриса

Чак Норрис был дважды женат. Его первой супругой стала одноклассница Диана Холечек — в этом браке у актера родились трое детей. После развода Чак и Диана сохранили добрые отношения.

Спустя несколько лет Норрис встретил новую любовь — модель и дизайнера Джину О’Келли. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара поженилась, а в 2001 году у них появились близнецы — сын Дакота и дочь Дэнили.

Актер уделял большое внимание семье и воспитанию детей, стараясь быть для них примером. Ради супруги он даже на время оставил карьеру, когда ее здоровье серьезно ухудшилось. В последние годы Норрис больше времени проводил с близкими, занимался благотворительностью и общественной деятельностью.

