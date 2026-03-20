«Я не старею. Я повышаю уровень»: опубликовано последнее видео с Чаком Норрисом

В последнем видео актер Чак Норрис говорил, что не стареет

На последнем видео, записанном за десять дней до смерти, американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис зявил, что отказывается стареть. Этот ролик, снятый в честь 86-го дня рождения, подтверждал, что в любом возрасте легендарный артист оставался верен себе — он регулярно тренировался и оставался в отличной форме.

Чаку Норрису стало плохо во время очередной тренировки 19 марта. Его экстренно госпитализировали на острове Кауаи (Гавайи). Почти сутки медики боролись за жизнь актера, но все их старания оказались тщетны. Несмотря на возраст, поклонники не верили, что однажды звезды боевиков восьмидесятых не станет — настолько он был силен и мощен.

«С 86-летием, папа Норрис. Люблю тебя»;

«Чак, ты не задуваешь свечи — ты душишь их тяжестью своего взгляда»;

«Чаку Норрису исполнилось 86? Число 90 в ужасе», — писали фолловеры под именинным видео.

«Я не старею. Я повышаю уровень», — такими оказались последние слова Норриса в его блоге.

Брутальность экранного образа актера с годами превратилась в мем. В сети регулярно появлялись новые вариации на тему его несокрушимости и способности вроде: «Когда Чак Норрис режет лук, плачет лук». Знаменитый боец часто бывал и в России — не только, чтобы порадовать фанатов, но и по делам бизнеса — в девяностых у него был ночной клуб в Москве. Но больше всего Норрис любил бывать в Якутске — «самом холодном и самом крутом городе мира».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.