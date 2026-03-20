«Он мемный»: сценарист Золотарев о феномене Чака Норриса

По его мнению, зрители верили, что в жизни актер ничем не отличается от своего персонажа с экрана.
Сценарист Андрей Золотарев назвал Чак Норриса символом эпохи видеосалонов
Умерший американский актер Чак Норрис стал «мемным» персонажем задолго до того, как появилось это слово. Об этом заявил сценарист Андрей Золотарев в беседе с 5-tv.ru.
«Удивительный феномен этого артиста в том, что он сам стал персонажем. Он, как сейчас говорят, „мемный“, но он стал „мемным“ задолго до того, как появилось это слово», — отметил сценарист.
Золотарев также подчеркнул, что для него актер останется героем из детства и символом эпохи видеосалонов. Сценарист отметил, что Чак Норрис обладал уникальной харизмой, поэтому зрители верили, что на экране он такой же непобедимый, как и в жизни.
Чак Норрис получил мировую славу благодаря боевикам 1980-х годов. Он был не просто актером, а мастером боевых искусств с черными поясами по нескольким видам единоборств. В 1989 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде, а в 2010 году ему присвоили звание настоящего техасского рейнджера.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Артист был срочно госпитализирован на Гавайях из-за резкого ухудшения самочувствия во время тренировки.
