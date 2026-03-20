«Он мемный»: сценарист Золотарев о феномене Чака Норриса

Сценарист Андрей Золотарев назвал Чак Норриса символом эпохи видеосалонов

Умерший американский актер Чак Норрис стал «мемным» персонажем задолго до того, как появилось это слово. Об этом заявил сценарист Андрей Золотарев в беседе с 5-tv.ru.

«Удивительный феномен этого артиста в том, что он сам стал персонажем. Он, как сейчас говорят, „мемный“, но он стал „мемным“ задолго до того, как появилось это слово», — отметил сценарист.

Золотарев также подчеркнул, что для него актер останется героем из детства и символом эпохи видеосалонов. Сценарист отметил, что Чак Норрис обладал уникальной харизмой, поэтому зрители верили, что на экране он такой же непобедимый, как и в жизни.

Чак Норрис получил мировую славу благодаря боевикам 1980-х годов. Он был не просто актером, а мастером боевых искусств с черными поясами по нескольким видам единоборств. В 1989 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде, а в 2010 году ему присвоили звание настоящего техасского рейнджера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Артист был срочно госпитализирован на Гавайях из-за резкого ухудшения самочувствия во время тренировки.

