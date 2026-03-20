Чак Норрис и любовь к России: как актер стал почетным гостем Москвы и полюбил Якутск

Умер американский актер Чак Норрис. Мастер боевых искусств и икона поп-культуры ушел из жизни на 86-м году. Он был госпитализирован на Гавайях еще несколько дней назад, где занимался тренировкой по каратэ. Внезапно его самочувствие резко ухудшилось, после чего потребовалась срочная помощь врачей. К сожалению, медики не смогли его спасти.

Весь мир скорбит о человеке, который десятилетиями олицетворял несгибаемую силу и справедливость. Но мало кто знает, что у Чака Норриса была особая связь с Россией — он был здесь 17 раз, открывал казино в Москве, дружил с политиками и даже назвал один российский город «самым крутым в мире».

17 визитов актера Чака Норриса в Россию

Чак Норрис впервые приехал в нашу страну еще в советское время. В 1990 году он посетил Ленинград (ныне Санкт-Петербург) по приглашению местной федерации карате.

Встреча с местными жителями проходила в ресторане легендарной гостиницы «Астория». Кинозвезда показал собравшимся фрагменты из своих фильмов и рассказал о работе в Голливуде. Позже он признавался, что ему очень нравится Северная столица и Россия в целом. В свои поездки он часто брал с собой супругу.

В 1992 году Норрис приезжал в Москву как почетный рефери матча по кикбоксингу между трехкратным чемпионом мира Ричардом Хиллом (США) и Вадимом Украинцевым. Он присутствовал на чемпионате вместе с женой и был в центре внимания публики.

«Беверли-Хиллз» на Красной Пресне: как Чак Норрис стал московским ресторатором

Особую страницу в истории российских визитов Чака Норриса занимает его бизнес в Москве. Примерно в 1996 году он запустил ночной клуб «Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills». Сохранилась кинохроника, на которой актер общается с гостями и даже отбирает девушек на кастинг.

Но главная история развернулась вокруг казино «Беверли-Хиллз». Оно открылось в помещении бывшей «Жар-птицы» на Красной Пресне в 1996 году. Открытие сопровождалось жутким ажиотажем и таинственностью — гостей проверяла американская служба безопасности, а журналистов на мероприятие не пускали. Как писала газета «Коммерсантъ» 29 октября 1996 года, владельцем казино был объявлен сам Чак Норрис.

Идея превратить малодоходный клуб-казино «Жар-птица» в «настоящий» американский клуб-казино принадлежала основателю первого рублевого казино в СССР, предпринимателю Игорю Балло. Интересы актера в Москве представлял американец Николай Висаковский, знакомый Балло. Чак Норрис, считавший Россию довольно стабильной страной, с радостью согласился на партнерство.

В самом казино запрещали снимать.

«А если наш гость сказал жене, что поехал на работу, а сам спускает семейные деньги за игорным столом! Увидит эту фотографию в газете жена, и что будет?!» — объясняла охрана.

По информации издания, сам факт присутствия Норриса обеспечивал заведению невероятный успех. Став партнером голливудской звезды, Балло выставил охрану возле своего кабинета и начал встречать гостей: самого Чака Норриса, певца Демиса Руссоса, представителей правительства Москвы.

Встречи актера Чака Норриса с политиками — от Лужкова до Жириновского

В 1997 году Норрис приезжал в Москву по приглашению мэра Юрия Лужкова. Визит был приурочен к празднованию 850-летия столицы. Актер снимался в рекламе, проводил конкурс красоты и прием для послов в клубе «Беверли-Хиллз».

Особое место в истории российских визитов Норриса занимает вечер в ресторане «Беверли-Хиллз» на Сретенке. Тогда за одним столом оказались «Крутой Уокер» и Владимир Жириновский.

Фото 1997 года, на котором оба сидят за столом с сигарами, стало легендарным. Российские медиа и пользователи соцсетей описывают этот кадр как «случайную встречу» двух ярких персонажей эпохи, подчеркивая контраст между американской звездой боевиков и известным российским политиком.

Для управления казино было учреждено ТОО «М-Лас-Вегас». Учредителями стали две стороны: российская — в лице ТОО «Ниневия-Гранд», принадлежавшего президенту Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорю Балло, и американская — компания Consolidated Sports Ltd, владельцем которой был сам Чак Норрис, а президентом — выходец из России Николай Высоковский. Доли были равными — 50 на 50.

Торжественное открытие прошло с размахом: на него приезжал лично Чак Норрис. Фотографии тех лет запечатлели актера вместе с Игорем Балло. Казалось, что у проекта блестящее будущее.

Однако радужная картина быстро дала трещину. По версии Балло, которую приводит газета, казино вместо прибыли приносило одни убытки, вину за что он возлагал на американское управление. Весной 1997-го начались переговоры о продаже бизнеса.

Попытки разделить имущество по договоренностям всех сторон не увенчались успехом. В итоге казино было закрыто.

Так закончилась московская бизнес-история Чака Норриса. Для него самого эти события, вероятно, остались эпизодом на фоне головокружительной карьеры в кино. Но для российского игорного бизнеса 1990-х это был яркий штрих — эпоха, когда голливудские звезды пытались делить бизнес на московских площадях, а их партнерами становились первые отечественные предприниматели, для которых освоение рыночных механизмов проходило через споры, долги и суды.

«Я повстречал в России много прекрасных людей»

Но не только Москва и Санкт-Петербург запомнились актеру. В 2020 году Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, поздравив их с Днем города. Его слова были не просто дежурной любезностью — он искренне восхитился столицей Якутии, назвав ее «самым холодным и самым крутым городом мира».

Для актера, который всю жизнь играл жестких, но справедливых героев, уважение к силе духа и стойкости — не пустые слова. Якутяне, живущие в экстремальных условиях, которые легко сломили бы любого другого, явно заслужили этот титул от самого Чака Норриса.

«Я повстречал в России много прекрасных людей и со многими из них подружился. Надеюсь снова с ними встретиться, коронавирус уйдет в прошлое», — вспоминал в интервью KP.RU Норрис.

В свой последний визит он привез в Россию жену, для которой это был первый опыт знакомства со страной. Норрис лично показывал ей Москву и делился воспоминаниями о своих многочисленных поездках.

Он признавался, что ему «очень-очень нравилось» в России. В своих поездках он не только посещал столицы, но и встречался с российскими мастерами боевых искусств.

Чак Норрис ушел из жизни, оставив после себя сотни фильмов, образы героев, ставшие культурным кодом, и удивительную историю любви к России.

А жители Якутска до сих пор вспоминают слова «самого крутого героя», назвавшего их город «самым холодным и самым крутым в мире». Кроме того, просил их беречь город и не бросать мусор в лесу.

