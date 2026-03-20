Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации

Актеру Чаку Норрису стало плохо после тренировки

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер на 87-м году жизни. По данным портала TMZ, артисту стало плохо во время тренировки по каратэ на острове Кауаи на Гавайях. Его экстренно доставили в больницу, однако спустя сутки он скончался.

«Мы бы хотели сохранить в тайне обстоятельства его смерти, но, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и ушел из жизни спокойно», — говорится в заявлении родственников актера.

Норрису было 86 лет. За свою карьеру он получил ряд наград в сфере кино и телевидения, а в 1989 году удостоился именной звезды на голливудской «Аллее славы».

Накануне госпитализации сообщалось, что артист тренировался на одном из гавайских островов, был в хорошем настроении, общался с друзьями по телефону и даже шутил.

За несколько дней до случившегося Норрис отмечал день рождения и демонстрировал отличную физическую форму. Праздник он провел активно — устроил индивидуальное занятие боксом на свежем воздухе.

«Я не старею. Я повышаю уровень. Мне сегодня 86! Нет ничего лучше игривого действия в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым», — говорил он на опубликованном в соцсетях видео.

Актер также благодарил поклонников за поддержку.

«Ваша поддержка на протяжении многих лет значила для меня больше, чем вы когда-либо представите», — отмечал он.

Артист регулярно делился с подписчиками кадрами тренировок и рассказывал, что продолжает ставить перед собой новые цели и придерживается дисциплины, несмотря на возраст.

