Поднебесная без границ: станет ли отдых в Китае заменой Дубаю для россиян

София Бабина
Китай готов продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. Почему стоит обратить внимание на эту страну?

Китай на днях уведомил о готовности продлить действие безвизового режима для российских туристов. Если все пойдет по плану — аж до до сентября 2027 года.

На волне ситуации на Ближнем Востоке курорты Поднебесной вполне могли бы стать достойной заменой дубайским, да и даже турецкой классике конкуренцию составить.

Как в Китае обстоят дела с соотношением между ценой и качеством в сфере туризма, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Безвизовый въезд для россиян в Китай

С 15 сентября 2025 года Китай ввел пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который действует по 14 сентября 2026-го. Официального продления безвизового режима пока не было, но власти КНР планируют рассмотреть этот вопрос — соответствующее объявление ожидается в ближайшее время.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — сообщили «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

Получается, до сентября 2027-го. А ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй вообще предложил навсегда продлить россиянам безвизовый режим.

«Китай после того, как сделал эксперимент безвизового режима с Россией, естественно, получил гигантский приток. Там больше 30% роста (туристов. — Прим. ред.). Это огромные деньги для Китая, потому что люди приехали ведь не просто в гостиницы, они ходят в рестораны, покупают экскурсии, мебель, сувениры — да что угодно, даже технику», — объяснил Мкртчян.

Из КНР россияне везут даже автомобили. Покупают билеты туда в одну сторону и обратно уезжают домой уже на новой машине. Так что Китай вполне логично заинтересован в дальнейшем развитии безвизовых программ хотя бы ради стимулирования экономики.

Какие курорты Китая могут стать достойной заменой дубайским

«В Китае есть и пляжный туризм, экскурсионный, лечебный и, естественно, деловой. Очень много людей приезжает с деловыми целями, с бизнес-визитом», — подчеркнул вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств».

Среди популярных направлений:

  • Санья (остров Хайнань). Известен своими белоснежными пляжами, теплым климатом и развитой инфраструктурой. Курорт часто называют «Восточными Гавайями»;
  • Бэйдайхэ. Прибрежный город с песчаными пляжами и минеральными источниками, популярный среди любителей спокойного отдыха;
  • Далянь. Курорт на побережье Желтого моря с живописными видами и возможностями для активного отдыха;
  • Циндао. Город с богатой историей, немецкими колониальными постройками и пляжами;
  • Вэйхай. Один из самых экологически чистых городов Китая с красивыми пляжами и горными пейзажами.

Эти курорты предлагают сочетание пляжного отдыха с экскурсионной программой и оздоровительными процедурами, что делает их достойной альтернативой Дубаю.

Что россиянам посмотреть на отдыхе в Китае

Китай — страна с богатой историей и культурой, где можно найти уникальные достопримечательности.

«В Китае есть то, чего нет нигде в мире. <…> Китайская медицина потрясающая, нигде в мире такой, именно народной, нет. То есть Китай — самодостаточная страна», — считает Мкртчян.

Внимания точно достойны следующие локации:

  • Терракотовая армия в Сиане. Археологическая находка, представляющая собой армию из тысяч глиняных воинов в натуральную величину.
  • Горы Аватара (Чжанцзяцзе). Национальный парк, вдохновивший создателей фильма «Аватар» — здесь можно увидеть парящие скалы и живописные пейзажи. По словам эксперта, это одно из тех мест, что «в мире нигде нет».
  • Великая Китайская стена. Одно из чудес света, хорошо сохранившееся до наших дней.
    Запретный город в Пекине. Императорский дворец, служивший резиденцией китайских правителей на протяжении веков.
  • Шанхай. Мегаполис с сочетанием современной архитектуры (телебашня «Восточная жемчужина») и исторических районов.

Во сколько обойдется россиянам отдых в Китае в 2026 году

Цены на туристические услуги в Китае растут, но путешественников это никак не останавливает.

«Люди все равно едут на отдых. Зарубежный туризм, в частности в Китае, вырастет минимум на 8-9%», — сказал эксперт.

При этом именно внутри КНР резкого скачка цен на проживание нет.

Ключевые преимущества отдыха в Китае:

  • Питание. Трехразовое питание в центре Пекина, по словам экспрета, обходится на 40–50% дешевле, чем в аналогичных ресторанах в центре Москвы;
  • Экскурсии и развлечения. Цены на экскурсии и другие туристические услуги не демонстрируют резкого роста;
  • Доступность. Для россиян, в особенности для жителей Дальнего Востока, Китай — одно из самых доступных зарубежных направлений.

Китай в 2026 году остается перспективным направлением для отдыха российских туристов. В топе туристических направлений россиян по дальнему зарубежью все еще лидирует Турция, дальше с идет Египет, и за третье место борются Таиланд с Китаем.

«Если же мы берем азиатскую часть России, от Новосибирска и восточнее: Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, то Китай — номер один. <…> Там специальные катера ходят, переплыл Амур — и ты в Китае. Если мы взяли Владивосток, сел на автобус, через город Уссурийск переехал, и ты в городе Суйфэньхэ. Туда ты поехал на два‑три дня за 12 тысяч рублей, это как москвичу поехать в Суздаль», — заключил Мкртчян.

