Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде

Летний досев по качеству всходов вполне может посоревноваться с весенним.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Многие дачники уверены: если не успели посадить что-то весной, ждать нового сезона придется целый год. Но это заблуждение.
Июнь — отличное время для повторных посевов, а некоторые культуры именно при летней посадке дают особенно хороший урожай. Пока одни оставляют освободившиеся грядки пустыми, другие собирают вторую волну овощей и зелени уже к концу лета.
Что можно посеять прямо сейчас и как получить богатый осенний урожай — в материале 5-tv.ru.
В чем плюсы июньского досева
В отличие от весенней погоды, июнь в средней полосе обычно теплый, так что почва хорошо прогрета. Это создает идеальные условия для быстрого прорастания семян и активного роста многих растений. В итоге семена дают всходы в разы быстрее, а вероятность того, что они сгниют в холодной земле, стремится к нулю.
К тому же летние и осенние овощи, посеянные в июне, нередко меньше страдают от вредителей — пик их активности к тому времени уже проходит.
Что лучше всего подходит для июньского досева
Секрет удачных посадок летом — выбирать скороспелые сорта с периодом созревания не более 80–90 дней, чтобы первые заморозки не помешали плодам.
Но есть и другой ход — можно быстро бросить в грядки семена зеленных культур. Они растут быстро, абсолютно неприхотливы и дают всходы уже через 3-4 недели.
Вот, что из зелени отлично подойдет для досева в июне:
- Укроп — всходит через 7-10 дней, готов к срезке через 20-25 дней. Для непрерывного урожая рекомендуется сеять его каждые 2 недели;
- Петрушка (листовая и корневая) — сеется прямо в грунт; важно поддерживать влажность почвы до появления всходов;
- Салат листовой — дает урожай через 25-35 дней, в жару требуются полив и легкое притенение;
- Рукола — готова к срезке уже через 25-30 дней, хорошо переносит летнюю жару;
- Шпинат — дает зелень через 3-4 недели; следует выбирать теплостойкие сорта, иначе в жару он быстро уйдет в стрелку;
- Кинза (кориандр) — зелень готова через 30-40 дней после посева;
- Лук на перо — сеется семенами или севком; молодое перо появится через 2-3 недели;
- Базилик — в июне допускается сеять прямо в грунт, так как он хорошо развивается в тепле;
- Кресс-салат — дает урожай уже через 10-14 дней, его можно подсевать куда угодно.
Какие овощи можно посадить в июне
Если посадить летом овощи с коротким или средним сроком вегетации, урожай придет в августе–сентябре.
Для досева в июне подойдут:
- Огурцы. Для продления плодоношения до самой осени рекомендуется провести повторный посев скороспелых сортов. При таком подходе первые зеленцы появятся уже через 40-50 дней. В открытый грунт стоит внести семена морозостойких гибридов (например, «Кураж» или «Герман»);
- Кабачки и патиссоны. Посеянные в начале июня в августе уже готовы к сбору. Один куст способен дать пять -шесть плодов, главное — обеспечить регулярный полив;
- Кустовая фасоль. Растет за 50-60 дней, не боится жары. Стручки можно употреблять молодыми или оставлять на семена. К тому же фасоль обогащает почву азотом;
- Морковь и свекла. Эти корнеплоды, особенно ранних сортов, также успешно сеются в июне. Морковь летнего посева меньше болеет, чем весенняя, а к сентябрю будут готовы молоденькие сладкие корнеплоды — правда, не для долгого хранения, а для еды и заморозки. Свекла при посадке в начале лета вырастает в размер хорошего пучка и не деревянеет;
- Редис. Созревает за 20-30 дней. При летнем посеве стоит выбирать только жаростойкие сорта, иначе он уйдет в стрелку. Также его необходимо обеспечить ежедневным поливом и притенением;
- Дайкон и редька (черная, зеленая). Их лучше сеять во второй половине июня, когда световой день начинает сокращаться. Так они получаются сочнее, не уходят в стрелку и лучше хранятся;
- Капуста. Существует несколько видов, которые можно высаживать в июне. Например, пекинская капуста, посеянная в конце июня, даст полноценные кочаны к сентябрю, а не только листья. Цветная и брюссельская капуста также подходят для посадки, но предпочтение стоит отдавать скороспелым и холодоустойчивым сортам;
- Тыква. Июнь — подходящее время для посева тыквы прямо в грунт. Эта культура любит тепло, и к осени она успеет нарастить плоды;
- Картофель. В северных регионах и регионах с коротким летом посадка картофеля в июне (например, после 10 июня) — это оправданный риск, но при условии выбора ультраскороспелых сортов.
Как сеять урожай в июне правильно
Главная проблема июня — жара и быстрое пересыхание верхнего слоя почвы. Семена лучше сеять на сантиметр-два глубже, чем весной, иначе они не получат достаточно влаги.
Уход за летними посадками тоже имеет свои нюансы: огурцы, например, любят влагу, поэтому в жарком июле им требуется не только частый полив, но и мульчирование.
Редис и шпинат без ежедневного полива и притенения гарантированно уйдут в стрелку. Если листовой салат, руколу и шпинат вовремя не срезать, они также быстро перейдут к цветению, а их листья станут грубыми и горькими.
Как ухаживать за летними всходами
За летними посевами нужен чуть более пристальный взгляд, чем за весенними. Если при посадках в апреле и мае почва еще напитана влагой после таяния снега, то к июню она иногда успевает просохнуть. Без обильных поливов семена могут не взойти, а растения будут чахнуть.
Что еще важно не забывать:
- Регулярный полив. Грядки нужно поливать чаще и обильнее, так как земля на жаре пересыхает моментально. Сеять стоит вечером или в пасмурный день;
- Мульчирование и укрытие. Мульча сохраняет влагу, не дает почве перегреваться и предотвращает рост сорняков. Для огурцов мульчирование особенно важно. После посева грядку рекомендуется накрыть белым спанбондом или лутрасилом до появления всходов — это сохранит влажность и защитит от перегрева;
- Притенение. Молодые всходы в особо жаркие дни следует притенять, чтобы нежные листья не получили ожогов;
- Восстановление плодородия. Перед посадкой, особенно на грядках, только что освободившихся после уборки ранних культур, обязательно нужно внести в почву органические удобрения (компост или перегной);
- Подготовка почвы. Грунт должен быть тщательно подготовлен: удалены сорняки и остатки предыдущих посадок, перекопан и разрыхлен.
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