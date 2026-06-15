Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде

София Бабина
София Бабина 16 0

Летний досев по качеству всходов вполне может посоревноваться с весенним.

Можно ли сажать в июне и что: дача, огород, урожай — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Многие дачники уверены: если не успели посадить что-то весной, ждать нового сезона придется целый год. Но это заблуждение.

Июнь — отличное время для повторных посевов, а некоторые культуры именно при летней посадке дают особенно хороший урожай. Пока одни оставляют освободившиеся грядки пустыми, другие собирают вторую волну овощей и зелени уже к концу лета.

Что можно посеять прямо сейчас и как получить богатый осенний урожай — в материале 5-tv.ru.

В чем плюсы июньского досева

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Виктор Лисицын

В отличие от весенней погоды, июнь в средней полосе обычно теплый, так что почва хорошо прогрета. Это создает идеальные условия для быстрого прорастания семян и активного роста многих растений. В итоге семена дают всходы в разы быстрее, а вероятность того, что они сгниют в холодной земле, стремится к нулю.

К тому же летние и осенние овощи, посеянные в июне, нередко меньше страдают от вредителей — пик их активности к тому времени уже проходит.

Что лучше всего подходит для июньского досева

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Секрет удачных посадок летом — выбирать скороспелые сорта с периодом созревания не более 80–90 дней, чтобы первые заморозки не помешали плодам.

Но есть и другой ход — можно быстро бросить в грядки семена зеленных культур. Они растут быстро, абсолютно неприхотливы и дают всходы уже через 3-4 недели.

Вот, что из зелени отлично подойдет для досева в июне:

  • Укроп — всходит через 7-10 дней, готов к срезке через 20-25 дней. Для непрерывного урожая рекомендуется сеять его каждые 2 недели;
  • Петрушка (листовая и корневая) — сеется прямо в грунт; важно поддерживать влажность почвы до появления всходов;
  • Салат листовой — дает урожай через 25-35 дней, в жару требуются полив и легкое притенение;
  • Рукола — готова к срезке уже через 25-30 дней, хорошо переносит летнюю жару;
  • Шпинат — дает зелень через 3-4 недели; следует выбирать теплостойкие сорта, иначе в жару он быстро уйдет в стрелку;
  • Кинза (кориандр) — зелень готова через 30-40 дней после посева;
  • Лук на перо — сеется семенами или севком; молодое перо появится через 2-3 недели;
  • Базилик — в июне допускается сеять прямо в грунт, так как он хорошо развивается в тепле;
  • Кресс-салат — дает урожай уже через 10-14 дней, его можно подсевать куда угодно.

Какие овощи можно посадить в июне

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Если посадить летом овощи с коротким или средним сроком вегетации, урожай придет в августе–сентябре.

Для досева в июне подойдут:

  • Огурцы. Для продления плодоношения до самой осени рекомендуется провести повторный посев скороспелых сортов. При таком подходе первые зеленцы появятся уже через 40-50 дней. В открытый грунт стоит внести семена морозостойких гибридов (например, «Кураж» или «Герман»);
  • Кабачки и патиссоны. Посеянные в начале июня в августе уже готовы к сбору. Один куст способен дать пять -шесть плодов, главное — обеспечить регулярный полив;
  • Кустовая фасоль. Растет за 50-60 дней, не боится жары. Стручки можно употреблять молодыми или оставлять на семена. К тому же фасоль обогащает почву азотом;
  • Морковь и свекла. Эти корнеплоды, особенно ранних сортов, также успешно сеются в июне. Морковь летнего посева меньше болеет, чем весенняя, а к сентябрю будут готовы молоденькие сладкие корнеплоды — правда, не для долгого хранения, а для еды и заморозки. Свекла при посадке в начале лета вырастает в размер хорошего пучка и не деревянеет;
  • Редис. Созревает за 20-30 дней. При летнем посеве стоит выбирать только жаростойкие сорта, иначе он уйдет в стрелку. Также его необходимо обеспечить ежедневным поливом и притенением;
  • Дайкон и редька (черная, зеленая). Их лучше сеять во второй половине июня, когда световой день начинает сокращаться. Так они получаются сочнее, не уходят в стрелку и лучше хранятся;
  • Капуста. Существует несколько видов, которые можно высаживать в июне. Например, пекинская капуста, посеянная в конце июня, даст полноценные кочаны к сентябрю, а не только листья. Цветная и брюссельская капуста также подходят для посадки, но предпочтение стоит отдавать скороспелым и холодоустойчивым сортам;
  • Тыква. Июнь — подходящее время для посева тыквы прямо в грунт. Эта культура любит тепло, и к осени она успеет нарастить плоды;
  • Картофель. В северных регионах и регионах с коротким летом посадка картофеля в июне (например, после 10 июня) — это оправданный риск, но при условии выбора ультраскороспелых сортов.

Как сеять урожай в июне правильно

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Главная проблема июня — жара и быстрое пересыхание верхнего слоя почвы. Семена лучше сеять на сантиметр-два глубже, чем весной, иначе они не получат достаточно влаги.

Уход за летними посадками тоже имеет свои нюансы: огурцы, например, любят влагу, поэтому в жарком июле им требуется не только частый полив, но и мульчирование.

Редис и шпинат без ежедневного полива и притенения гарантированно уйдут в стрелку. Если листовой салат, руколу и шпинат вовремя не срезать, они также быстро перейдут к цветению, а их листья станут грубыми и горькими.

Как ухаживать за летними всходами

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июне в огороде — овощи и зелень. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За летними посевами нужен чуть более пристальный взгляд, чем за весенними. Если при посадках в апреле и мае почва еще напитана влагой после таяния снега, то к июню она иногда успевает просохнуть. Без обильных поливов семена могут не взойти, а растения будут чахнуть.

Что еще важно не забывать:

  • Регулярный полив. Грядки нужно поливать чаще и обильнее, так как земля на жаре пересыхает моментально. Сеять стоит вечером или в пасмурный день;
  • Мульчирование и укрытие. Мульча сохраняет влагу, не дает почве перегреваться и предотвращает рост сорняков. Для огурцов мульчирование особенно важно. После посева грядку рекомендуется накрыть белым спанбондом или лутрасилом до появления всходов — это сохранит влажность и защитит от перегрева;
  • Притенение. Молодые всходы в особо жаркие дни следует притенять, чтобы нежные листья не получили ожогов;
  • Восстановление плодородия. Перед посадкой, особенно на грядках, только что освободившихся после уборки ранних культур, обязательно нужно внести в почву органические удобрения (компост или перегной);
  • Подготовка почвы. Грунт должен быть тщательно подготовлен: удалены сорняки и остатки предыдущих посадок, перекопан и разрыхлен.
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