Куда поехать в отпуск в июле 2026: ТОП-5 стран для моря, экскурсий и отдыха без визы

Июль — время, когда город становится душной клеткой, а фраза «мне срочно нужно к морю» перестает быть метафорой. Отпускные дни горят на календаре, и хочется сделать правильный выбор для отдыха: чтобы и бюджет не трещал по швам, и визу не пришлось выбивать неделями, и море было теплым, и впечатления — не как у всех.

Разгар сезона — не повод отказывать себе в путешествии. Наоборот, этим летом у российского туриста выбор на место для отдыха как никогда широк. Есть и классические пляжи с привычным «все включено», и направления для тех, кто едет за городами, культурами и гастрономией.

Тревел-агент Наталия Максимкина-Донская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru назвала пятерку направлений, которые этим летом особенно хороши для россиян. Виза, цены, атмосфера — все учтено. Осталось только запаковать чемодан.

«Июль — это разгар отпускного сезона, выбор у российского туриста очень хороший. Есть и классические пляжи, все включено, и направления для тех, кто едет за городами и культурами», — отметила эксперт.

Турция — доступное безвизовое направление для отдыха на море в июле 2026 года

Куда поехать отдыхать: цены, виза, страны. ТОП-5 лучших направлений для отпуска в июле 2026 года. www.globallookpress.com/Katja Kreder

Если вы любите отдых, когда все предсказуемо хорошо, не ищите дальше. Турция встречает без виз — можно оставаться до 60 дней. Перелет из Москвы занимает всего несколько часов.

Июльское Средиземное море у берегов Антальи, Алании и Сиде напоминает парное молоко — заходишь и сразу расслабляешься.

«Турция — направление номер один. Виза здесь не нужна, находиться можно до 60 дней. Это эталон „все включено“, особенно с детьми. И хороший климат нас ожидает. Анталья, Алания, Сиде — недельный тур из Москвы на двоих стартует примерно от 100 тысяч рублей. Хорошие „пятерки“ со „все включено“ — от 200», — пояснила эксперт.

Если вас пугает июльская жара, обратите внимание на Эгейское побережье в качестве места для отдыха.

«Если вы не любите сильную жару, советую посетить Эгейское побережье, Бодрум или Фетхие», — советует знаток.

Здесь воздух суше, краски ярче, а море такого бирюзового оттенка, что от экрана смартфона не оторваться. Можно нанять яхту на день, уплыть в безлюдную бухту и почувствовать себя героем дорогой рекламы.

Египет — доступное безвизовое направление для отдыха на море в июле 2026 года

Куда поехать отдыхать: цены, виза, страны. ТОП-5 лучших направлений для отпуска в июле 2026 года. www.globallookpress.com/Sui Xiankai

В Египет едут не за зелеными пейзажами — здесь их почти нет. Едут за другим: за ощущением, что ты находишься внутри огромного аквариума.

Красное море в июле — это густой, насыщенный синий коктейль, в котором живут рыбы-клоуны, скаты, черепахи и тысячи других существ. Шарм-эль-Шейх и Хургада славятся коралловыми рифами, где можно плавать с маской прямо с пляжа.

«Египет — это Красное море. Виза оформляется прямо по прилете буквально за пару минут. Шарм-эль-Шейх и Хургада — это лучшие в мире рифы и дайвинг, причем теплое море здесь круглый год. Туры на июль из Москвы на двоих начинаются ориентировочно тоже от 120 тысяч рублей за неделю», — делится специалист.

Вечерами — долгие прогулки по набережной, свежевыжатые соки, кальян и звезды, которые здесь видны особенно отчетливо. Красное море не отпускает никого без впечатлений от отдыха. Вы вернетесь домой с одной мыслью: «В следующем году — снова сюда в отпуск».

Китай — доступное безвизовое направление для отдыха на море в июле 2026 года

Куда поехать отдыхать: цены, виза, страны. ТОП-5 лучших направлений для отпуска в июле 2026 года. www.globallookpress.com/Zhang Fan

Китай этим летом становится главным открытием. Для россиян действует безвизовый режим: можно находиться в стране до 30 дней.

Это настоящий подарок для тех, кто хочет не просто сменить картинку, а погрузиться в другую цивилизацию и насладиться отдыхом в другой культуре.

«Китай я бы назвала третьим направлением, потому что сейчас у нас безвизовый режим для россиян, и мы можем там находиться до 30 дней. Хотите море — это остров Хайнань. Хотите мегаполисы и истории — это Пекин, Шанхай и другие города Китая. Все можно прекрасно совместить в одной поездке и сделать экскурсионный тур», — рассказала турагент.

Хайнань называют Восточными Гавайями. В июле здесь настоящее лето: жарко, но спасает морской бриз. Можно лежать на пляже, можно отправиться в тропический парк, можно лечить здоровье в термальных источниках.

Китайская кухня — отдельный вид туризма: утка по-пекински, димсамы, бесконечные сорта чая. Туры на двоих начинаются примерно от 200 тысяч рублей за неделю. Это дороже, чем Турция и Египет, но воспоминания останутся на всю жизнь.

Вьетнам — доступное безвизовое направление для отдыха на море в июле 2026 года

Куда поехать отдыхать: цены, виза, страны. ТОП-5 лучших направлений для отпуска в июле 2026 года. www.globallookpress.com/Carola Frentzen

Капризы тропической погоды — штука рискованная. В июле во многих азиатских странах льют ливни, которые способны испортить любой отпуск. Но Вьетнам — приятное исключение.

«Четвертым направлением, скорее всего, будет Вьетнам. Судя по статистике, летом там очень хорошо отдыхать именно в Нячанге. Это сухой сезон, единственный, помимо Бали, в Азии. Туры из Москвы на двоих ориентировочно от 200 тысяч рублей за неделю. Дороже Турции и Египта, но и впечатления другого уровня», — отметила турагент.

Нячанг — город контрастов: небоскребы соседствуют с рыбацкими лодками, буддийские пагоды — с французскими виллами. Море теплое, спокойное, а закаты здесь такие, что местные фотографы зарабатывают на одних только свадебных съемках.

Главное во Вьетнаме — еда: суп «фо», который варят часами, и кофе со льдом, который заваривают прямо на тротуаре. Это настоящая Азия, а не декорация.

Грузия — доступное безвизовое направление для отдыха на море в июле 2026 года

Куда поехать отдыхать: цены, виза, страны. ТОП-5 лучших направлений для отпуска в июле 2026 года. www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Грузия — отдельная песня. Сюда едут не за фешенебельными отелями, а за атмосферой: за тем, как пахнет хлеб из тони, как звучат тосты под полифоническое пение, как старое вино льется рекой.

«Направление для тех, кто едет не только за пляжами, но и за атмосферой. Виза не нужна на срок до 90 дней. Это гостеприимство, вино, кавказская кухня, Тбилиси и горные регионы, а при желании — море в Батуми. Туры из Москвы начинаются примерно от 50 тысяч рублей за пять ночей и, наверное, от 65 за неделю на двоих. Один из самых доступных вариантов подборки», — заключила эксперт.

У Грузии есть и море. Батуми — это длинная набережная, пальмы, шумный бульвар и галька, на которой приятно лежать. Но главное — горы: Сванетия, водопады Мартвили, древний храм Джвари.

И Тбилиси: узкие улочки с балконами-кружевами, серные бани, рынки с пряными травами и сырами, хинкали и хачапури по-аджарски.

«Если коротко: за классическим пляжем и „все включено“ по-прежнему остаются Турция и Египет. За экзотикой — Вьетнам или Китай, а за культурой, вином и горами — Грузия», — резюмирует эксперт.

Тревел-агент заключает, что все пять направлений открыты с понятной логистикой и без сложных виз.