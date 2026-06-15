Нашествие муравьев и ос: как быстро избавиться от вредителей на дачном участке

Муравьи и осы не появляются на даче случайно. Влага, рыхлая почва и свободный доступ к еде создают для них идеальную среду обитания. И если выяснить причину их появления просто, избавиться от них навсегда редко получается сразу.

5-tv.ru решил узнать средства борьбы с вредителями и разобраться, как навсегда забыть о муравейниках и осиных гнездах на участке.

Чем опасны муравьи на даче

Как избавиться от муравьев, ос на даче, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Главная проблема садовых муравьев — разведение тли.

Они буквально «пасут» колонии этих вредителей, переносят их с куста на куст, чтобы получать сладкую падь. Помимо этого, муравьи прокладывают подземные ходы, повреждая корни растений, особенно клубники и молодых плодовых культур, и могут переносить возбудителей болезней.

Если не принять меры, за несколько недель можно получить разветвленную сеть ходов и десятки новых муравейников — и вот тогда вывести их станет действительно сложно.

Чем опасны осы на даче

Как избавиться от муравьев, ос на даче, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Осы, в целом, полезные насекомые, так как они поедают в том числе личинок мух и жуков. Но их главная опасность заключается в агрессии.

В отличие от пчелы, у осы гладкое жало, поэтому она может «кусать» многократно. Для человека это чревато не только болезненными ощущениями, отеком и зудом, но и серьезными аллергическими реакциями — вплоть до отека Квинке и анафилактического шока, которые требуют немедленной медицинской помощи.

Как избавиться от муравьев на даче

Как избавиться от муравьев, ос на даче, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Peter Wolf

Выбор метода зависит от численности колонии и расположения гнезда.

На дачных участках чаще всего встречаются два вида: рыжие садовые муравьи, которые предпочитают влажную почву и часто строят гнезда у клубники и томатов, и черные садовые муравьи, выбирающие сухие солнечные места — дорожки, трещины в фундаменте.

Способов борьбы с ними несколько:

Уничтожение гнезда. Гнездо аккуратно выкапывается, помещается в ведро и выбрасывается за пределы участка. Другой вариант — облить его кипятком, если оно находится в месте без растений. Это радикальный метод, требующий осторожности, так как кипяток может повредить корни близлежащих посадок; Борьба с помощью специальной ленты. Ствол дерева плотно обматывается лентой, на которую наносится долгосохнущий клей для мух. Способ эффективен для защиты деревьев от муравьев, поднимающихся к тле на ветвях; Высаживание отпугивающих растений. В борьбе с муравьями полезно привлекать их естественных врагов и использовать растения-репелленты. Посадка по периметру участка мяты, лаванды, полыни, календулы, чеснока и лука создает естественный ароматический барьер, который дезориентирует муравьев; Химические препараты. Покупные гели правильно наносить пунктиром вдоль муравьиных троп. Они содержат яд и приманку: муравей ест сам и приносит отраву в гнездо. Гранулы рассыпаются на земле, муравьи уносят их внутрь, отравляя всю колонию. Концентраты эмульсий заливаются в щели и дыры, откуда выходят насекомые. Это самый эффективный способ уничтожения всей колонии, хотя срок гибели муравьиной семьи при употреблении даже эффективных приманок составляет не менее 28 дней .

Если покупать магазинные средства, лучше выбрать те, в составе которых есть действующие вещества фипронил и циперметрин.

Еще в борьбе с муравьями хороши народные методы. Рецепты тут следующие:

Борная кислота: порошок смешивается с сахаром в пропорции 1:1, добавляется вода до консистенции кашицы. Смесь раскладывается в местах скопления вредителей. Можно добавить вареный желток;

Нашатырный спирт: 2 столовые ложки на 10 литров воды. Этим раствором поливается муравейник и дорожки. Уксус: смешивается с водой в пропорции 1:1 и распыляется на пути следования насекомых;

Дрожжи: разводятся с сахаром до густоты сметаны и ставятся порциями у муравьиных троп.

Народные средства действуют медленнее химии и больше подходят для профилактики или на начальных стадиях заражения. При этом, например, борная кислота считается одной из самых результативных мер.

Как избавиться от ос на даче

Как избавиться от муравьев, ос на даче, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

В борьбе с осами помогут знания их повадок.

Так, например, лучшее время для удаления гнезд — ранняя весна, когда там находятся только матка и ее «рабочие». С середины лета атака на осиное жилище становится крайне рискованной.

Методов уничтожения несколько:

С помощью химии. Требуется надеть плотную одежду, перчатки и сетку на лицо. Поздним вечером обрабатывается выходное отверстие гнезда инсектицидом в баллончике в течение трех–шести секунд. Сразу после этого вход плотно замазывается строительной пеной или глиной. Все операции проводятся только поздним вечером, когда все осы вернулись в гнездо; Через ловушки. Ловушку можно сделать из пластиковой бутылки: срезается верхняя треть, в нижнюю часть наливается сладкая приманка (квас, варенье с водой), а верхушка вставляется горлышком вниз. Для усиления эффекта в приманку добавляется немного инсектицида. Ловушки позволяют снизить численность отдельных особей, но полностью от колонии не избавляют. Они подходят со второй половины лета, когда осы активно ищут еду; Физически. В плотной одежде и с сеткой на лице гнездо аккуратно срезают, помещают в пакет и выбрасывают или сжигают. Это очень опасный метод, который применяется только при легком доступе к гнезду.

Чтобы найти гнездо ос, за ними следует понаблюдать. Утром и вечером проще всего проследить траекторию их полета, чтобы определить точку входа.

Жилище может находиться под крышей сарая, на чердаке, в бане, под обшивкой стены, в дупле дерева или даже в земле. Иногда улей выдает себя ровным гудением в тихую погоду.

Как не допустить появления ос и муравьев на участке

Как избавиться от муравьев, ос на даче, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

Не допустить массового нашествия насекомых помогут следующие советы: