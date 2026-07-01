Сгорела беременной заживо на глазах у съемочной группы: последний дубль актрисы Инны Бурдученко

Инна Бурдученко могла стать одной из самых перспективных актрис советского кино. Ее называли восходящей звездой и пророчили большое будущее. Но судьба распорядилась иначе — в 21 год она погибла, получив тяжелые ожоги на съемочной площадке. Погиб и ребенок, которого она еще носила под сердцем.

От Чернигова до всесоюзной славы: карьера актрисы Инны Бурдученко

Инна Георгиевна Бурдученко родилась 31 марта 1939 года в Чернигове. С ранних лет она занималась художественной гимнастикой, и близкие прочили ей спортивную карьеру. Но девочка грезила о сцене — она зачитывалась книгами, мечтала о театре и была намерена во что бы то ни стало стать актрисой.

После школы она отправилась в Киев поступать в театральный институт. Однако экзамены провалила. Но Инна не сдалась — она устроилась в областной театр реквизитором сцены. Там, в закулисье, она ждала своего шанса. И он пришел: руководство разглядело в исполнительной красавице потенциал, и ей разрешили выходить на сцену.

Доверили роль Джеммы в спектакле «Овод». На фоне этого успеха Инна предприняла третью попытку поступить в театральный вуз — и на этот раз удача улыбнулась ей.

Именно в институте, на третьем курсе, она познакомилась с режиссером Виктором Ивченко. Он предложил ей главную роль в своем новом фильме. Так настал ее звездный час.

Актриса Инна Бурдученко в фильме «Иванна»

Кадр из фильма «Иванна», режиссер Виктор Ивченко, 1959 г.

В 1959 году Инна Бурдученко снялась в главной роли в фильме «Иванна». Ее героиня — дочь священника Украинской греко-католической церкви, чьи взгляды меняются после того, как она становится свидетельницей сотрудничества отдельных представителей духовенства с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

Картина вызвала широкий общественный резонанс. В советской прессе распространялась история о том, что Папа Римский Иоанн XXIII даже предал создателей фильма анафеме.

Для самой Инны фильм стал настоящим прорывом — молодая актриса получила всесоюзную известность. Успех дался ей нелегко. По воспоминаниям современников, ради некоторых сцен Инна серьезно ограничивала себя в еде, чтобы выглядеть более истощенной в кадре.

Три роковых дубля актрисы Инны Бурдученко

www.globallookpress.com/Matthias Hauser

В личной жизни Инны тоже происходили большие перемены. Она вышла замуж за возлюбленного Игоря Кирилюка. Вскоре после свадьбы она забеременела. Молодая семья нуждалась в деньгах, и Инна согласилась на второстепенную роль в новом фильме режиссера Анатолия Слесаренко.

Картина выходила под рабочим названием «Так никто не любил». Позже фильм будет завершен Сергеем Параджановым и выйдет в прокат под названием «Цветок на камне». Но Инна уже не увидит его…

Съемки проходили недалеко от Донецка. По сюжету героиня Инны — комсомолка — должна была вынести знамя из горящего деревянного барака. Актриса вновь и вновь вбегала в горящее здание, стремясь к идеальности. Оператор утверждал, что удачные кадры уже сняты, но Слесаренко отправил Инну в огонь снова.

Во время очередной сцены горящая деревянная конструкция начала разрушаться. По наиболее распространенной версии, каблук актрисы застрял в полу, а путь к выходу оказался перекрыт обрушившейся балкой.

На помощь Инне бросился шахтер Сергей Иванов, участвовавший в массовке. Получив тяжелые ожоги, он сумел вынести актрису из огня.

Инну доставили в ожоговое отделение. По разным данным, ожоги покрывали около 78–80% поверхности ее тела. К лечению подключили лучших специалистов страны. Несмотря на усилия врачей, 15 августа 1960 года Инна Бурдученко скончалась. Ей был всего 21 год. Она находилась примерно на третьем месяце беременности.

После трагедии было проведено расследование. Суд признал режиссера Анатолия Слесаренко виновным в нарушении правил техники безопасности и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Позднее он был освобожден досрочно. Работу над фильмом завершил Сергей Параджанов.

Муж Инны тяжело переживал гибель супруги. По распространенной версии, спустя несколько лет он погиб в автокатастрофе.

Фильм «Цветок на камне» вышел в прокат в 1962 году. Он навсегда остался связан с одной из самых трагических историй советского кинематографа. Для многих зрителей эта картина стала не только художественным произведением, но и напоминанием о цене, которую порой приходилось платить за стремление к идеальному кадру.