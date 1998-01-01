На Сахалине из-за циклона закрыли паромную переправу

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Паромная переправа Ванино-Холмск, которая соединяет Сахалин с материком, временно закрыта из-за циклона на Охотском побережье.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3430

Мощный циклон, который сутки назад обрушился на Камчатку, теперь дошел до Сахалина. Из-за сильного ветра и 9-метровых волн закрыта паромная переправа, которая соединяет остров с материком.

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Отрезанным от «большой земли» Сахалин будет как минимум до вечера, синоптики обещают, что к этому времени погода улучшится.

На самой Камчатке — настоящий транспортный коллапс. Вторые сутки не прекращается снегопад. В горных районах сохраняется угроза схода лавин. У школьников продолжаются вынужденные каникулы, впрочем, дети этому только обрадовались. Они вовсю публикуют в соцсетях ролики о том, как резвятся в глубоких сугробах. Улучшения погоды, по словам синоптиков, сегодня ожидать не приходится.

Тема:
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