В одной из украинских школ 70-летняя учительница взяла в заложники своих учеников. Преподаватель Нина Кобизько заперлась в классе и отказывалась выпускать детей наружу. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Директор Шосткинской школы № 6 отреагировала на происшествие незамедлительно и вызвала полицию. Представители правоохранительных органов вошли в класс только после того, как Кобизько отпустила одну из учениц в туалет.

Полицейским удалось вызволить детей и узнать мотивы пожилой преподавательницы. Оказалось, она не хотела проходить аттестацию. Женщина сослалась на то, что в будущем году она собирается выйти на пенсию, а значит подтверждать квалификацию ей не нужно. После этого учительница заперла дверь как раз перед приходом специальной комиссии.

— Я закрыла в этом случае на ключ дверь, чтобы уберечь детей от разборок администрации школы, — поясняет свои мотивы Кобизько.

Сейчас ситуацию проверяют представители управления образования и правоохранительные органы.

Ранее Пятый канал сообщал о мужчине, который взял в заложники 20 жителей Италии.