Путин ответил на вопрос о повышении НДС

Владимир Путин ответил вопрос о необходимости повышения НДС до 20% в рамках большой пресс-конференции.

Президент заявил, что изменение налога нужно в том числе для устойчивой экономики в РФ.

— Россия должна была во время кризисов тратить нефтедоллары. В результате вырос нефтегазовый дефицит. Его удалось сократить до 6,6%. Это очень важный показатель устойчивости экономики, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что незначительный всплеск инфляции, который ожидается в начале 2019 года после повышения ставки НДС, вскоре сойдет на нет. Президент подчеркнул, что другие решения о повышении налогов в регионах должны носить исключительный характер и согласовываться с правительством. Кроме того, Путин выразил надежду, что повышение НДС в России будет разовым.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.