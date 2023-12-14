Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78 0

«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились более четырех часов

Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина Прямая линия с Владимиром Путиным

Сколько вопросов прозвучало в студии?

«Итоги года с Владимиром Путиным», которые совместили в себе прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию, продлились четыре часа и четыре минуты. Глава государства ответил на более чем 80 вопросов и обращений.

Вопросы президенту задавали разные, среди них были связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, экономикой, политикой, медициной, социальной сферой, развитием инфраструктуры и международных отношений. Путин прокомментировал все интересующие население темы.

Гостями «Итогов года» стали российские журналисты и простые граждане со всех регионов, а также аккредитованные сотрудники иностранных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Примечательно, что рекорд по продолжительности совмещенной прямой линии и пресс-конференции побит не был. В 2020 году встреча в таком формате продлилась четыре с половиной часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, кем хотел стать в детстве.

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